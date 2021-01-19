Смешали сыр с яйцом и маслом, и за 10 минут получили сырный соус, делающий вкуснее любую закуску

Сырный соус из магазина часто содержит не самые полезные и здоровые ингредиенты, такие как пальмовое масло или загустители. Лучше и вкуснее будет приготовить идеальный сырный соус на собственной кухне, тем более, что для этого потребуются самые простые ингредиенты.

Для приготовления соуса нам нужно 2 куриных яйца, 200 миллилитров растительного масла, чайная ложка горчицы и столько же сахара, половина чайной ложки соли и 100 граммов плавленного сыра, удобнее брать порционный.

Основу делаем как у обычного домашнего майонеза. В высокий удобный стакан разбиваем два яйца и наливаем 200 миллилитров растительного масла. На небольших оборотах взбиваем все погромным блендером.

Теперь сыр отправляем в микроволновку на 15 секунд. Затем добавляем расплавленный сыр к нашей основе из яиц и подсолнечного масла. На этом же этапе насыпаем в стакан сахар и соль, кладем горчицу, еще раз перемешиваем все погружным блендером и соус готов.

Видеорецепт:

С этим рецептом очень удобно экспериментировать. Попробуйте добавлять к соусу разных приправ и каждый раз будете получать разный вкус.