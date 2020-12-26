Салат-закуска «Мандаринки»

Я не претендую на авторство идеи, да и такую подачу салатика многие уже видели. Но для меня салат «Мандаринки» стал открытием! Очень красочно и празднично смотрится на столе, мои гости тоже оценили и подачу, и вкус. Вариантов салатов множество: можно использовать мой, можно сделать из сыра, грибов и яйца, можно из сыра, яйца и консервированного тунца. Любое сочетание на ваш вкус, главное, что шарики из салата должны хорошо держать форму и сочетаться по вкусу с вареной морковью.
Зато закуска точно будет готова за полчаса!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ
Основные
|2 шт.
|200 г
|100 г
|20 г
|1 шт.
|3 шт.
|3 звездочки
|2 ст. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/9
Подготовить все ингредиенты. Вместо грудки индейки можно взять куриную грудку, отварить или запечь, яйца отварить вкрутую.
ШАГ 2/9
Морковь хорошо промыть, можно просто отварить до готовности, а можно завернуть мокрую в целофановый пакет или пищевую пленку, сделать несколько проколов и «сварить» в микроволновке. Моей хватило 6 минут.
ШАГ 3/9
Готовую грудку мелко нарезать.
ШАГ 4/9
Готовую отварную морковь, сыр и яйца потереть на мелкой терке.Смешать грудку, сыр и яйца, добавить натертый зубчик чеснока, соль, перец (по вкусу). Добавить любимый майонез ТМ «Махеевъ», перемешать и сформировать шарики. Внутрь каждого положить по одной оливке (по желанию).
ШАГ 5/9
Блюдце застелить кусочком пищевой пленки, аккуратно выложить ложку натертой моркови и разровнять. Стараться, чтобы не было дырочек и получилась как бы тонкая лепешка.
ШАГ 6/9
Положить на морковную лепешку шарик салата.
ШАГ 7/9
Аккуратно соединить края пленки и сформировать «мандаринчик», подправить форму руками, сглаживая неровности. Так сделать все «мандаринки».
ШАГ 8/9
Уложить на тарелку, в каждый воткнуть в качестве хвостика по звездочке гвоздики, украсить веточками розмарина.
ШАГ 9/9
Удивлять гостей :) Приятного аппетита!
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