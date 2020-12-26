Салат-закуска «Мандаринки»

Я не претендую на авторство идеи, да и такую подачу салатика многие уже видели. Но для меня салат «Мандаринки» стал открытием! Очень красочно и празднично смотрится на столе, мои гости тоже оценили и подачу, и вкус. Вариантов салатов множество: можно использовать мой, можно сделать из сыра, грибов и яйца, можно из сыра, яйца и консервированного тунца. Любое сочетание на ваш вкус, главное, что шарики из салата должны хорошо держать форму и сочетаться по вкусу с вареной морковью.

Зато закуска точно будет готова за полчаса!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ

Основные

яйца куриные 2 шт. индейка грудка 200 г сыр 100 г чеснок 20 г морковь 1 шт. оливки зеленые 3 шт. гвоздика 3 звездочки майонез ТМ «Махеевъ» 2 ст. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/9

Подготовить все ингредиенты. Вместо грудки индейки можно взять куриную грудку, отварить или запечь, яйца отварить вкрутую.

ШАГ 2/9

Морковь хорошо промыть, можно просто отварить до готовности, а можно завернуть мокрую в целофановый пакет или пищевую пленку, сделать несколько проколов и «сварить» в микроволновке. Моей хватило 6 минут.

ШАГ 3/9

Готовую грудку мелко нарезать.

ШАГ 4/9

Готовую отварную морковь, сыр и яйца потереть на мелкой терке.

ШАГ 5/9

Смешать грудку, сыр и яйца, добавить натертый зубчик чеснока, соль, перец (по вкусу). Добавить любимый майонез ТМ «Махеевъ», перемешать и сформировать шарики. Внутрь каждого положить по одной оливке (по желанию).

Блюдце застелить кусочком пищевой пленки, аккуратно выложить ложку натертой моркови и разровнять. Стараться, чтобы не было дырочек и получилась как бы тонкая лепешка.

ШАГ 6/9

Положить на морковную лепешку шарик салата.

ШАГ 7/9

Аккуратно соединить края пленки и сформировать «мандаринчик», подправить форму руками, сглаживая неровности. Так сделать все «мандаринки».

ШАГ 8/9

Уложить на тарелку, в каждый воткнуть в качестве хвостика по звездочке гвоздики, украсить веточками розмарина.

ШАГ 9/9

Удивлять гостей :) Приятного аппетита!