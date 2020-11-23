Как запечь картофель в духовке - 5 шагов к идеальному гарниру

Простые рецепты очень часто обладают некоторыми подводными камнями, и если не знать о них, эти самые простые блюда очень легко испортить. Кто не любит запеченный в духовке картофель? А как часто у вас получается приготовить его так, чтобы можно было есть, наслаждаться и урчать от удовольствия? До определенного времени в моей кулинарной практике этот гарнир был своего рода лотереей: если получалось вовремя найти момент, при котором овощи были уже не сырыми, но еще не пересушенными, ужин был в удовольствие. Чаще всего в стремлении добиться вкусной хрустящей корочки я только нещадно пересушивала картофель, который, конечно же, все равно был съедобным и порою даже вкусным, но далеко не таким, от которого хотелось млеть и кайфовать. Однако, не так давно меня осенило. И я его нашла! Идеальный рецепт запеченного в духовке картофеля! В нем сплошные плюсы, вот поверьте. Готовится все легко и просто, но результат - стабильно и предсказуемо прекрасный.

- Слушай, я такой крутой рецепт нагла! Традиционная рождественская индейка от норвежского шефа. Там столько специй, столько приправ, столько тонкостей! Три вида алкоголя, запекание в духовке при определенном температурном режиме! В общем, восторг!

- Когда будем пробовать?

- Ээээ.... Я решила, что мы обойдемся картофелем по-сельски.

В общем, если вы тоже ищете проверенный рецепт, как запечь картофель в духовке, попробуйте мой вариант. Я не буду писать сегодня пропорции - делайте на глаз, интуитивно и так, как кажется вам самым вкусным, однако, при этом просто соблюдайте те шаги, которые я порекомендую. В целом, это не столько рецепт, сколько мой личный секрет вкусного запеченного картофеля, а сколько добавлять в него специй или масла, думаю, разберетесь сами.

Как готовить картофель в духовке

Ингредиенты для картофеля в духовке

картофель;

растительное масло;

паприка;

чеснок;

острый перец чили;

сухие травы;

соль.

Инструкция

Моем картофель. Моем тщательно. Я беру для этих целей обычную губку для мытья посуды и шкрябаю шкурку ее жесткой стороной, а подруга приноровилась использовать для этих целей.... посудомойку: загружает пару килограмм овощей и ставит на режим усиленного полоскания. Ее вариант чуть дороже и дольше, но результат (я видела!) очень впечатляет.

Нарезаем картофель на 2-4 части в зависимости от размера клубней и того, что вы хотите получить в итоге. Маленькие кусочки быстрее запекаются, но получаются более сухими, жесткими. Крупные держу в духовке чуть дольше, и они не такие остро-аппетитные, зато мягче. Ищите свой идеальный размер.

Кладем картофельные дольки в кастрюлю и... заливаем кипятком. Солим обязательно и ставим на плиту. Доводим до кипения, уменьшаем огонь, провариваем минуту-две, после чего сразу сливаем воду. При необходимости ставим кастрюлю с картофелем обратно на плиту и чуть просушиваем дольки - буквально минуту.

Выкладываем картофель в миску и щедро (это важный момент!) поливаем его растительным маслом. Можно, кстати, и не растительным - растопленное сливочное или горячий смалец тоже дадут неплохой вариант. Майонез - как вариант для тех, кто считает, что ничего страшного в его запекании нет. Дальше присыпаем всеми необходимыми специями, обязательно выдавливаем чеснок (да побольше!) и очень хорошо все перемешиваем. Рукой - лучше всего, но можно накрыть миску крышкой и просто как следует потрясти ее содержимое. Оставляем на 15-20 минут, после чего выкладываем на противень.

Запекаем картофель при температуре 200 градусов в духовке до готовности - в среднем, если духовка хорошо разогрета, у меня на это уходит 20-25 минут.