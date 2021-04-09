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Как приготовить кулич без крошек

Как приготовить кулич без крошек

По привычке заготавливаю пасочки впрок. Года 2 назад на мой фирменный кулич без крошек слеталась вся семья. Бывало, пасхальной выпечки даже не хватало на всех. Но с учетом карантинных мер в прошлом году многие куличи остались нетронутыми. После праздников я их и на сухари пускала, и картошку из них лепила. В этом году буду умнее.

Ведь Пасха — это не про еду, а про традиции. В этом году мы снова будем отмечать ее в тесном семейном кругу. Так даже лучше. Предлагаю вам рецепт моей любимой пасхальной выпечки: мягкой и влажной. Этот кулич без крошек совершенно. Количество ингредиентов рассчитано на 3 маленьких и 1 большой кулич. Как раз на среднюю семью.

Как приготовить кулич без крошек

Ингредиенты

Дрожжи 1,5 ч. л.
Сахар 200 г
Пшеничная мука 700 г
Молоко 300 мл
Яйцо 3 шт.
Сливочное масло 100 мл
Соль 0,25 ч. л.
Ванилин по вкусу
Изюм 50 г
Клюква 50 г
Яичные белки 1 шт.
Сахарная пудра 30 г
Лимонный сок 1 ч. л.

 

Приготовление

  1. Первым делом приготовим опару. В глубокой миске смешайте сухие дрожжи с 1,5 ст. л. сахара. Залейте их чуть теплым молоком. Просейте в миску немного муки. Перемешайте, чтобы не осталось комочков.
  2. Покройте миску с опарой пленкой, сделайте небольшое отверстие. Отправьте заготовку минут на 40 в теплое место, подальше от сквозняков.
    Теплая выключенная духовка подойдет.Как приготовить кулич без крошек
  3. Тем временем залейте сухофрукты водой комнатной температуры. Оставьте их минут на 20. Далее промойте и пересыпьте изюм с клюквой на полотенце. Они должны подсохнуть.
  4. В конце приготовления опары отделите желтки от белков. Желтки засыпьте оставшимся сахаром. Перемешивайте их вилкой до тех пор, пока масса не станет светлой.
  5. В яичные белки добавьте немного соли. Взбейте их миксером до мягких пиков. Когда опара увеличится в размере и пойдет пузырьками, значит она готова. Влейте в нее желтки. Перемешайте с помощью комбайна или вручную.Как приготовить кулич без крошек
  6. Далее влейте в миску взбитые белки. Снова перемешайте. У вас получится слегка жидкое тесто. Поэтому в процессе замеса начинайте подсыпать просеянную муку. Добавляйте ее порциями.
  7. Вымешивайте тесто минут 15. У вас оно должно получиться липким и тягучим, как на картинке. Готовое тесто переместите в смазанную маслом миску. Накройте его пленкой и верните в выключенную духовку на полчаса.
  8. Когда тесто поднимется, добавьте в него сухофрукты. Чтобы они легче вмешались, обваляйте их в муке. Удобней всего вмешивать изюм и клюкву, если смазать руки маслом.Как приготовить кулич без крошек
  9. Теперь снова накройте миску с тестом пленкой. Отправьте его подальше от сквозняков на 1,5–2 часа. Оно должно увеличиться минимум в 3 раза.
  10. Подошедшее тесто переместите на смазанный маслом стол. Поделите его на порции в зависимости от тех форм, которые у вас имеются. У нас была 1 большая и 3 маленькие.
  11. Формы внутри тоже смажьте маслом. Поставьте их на противень и наполните до половину тестом. Накройте заготовки пленкой. Дайте тесту подняться. На это уйдет около 40 минут или немного больше.Как приготовить кулич без крошек
  12. Когда тесто хорошо поднимется, отправляйте заготовки в разогретую до 180 градусов духовку. Для маленьких куличей будет достаточно 35 минут. А вот большому дайте еще 10 минут.
  13. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Пока она в духовке, можете сделать глазурь. Для этого смешайте венчиком до однородности один белок и сахарную пудру.
  14. Под конец готовки влейте сок лимона. Готовым куличам дайте остыть. Полейте выпечку глазурью и посыпьте присыпкой, если она у вас есть. Пасхальные куличи готовы!Как приготовить кулич без крошек

Это самый простой вариант глазури для кулича. Признаться честно, с украшениями для такой выпечки играться не люблю. Как по мне, гораздо важнее ее вкус и текстура. Чтобы как можно дольше сохранить последнюю, держите куличи в полиэтиленовых пакетах. Впрочем, там они долго не задержатся. Готовьте и делитесь результатами с нами!

 

 

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