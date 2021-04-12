Паштет готовится по принципу хумуса, в нем фактически используются те же самые ингредиенты, только вместо хумуса используется белая фасоль, и есть отличия, связанные с заменой ингредиента. Паштет из фасоли получается нежным, гладким и подходит для вегетарианцев и постящихся. Кроме того, блюдо быстро готовится и у него есть множество вариантов употребления! Но обо всем по порядку :)

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Лимоны 1 шт. Фасоль белая сухая 300 г Оливковое масло холодного отжима

(Extra virgin) 50 мл Сода пищевая 5 г

Тахина (тхина, кунжутная паста) 50 г Чеснок дольки 3 шт.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 1)

Фасоль белая сухая 300 г Сода пищевая 5 г

Фасоль нужно замочить в холодной воде на несколько часов, обычно ее замачивают на ночь. Но первый и главный секрет хорошего паштета — добавить в воду для замачивания чайную ложку соды. Это ускорит процесс размягчения фасоли и сделает в итоге кожицу более мягкой и она не будет портить структуру готового паштета.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 2)

Варить фасоль нужно до тех пор, пока она не станет совсем мягкой. Главная ошибка, которую чаще всего допускают при приготовлении различных пюреобразных блюд с бобовыми — недостаточное время варки. Готовая фасоль даже визуально выглядит мягкой и нет сомнений в ее готовности. Когда фасоль набухнет, слейте воду, промойте фасоль и залейте ее свежей водой. Можно добавить в воду немного соли, но лучше солить уже готовое пюре, потому что так легче регулировать нужное количество соли.Варить фасоль нужно до тех пор, пока она не станет совсем мягкой. Главная ошибка, которую чаще всего допускают при приготовлении различных пюреобразных блюд с бобовыми — недостаточное время варки. Готовая фасоль даже визуально выглядит мягкой и нет сомнений в ее готовности.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 3)

Слейте большую часть отвара фасоли в отдельную посуду, чтобы потом добавлять понемногу при необходимости. Немного жидкости сразу оставьте в кастрюле.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 4)

С помощью блендера как следует измельчите фасоль, чтобы не осталось никаких кусочков.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 5)

Пюре должно быть абсолютно гладким, даже без дополнительного протирания через сито. Эта консистенция достигается за счет использования соды при замачивании, достаточном времени варки и тщательном измельчении.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 6)



Тахина (тхина, кунжутная паста) 50 г

Добавьте в пюре кунжутную пасту. Она придает паштету более насыщенный характерный вкус и консистенцию. При смешивании с тахини пюре может слишком загустеть. В этом случае добавьте еще немного жидкости.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 7)

Чеснок дольки 3 шт.

Чеснок мелко нарежьте, добавьте в него соль и хорошо разотрите в ступке до пастообразной консистенции. Добавьте чесночную пасту в пюре из фасоли, тщательно перемешайте.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 8)

Лимоны 1/2 шт. Оливковое масло холодного отжима

(Extra virgin) 50 мл

Добавьте в паштет сок половины лимона (или 3/4 лайма), понемногу вливайте оливковое масло и перемешивайте, пока не получится гладкая, кремовая консистенция. Учтите, что при остывании паштет немного загустеет. Попробуйте, не нужно ли добавить соли или лимонного сока.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 9)

Готовый паштет выложите в подходящую посуду, сверху его можно полить оливковым маслом, украсить зеленью, специями или кунжутом. Паштет можно подать с хрустящими тостами или нарезанными соломкой свежими овощами. В последнем случае паштет станет густым отличным соусом-дипом.

Простой и вкусный паштет из фасоли (этап 10)

А еще такой фасолевый «хумус» можно использовать для придания плотности и насыщенного вкуса овощным супам, добавлять в соусы к овощам или пасте. Хранить паштет можно в холодильнике, в закрытой емкости около недели.