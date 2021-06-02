Даже самые вкусные супы могут надоесть. Как бы мы ни любили борщ, грибную юшку или щи, иногда хочется разнообразить меню чем-то новеньким. В таких случаях я готовлю чесночный суп-пюре, который полностью справляется со своей задачей.

Рецепт чесночного супа я узнала от своей соседки, которая провела отпуск у родственников в Италии. Оказывается, такое простое первое просто обожают жители солнечной страны. Кстати, вместо куриного бульона можно использовать и овощной, всё зависит от вашего вкуса.

Ингредиенты

Чеснок 60 г Лук 150 г Лук-порей 400 г Картофель 350 г Куриный бульон 1,5 л Сливки 125 мл Хлеб 150 г Топленое масло 4 ст. л. Петрушка 10 г Тимьян 0,5 ч. л. Подсолнечное масло 2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Разогрейте в кастрюле растительное масло, добавьте нарезанные репчатый лук и лук-порей. Перемешайте и обжаривайте 5 минут на среднем огне. Добавьте 2 ст. л. топленого масла, нарезанный чеснок и тушите под крышкой 10 минут на слабом огне, периодически помешивая. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, тимьян, перец, соль, овощную приправу и бульон. Перемешайте и доведите до кипения. После этого варите еще 20 минут на слабом огне. На сковороде разогрейте оставшееся топленое масло, добавьте нарезанный кубиками хлеб. Обжаривайте 10 минут на слабом огне, периодически помешивая. В суп влейте сливки 33 % жирности, перемешайте и доведите до кипения. С помощью погружного блендера измельчите ингредиенты до состояния пюре. Разлейте суп по тарелкам, украсьте его рубленой петрушкой и сухариками.

Самое приятное для любой хозяйки — это вкус и простота приготовления блюда. Чесночный суп идеально подходит под эти критерии. Вам не нужны труднодоступные и дорогие ингредиенты. А вкус и аромат супчика сложно передать словами.