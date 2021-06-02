Даже самые вкусные супы могут надоесть. Как бы мы ни любили борщ, грибную юшку или щи, иногда хочется разнообразить меню чем-то новеньким. В таких случаях я готовлю чесночный суп-пюре, который полностью справляется со своей задачей.
Рецепт чесночного супа я узнала от своей соседки, которая провела отпуск у родственников в Италии. Оказывается, такое простое первое просто обожают жители солнечной страны. Кстати, вместо куриного бульона можно использовать и овощной, всё зависит от вашего вкуса.
Ингредиенты
|Чеснок
|60 г
|Лук
|150 г
|Лук-порей
|400 г
|Картофель
|350 г
|Куриный бульон
|1,5 л
|Сливки
|125 мл
|Хлеб
|150 г
|Топленое масло
|4 ст. л.
|Петрушка
|10 г
|Тимьян
|0,5 ч. л.
|Подсолнечное масло
|2 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Разогрейте в кастрюле растительное масло, добавьте нарезанные репчатый лук и лук-порей. Перемешайте и обжаривайте 5 минут на среднем огне.
- Добавьте 2 ст. л. топленого масла, нарезанный чеснок и тушите под крышкой 10 минут на слабом огне, периодически помешивая.
- Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, тимьян, перец, соль, овощную приправу и бульон. Перемешайте и доведите до кипения. После этого варите еще 20 минут на слабом огне.
- На сковороде разогрейте оставшееся топленое масло, добавьте нарезанный кубиками хлеб. Обжаривайте 10 минут на слабом огне, периодически помешивая.
- В суп влейте сливки 33 % жирности, перемешайте и доведите до кипения. С помощью погружного блендера измельчите ингредиенты до состояния пюре.
- Разлейте суп по тарелкам, украсьте его рубленой петрушкой и сухариками.
Самое приятное для любой хозяйки — это вкус и простота приготовления блюда. Чесночный суп идеально подходит под эти критерии. Вам не нужны труднодоступные и дорогие ингредиенты. А вкус и аромат супчика сложно передать словами.
Свежие комментарии