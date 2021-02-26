Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Нашла новый интересный рецепт. Сама удивляюсь, как просто и вкусно получается. Обычная капуста приобретает совершенно «новое прочтение». Её вкусно макать в какой-нибудь соус, например, сметано-чесночный или сырный. Или подавать в качестве гарнира к мясу. Очень простое приготовление не затруднит даже неопытную хозяйку. Попробуйте и вы!
Ингредиенты:
- капуста белокочанная небольшого размера – 1 шт.
- яйца куриные – 2 шт.
- соль, специи (перец, сушеная зелень, гранулированный чеснок) – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Капуста жареная с яйцом на сковороде – рецепт с фото:
Небольшой кочан капусты разрезаем на 4 части, кочерыжку не вырезаем.
Воду в кастрюле доводим до кипения, солим. Выкладываем нарезанную капусту.
Будем варить под крышкой до готовности – мягкости капусты.
Готовую капусту остужаем, даем стечь воде и нарезаем каждый кусок ещё примерно на 3 части, как показано на фото.
В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем немного соли и выбранные специи по вкусу.
Взбиваем яйца вилкой.
Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Каждый кусочек капусты обмакиваем в яйца.
И выкладываем на разогретую сковороду.
Обжариваем с двух сторон до зарумянивания на умеренном огне.
Капуста жареная с яйцом готова! Подаем самостоятельно или как гарнир к мясным блюдам. Можно макать её в какой-нибудь соус.
Приятного аппетита!
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