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Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

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Нашла новый интересный рецепт. Сама удивляюсь, как просто и вкусно получается. Обычная капуста приобретает совершенно «новое прочтение». Её вкусно макать в какой-нибудь соус, например, сметано-чесночный или сырный. Или подавать в качестве гарнира к мясу. Очень простое приготовление не затруднит даже неопытную хозяйку. Попробуйте и вы!

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная небольшого размера – 1 шт.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • соль, специи (перец, сушеная зелень, гранулированный чеснок) – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Капуста жареная с яйцом на сковороде – рецепт с фото:

Небольшой кочан капусты разрезаем на 4 части, кочерыжку не вырезаем.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Воду в кастрюле доводим до кипения, солим. Выкладываем нарезанную капусту.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Будем варить под крышкой до готовности – мягкости капусты.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Готовую капусту остужаем, даем стечь воде и нарезаем каждый кусок ещё примерно на 3 части, как показано на фото.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем немного соли и выбранные специи по вкусу.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Взбиваем яйца вилкой.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Каждый кусочек капусты обмакиваем в яйца.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

И выкладываем на разогретую сковороду.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Обжариваем с двух сторон до зарумянивания на умеренном огне.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Капуста жареная с яйцом готова! Подаем самостоятельно или как гарнир к мясным блюдам. Можно макать её в какой-нибудь соус.

Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Приятного аппетита!

 

 

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