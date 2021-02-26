Капуста + 2 яйца – вкуснятина практически из ничего

Нашла новый интересный рецепт. Сама удивляюсь, как просто и вкусно получается. Обычная капуста приобретает совершенно «новое прочтение». Её вкусно макать в какой-нибудь соус, например, сметано-чесночный или сырный. Или подавать в качестве гарнира к мясу. Очень простое приготовление не затруднит даже неопытную хозяйку. Попробуйте и вы!

Ингредиенты:

капуста белокочанная небольшого размера – 1 шт.

яйца куриные – 2 шт.

соль, специи (перец, сушеная зелень, гранулированный чеснок) – по вкусу

растительное масло – для жарки

Капуста жареная с яйцом на сковороде – рецепт с фото:

Небольшой кочан капусты разрезаем на 4 части, кочерыжку не вырезаем.

Воду в кастрюле доводим до кипения, солим. Выкладываем нарезанную капусту.

Будем варить под крышкой до готовности – мягкости капусты.

Готовую капусту остужаем, даем стечь воде и нарезаем каждый кусок ещё примерно на 3 части, как показано на фото.

В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем немного соли и выбранные специи по вкусу.

Взбиваем яйца вилкой.

Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Каждый кусочек капусты обмакиваем в яйца.

И выкладываем на разогретую сковороду.

Обжариваем с двух сторон до зарумянивания на умеренном огне.

Капуста жареная с яйцом готова! Подаем самостоятельно или как гарнир к мясным блюдам. Можно макать её в какой-нибудь соус.

Приятного аппетита!