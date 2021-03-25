Люля-кебаб в духовке

Легко и просто готовить, а получается очень сочно и вкусно! Такие люля-кебаб удобно есть и классно брать с собой на пикник. И идея с простыми палочками для мороженого классная, часто выручала, когда не было подходящих шампуров.

Добавляем в фарш лук, натертый на крупной терке, сладкий (красный) перец. Перец нарезаем мелким кубиком. Сюда же паприка, острый перец и соль. Все хорошо перемешиваем.

Рецепт:

фарш 1 кг,

лук 2 шт,

сладкий перец 1 шт,

паприка 1 ст.лож,

острый перец 1/2 ч.лож,

соль.

Самое главное, это хорошо отбить весь фарш. Лучше всего поделить на части и отбивать по несколько минут, пока не появятся белковые нити.

Даем фаршу постоять пару часов в холодильнике (под пленкой). После чего формируем люля-кебаб, что бы все были одинаковыми используйте кухонные весы.

Запекаем в разогретой духовке, при 180-200 градусах, по времени около 40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Готовые люля очень удобно брать за палочку, зачерпнуть соуса и наслаждаться вкусным мясом! Готовьте на здоровье и с удовольствием!

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.