Хуммус из красной чечевицы (Red Lentil Hummus)

Новый и очень оригинальный рецепт хуммуса. Красная чечевица дает совсем иной вкус нежели нут, очень тонкий и интересный, что делает это закуску поистине неповторимой))) Подавать его рекомендуется с лавашем или питой, либо с нарезанными овощами по вкусу и натуральным йогуртом. Очень вкусно!!! Рекомендую!!!

Ингредиенты:

1 стакан красной чечевицы

1 средняя луковица

1 средняя морковь

2 зубчика чеснока

1 ст.л. тахины (кунжутной пасты)

350 мл. бульона (овощного или куриного)

3 ст.л. оливкового масла

сок лимона по вкусу

несколько щепоток сухого базилика

соль, черный перец по вкусу

натуральный йогурт для подачи

Способ приготовления:

Морковь, лук и чеснок нарезать мелкими кубиками и потушить на оливковом масле до мягкости. Зажаривать не нужно, именно потушить.

Добавить красную чечевицу и прожарить все вместе, пока чечевица не впитает масло и не поменяет цвет. После чего влить бульон и готовить все вместе на среднем огне 10-15 минут.

Пюрировать смесь блендером и остудить.

По вкусу добавить сок лимона, тахину, базилик, посолить и поперчить. Еще раз взбить блендером, или просто хорошенько вымешать.

Если хуммус получился слишком густой, то можно добавить пару ложек йогурта, либо подавать его отдельно.

При подаче на стол сверху хуммус можно немного сбрызнуть оливковым маслом и присыпать паприкой, либо красным острым перцем. Это по желанию.

Угощайтесь!!!

Приятного аппетита!!!