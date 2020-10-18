Фаршированная репа

Я была крайне удивлена, что многие не знают вкуса репы. Это большое упущение на мой взгляд, давайте любить это чудесный корнеплод вместе :)
Вы не представляете, сколько всего вкусного и полезного можно состряпать из репы! Прямо сейчас приготовим ее фаршированную овощами со смесью булгура и киноа. Это блюдо придется кстати тем, кто соблюдает пост и тем, кто любит легкие блюда.
4 репы размером с кулак
1 луковица
1 морковь
4-5 зубчиков чеснока
1/2 стакана смеси булгура и киноа
соль, черный молотый перец
растительное масло
горсть свежего тимьяна
1. У репок отсекаем ботву и хвостики, так чтобы корнеплоды устойчиво стояли на горизонтальной поверхности. Смазываем со всех сторон растительным маслом, натираем перцем и солью.
2. Заворачиваем каждую репу в фольгу и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.
3. Морковь, лук и чеснок мелко режем и пассеруем в растительном масле почти до готовности.
4. Крупу отвариваем в подсоленной воде. Вообще в качестве курпы может выступить рис, овсяная крупа, булгур, киноа, полба и т.д. У меня вот такая смесь.
5. Достаем репу, духовку не выключаем. Аккуратно вырезаем мякоть из каждой репки, так чтобы у нас получились чашечки со стенками толщиной 4-5 мм.
6. Мякоть репы нарезаем небольшими кусочками и смешиваем с овощами, крупой и небольшим количеством свежего тимьяна. Проверяем смесь на предмет соли.
7. Начиняем репы смесью овощей и крупы, отправляем в духовку еще на 5-10 минут.
8. Подаем украсив веточками свежего тимьяна.
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