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Фаршированная репа

Я была крайне удивлена, что многие не знают вкуса репы. Это большое упущение на мой взгляд, давайте любить это чудесный корнеплод вместе :)

Фаршированная репа

Вы не представляете, сколько всего вкусного и полезного можно состряпать из репы! Прямо сейчас приготовим ее фаршированную овощами со смесью булгура и киноа. Это блюдо придется кстати тем, кто соблюдает пост и тем, кто любит легкие блюда.

4 репы размером с кулак
1 луковица
1 морковь
4-5 зубчиков чеснока
1/2 стакана смеси булгура и киноа
соль, черный молотый перец
растительное масло
горсть свежего тимьяна

1. У репок отсекаем ботву и хвостики, так чтобы корнеплоды устойчиво стояли на горизонтальной поверхности. Смазываем со всех сторон растительным маслом, натираем перцем и солью.

Фаршированная репа

2. Заворачиваем каждую репу в фольгу и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.

Фаршированная репа

3. Морковь, лук и чеснок мелко режем и пассеруем в растительном масле почти до готовности.

Фаршированная репа

4. Крупу отвариваем в подсоленной воде. Вообще в качестве курпы может выступить рис, овсяная крупа, булгур, киноа, полба и т.д. У меня вот такая смесь.

Фаршированная репа

5. Достаем репу, духовку не выключаем. Аккуратно вырезаем мякоть из каждой репки, так чтобы у нас получились чашечки со стенками толщиной 4-5 мм.

Фаршированная репа

6. Мякоть репы нарезаем небольшими кусочками и смешиваем с овощами, крупой и небольшим количеством свежего тимьяна. Проверяем смесь на предмет соли.

Фаршированная репа

7. Начиняем репы смесью овощей и крупы, отправляем в духовку еще на 5-10 минут.

Фаршированная репа

8. Подаем украсив веточками свежего тимьяна.

Фаршированная репа

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