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Сырный суп с гренками

Самый простой и быстрый вариант обеденного блюда - приготовьте за считанные минуты вкусный суп из плавленного сыра и украсьте гренками.

Сырный суп с гренками

Время подготовки Время приготовления Порции
10 40 3-4

Ингредиенты

  • Картофель - 4 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Масло растительное - 2-3 ст.л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Плавленный сыр - по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриные ножки залить холодной водой и отварить до готовности. Достать из бульона и мелко нарезать мясо. Вернуть в кастрюлю. Картофель очистить, нарезать кубиками. Положить в бульон.
  2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Сыр нарезать кубиками и добавить в суп вместе с овощами. Посолить и поперчить. Помешивая, варить до полного растворения сырков.

Как и с чем подавать

Подавать суп вместе с гренками. Приятного аппетита! 

 

 

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