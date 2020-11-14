Сырный суп с гренками

Самый простой и быстрый вариант обеденного блюда - приготовьте за считанные минуты вкусный суп из плавленного сыра и украсьте гренками.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|10
|40
|3-4
Ингредиенты
- Картофель - 4 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Масло растительное - 2-3 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Плавленный сыр - по вкусу
Способ приготовления
- Куриные ножки залить холодной водой и отварить до готовности. Достать из бульона и мелко нарезать мясо. Вернуть в кастрюлю. Картофель очистить, нарезать кубиками. Положить в бульон.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Сыр нарезать кубиками и добавить в суп вместе с овощами. Посолить и поперчить. Помешивая, варить до полного растворения сырков.
Как и с чем подавать
Подавать суп вместе с гренками. Приятного аппетита!
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