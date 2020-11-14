Сырный суп с гренками

Самый простой и быстрый вариант обеденного блюда - приготовьте за считанные минуты вкусный суп из плавленного сыра и украсьте гренками.

Время подготовки Время приготовления Порции 10 40 3-4 Ингредиенты Картофель - 4 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Масло растительное - 2-3 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Плавленный сыр - по вкусу Способ приготовления Куриные ножки залить холодной водой и отварить до готовности. Достать из бульона и мелко нарезать мясо. Вернуть в кастрюлю. Картофель очистить, нарезать кубиками. Положить в бульон. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Сыр нарезать кубиками и добавить в суп вместе с овощами. Посолить и поперчить. Помешивая, варить до полного растворения сырков. Как и с чем подавать Подавать суп вместе с гренками. Приятного аппетита!