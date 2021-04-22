Топ-8 салатов с яйцами

Как правило, простые, с минимальными затратами времени, вкусные салаты с яйцами – палочка-выручалочка любой хозяйки. Такие салаты украсят любое застолье в содружестве с изысканными рыбными и мясными компонентами, свежими и консервированными овощами. Ведь именно яйца придают готовому блюду бархатистую нотку и нежный вкус.

1. Салат с яйцом и черемшой

Один из самых простых, но популярных весенних салатов.

Ингредиенты:

2 куриных яйца;

пучок черемши;

сметана (майонез) по вкусу;

соль по вкусу.

Отваренные яйца охладить. Очистить и нарезать в салатник. Черемшу промыть, очистить стебель. Подержать несколько минут в воде. После измельчить, добавить к яйцам. Сюда же выложить майонез или сметану. По необходимости посолить, перемешать.

2. Салат с яйцом, зеленью и огурцами

Салат, который можно приготовить за 10 минут, для повседневного меню.

Необходимо:

2 яйца;

2 огурца;

2 ст. л. сметаны;

листья салата и зелёный лук (по вкусу);

1 ч. л. семян кунжута по желанию;

соль и перец по вкусу.

Отварить яйца, вымыть огурцы. Остывшие яйца очистить и нарезать с огурцами одинаковыми кусочками. Выложить в салатник. Нарезать зелёный лук и листья салата. Всё заправить сметаной, посолить, поперчить и перемешать.

3. Салат с сёмгой и перепелиными яйцами

Посыпать кунжутом.

Это блюдо послужит прекрасным украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

4 яйца перепёлки;

кусочек (80 г.) солёной сёмги;

1 свежий огурец;

4-5 помидоров черри;

5 редисок;

масло или йогурт – по вкусу;

соль и перец – по вкусу.

Овощи вымыть и обсушить. Помидоры и редиску нарезать на половинки, переложить в салатник. Отварить яйца вкрутую. Охладить, очистить и разрезать на две части. Огурец нарезать произвольно, но не крупно и добавить в салатник вместе с яйцами. Небольшими кусочками нарезать рыбу и тоже в салатник. Заправить на свой вкус, посолить и перемешать.

4. Салат "Кальмары с яйцом"

Простейший рецепт известного салата и, тем не менее, очень популярный по сей день.



Ингредиенты:

несколько тушек кальмара (примерно 1 кг);

8 яиц;

соль и майонез по вкусу.

Кальмары очистить от плёнок и хрящевой хорды. Ополоснуть и опустить в кипящую, подсоленную воду минуты на 3-4. Яйца сварить, охладить. Очистить, нарезать их произвольно мелко и переложить в салатник. Кальмары нарезать тонкой соломкой, добавить к яйцам и заправить майонезом. По необходимости посолить. Можно добавить кружки свежего огурца.

5. Салат с яйцами, ветчиной и кукурузой

Сытное блюдо для любого застолья, которое может послужить визитной карточкой хозяйки.



Ингредиенты:

250 г ветчины;

огурец;

200 г консервированной кукурузы;

3 яйца;

3-4 веточки укропа и петрушки;

майонез по вкусу.

Яйца сварить, очистить и нарезать. Ветчину нарезать кубиком и выложить с нарезанными яйцами в салатник. Добавить кукурузу, предварительно слив рассол. Сюда же добавить нарезанные мелким кубиком огурцы. Добавить майонез, перемешать и сразу к столу.

6. Салат из руколы с яйцом

Просто, быстро, ярко и броско. Салат-пятиминутка для дружеской компании.



Ингредиенты:

одно яйцо;

50 г руколы;

20 г твёрдого сыра;

1 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. лимонного сока;

соль по необходимости.

Вымыть и обсушить руколу. Отваренные яйца охладить, очистить и нарезать дольками. Сыр натереть на мелкой тёрке. На блюдо выложить руколу, на неё дольки яиц и посыпать тёртым сыром. Сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Можно подсолить.

7. Салат из яиц и тыквы

Пикантный вкус, яркие краски. Простота и необычность ингредиентов.

Ингредиенты:

150 г очищенной тыквы;

одно варёное яйцо;

1 зубч. чеснока;

ложка майонеза (15-20 г);

соль по вкусу.

Натереть тыкву на тёрке. Выложить в салатник. Сюда же добавить натёртое на тёрке яйцо. Заправить майонезом, посолить и перемешать.

8. Яичный салат с авокадо

На скорую руку для фуршета или на пикник, на природу.

Ингредиенты:

10 куриных яиц;

2 авокадо;

половинка лайма;

2 ст. л. горчицы;

2-3 веточчки кинзы;

перец и соль по вкусу.

Сначала отварить яйца. Очистить и нарезать авокадо кубиками. Кинзу мелко порубить и выложить в салатник вместе с авокадо. Остывшие яйца очистить, нарезать мелким кубиком и добавить в салатник. Поперчить, посолить, добавить сок лайма и горчицу. Перемешать. Можно выложить на хлеб и подать, как бутерброд.