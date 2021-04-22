Топ-8 салатов с яйцами

Как правило, простые, с минимальными затратами времени, вкусные салаты с яйцами – палочка-выручалочка любой хозяйки. Такие салаты украсят любое застолье в содружестве с изысканными рыбными и мясными компонентами, свежими и консервированными овощами. Ведь именно яйца придают готовому блюду бархатистую нотку и нежный вкус.
1. Салат с яйцом и черемшой
Один из самых простых, но популярных весенних салатов.
Ингредиенты:
- 2 куриных яйца;
- пучок черемши;
- сметана (майонез) по вкусу;
- соль по вкусу.
Отваренные яйца охладить. Очистить и нарезать в салатник. Черемшу промыть, очистить стебель. Подержать несколько минут в воде. После измельчить, добавить к яйцам. Сюда же выложить майонез или сметану. По необходимости посолить, перемешать.
2. Салат с яйцом, зеленью и огурцами
Салат, который можно приготовить за 10 минут, для повседневного меню.
Необходимо:
- 2 яйца;
- 2 огурца;
- 2 ст. л. сметаны;
- листья салата и зелёный лук (по вкусу);
- 1 ч. л. семян кунжута по желанию;
- соль и перец по вкусу.
Отварить яйца, вымыть огурцы. Остывшие яйца очистить и нарезать с огурцами одинаковыми кусочками. Выложить в салатник. Нарезать зелёный лук и листья салата. Всё заправить сметаной, посолить, поперчить и перемешать.Посыпать кунжутом.
3. Салат с сёмгой и перепелиными яйцами
Это блюдо послужит прекрасным украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
- 4 яйца перепёлки;
- кусочек (80 г.) солёной сёмги;
- 1 свежий огурец;
- 4-5 помидоров черри;
- 5 редисок;
- масло или йогурт – по вкусу;
- соль и перец – по вкусу.
Овощи вымыть и обсушить. Помидоры и редиску нарезать на половинки, переложить в салатник. Отварить яйца вкрутую. Охладить, очистить и разрезать на две части. Огурец нарезать произвольно, но не крупно и добавить в салатник вместе с яйцами. Небольшими кусочками нарезать рыбу и тоже в салатник. Заправить на свой вкус, посолить и перемешать.
4. Салат "Кальмары с яйцом"
Простейший рецепт известного салата и, тем не менее, очень популярный по сей день.
Ингредиенты:
- несколько тушек кальмара (примерно 1 кг);
- 8 яиц;
- соль и майонез по вкусу.
Кальмары очистить от плёнок и хрящевой хорды. Ополоснуть и опустить в кипящую, подсоленную воду минуты на 3-4. Яйца сварить, охладить. Очистить, нарезать их произвольно мелко и переложить в салатник. Кальмары нарезать тонкой соломкой, добавить к яйцам и заправить майонезом. По необходимости посолить. Можно добавить кружки свежего огурца.
5. Салат с яйцами, ветчиной и кукурузой
Сытное блюдо для любого застолья, которое может послужить визитной карточкой хозяйки.
Ингредиенты:
- 250 г ветчины;
- огурец;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 3 яйца;
- 3-4 веточки укропа и петрушки;
- майонез по вкусу.
Яйца сварить, очистить и нарезать. Ветчину нарезать кубиком и выложить с нарезанными яйцами в салатник. Добавить кукурузу, предварительно слив рассол. Сюда же добавить нарезанные мелким кубиком огурцы. Добавить майонез, перемешать и сразу к столу.
6. Салат из руколы с яйцом
Просто, быстро, ярко и броско. Салат-пятиминутка для дружеской компании.
Ингредиенты:
- одно яйцо;
- 50 г руколы;
- 20 г твёрдого сыра;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- соль по необходимости.
Вымыть и обсушить руколу. Отваренные яйца охладить, очистить и нарезать дольками. Сыр натереть на мелкой тёрке. На блюдо выложить руколу, на неё дольки яиц и посыпать тёртым сыром. Сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Можно подсолить.
7. Салат из яиц и тыквы
Пикантный вкус, яркие краски. Простота и необычность ингредиентов.
Ингредиенты:
- 150 г очищенной тыквы;
- одно варёное яйцо;
- 1 зубч. чеснока;
- ложка майонеза (15-20 г);
- соль по вкусу.
Натереть тыкву на тёрке. Выложить в салатник. Сюда же добавить натёртое на тёрке яйцо. Заправить майонезом, посолить и перемешать.
8. Яичный салат с авокадо
На скорую руку для фуршета или на пикник, на природу.
Ингредиенты:
- 10 куриных яиц;
- 2 авокадо;
- половинка лайма;
- 2 ст. л. горчицы;
- 2-3 веточчки кинзы;
- перец и соль по вкусу.
Сначала отварить яйца. Очистить и нарезать авокадо кубиками. Кинзу мелко порубить и выложить в салатник вместе с авокадо. Остывшие яйца очистить, нарезать мелким кубиком и добавить в салатник. Поперчить, посолить, добавить сок лайма и горчицу. Перемешать. Можно выложить на хлеб и подать, как бутерброд.
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