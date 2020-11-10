Колотуха — белорусский омлет с салом

Колотуха — традиционный белорусский омлет с салом. Сытное, насыщенное, плотное блюдо без каких-либо изысков, которое зарядит Вас энергией на целый день.

Обычно колотуху запекали в печи, в ее отсутствии можно, безусловно, использовать духовку. Впрочем, для убыстрения процесса, что важно для приготовления завтрака, никто не мешает довести этот белорусский омлет до готовности просто на сковороде под крышкой как обычную яичницу.

Для этого блюда лучше всего взять сало с мясными прожилками — оно добавит и сытность и вкус.

Для белорусской колотухи понадобится

На 1 порцию

Яйцо. 3 шт.

Соленое сало с мясными прожилками. 70-100 гр.

Сметана. 2 столовые ложки.

Молоко. 50 мл.

Мука. 1 столовая ложка с горкой.

Сахар. ½ чайной ложки. (Если сметана с кислинкой)

Черный молотый перец. По вкусу.

Красный острый перец. По вкусу.

Соль. По вкусу.

Готовим колотуху — омлет с салом и сметаной

Нарезаем сало небольшими кусками.

Разогреваем сковородку и выкладываем на нее сало. Если вы будете запекать колотуху, то сковородка нужна такая, чтобы ее можно было использовать в духовке.

Цель — вытопить достаточно жира, на котором и будем жарить омлет, и получить шкварки. Впрочем, до состояния шкварок доводить сало не нужно.

Появилась золотистая корочка на кусочках сала — и этого уже достаточно.

Пока жарится сало, подготовим омлетную массу.

В миску разбиваем яйца, добавляем молоко, сметану, муку, черный и красный перцы и соль. При добавлении соли учитывайте, что и сало соленое.

Венчиком или вилкой взбиваем все содержимое миски в однородную массу. Главное, чтобы не осталось комочков муки.

Выливаем взбитые яйца в сковородку и ставим ее в разогретую до 160-180°C духовку. Если вы решили готовить на плите, то огонь под сковородкой должен быть немного ниже среднего и жарить колотуху нужно под крышкой.

Доводим белорусский омлет с салом до полной готовности. Яйца должны полностью схватиться и не должно оставаться никаких жидких участков.

Все готово. Подаем колотуху горячей, посыпав нарезанной зеленью.

При желании можно к колотухе подать свежие овощи. Прекрасный сытный и вкусный завтрак готов.