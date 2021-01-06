Фаршированная голень индейки

Предлагаю вам приготовить очень вкусное, интересное и доступное блюдо — фаршированную голень индейки. Мясо получается сочным и нежным, хорошо как в горячем, так и охлажденном виде. Вас непременно порадует, что из обычных продуктов вы получили такой прекрасный результат! Берите рецепт на вооружение!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

индейка голень 1100 г лук репчатый 1 шт. хлеб бородинский 2 куска зелень рубленая 3 ст. л. бекон сырокопченый 50 г яйца куриные 1 шт. растительное масло рафинированное 1 ст. л. соль по вкусу перец черный молотый по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/10

Нам понадобится достаточно крупная, мясистая голень индейки.

# ШАГ 2/10

Мелко нарежьте репчатый лук и пассеруйте на растительном масле до золотистого цвета.

# ШАГ 3/10

Зелень (зеленый лук, петрушку, укроп) мелко порубите. Черный хлеб (у меня бородинский) нарежьте на небольшие кубики, предварительно срезав корки. Бекон я использовала сырокопченый, но вполне подойдет и варено-копченый. Бекон тоже мелко нарежьте.

# ШАГ 4/10

Смешайте лук, зелень, хлеб и бекон. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте.

# ШАГ 5/10

Теперь самая ответственная часть — удаление кости из голени.

# ШАГ 6/10

Для этого разрежьте голень вдоль. С помощью ножа аккуратно отделите кость от мяса, а также постарайтесь вынуть все мелкие косточки и жилки. В крайнем случае после запекания их можно будет удалить.

С двух сторон слегка отбейте мясо, немного посолите и поперчите.

# ШАГ 7/10

Сверните мясо «в кулек», придавая исходную форму голени, скрепите зубочистками или зашейте нитками. Наполните голень начинкой и скрепите отверстие зубочисткой.

# ШАГ 8/10

Сбрызните голень индейки со всех сторон растительным маслом, уложите в форму для запекания и накройте фольгой. Готовьте мясо в течение 1 часа в разогретой до 180°C духовке.

# ШАГ 9/10

Затем снимите фольгу и выпекайте еще 30 минут, периодически поливая голень выделившимся соком, чтобы мясо не пересохло и получилась красивая румяная корочка. После приготовления дайте мясу немного остыть и не забудьте перед подачей вынуть нити и зубочистки.

# ШАГ 10/10

Подавайте голень индейки, нарезав на порционные куски. Приятного вам аппетита!