Фаршированная голень индейки

Предлагаю вам приготовить очень вкусное, интересное и доступное блюдо — фаршированную голень индейки. Мясо получается сочным и нежным, хорошо как в горячем, так и охлажденном виде. Вас непременно порадует, что из обычных продуктов вы получили такой прекрасный результат! Берите рецепт на вооружение!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основные
|1100 г
|1 шт.
|2 куска
|3 ст. л.
|50 г
|1 шт.
|1 ст. л.
|по вкусу
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
# ШАГ 1/10
Нам понадобится достаточно крупная, мясистая голень индейки.
# ШАГ 2/10
Мелко нарежьте репчатый лук и пассеруйте на растительном масле до золотистого цвета.
# ШАГ 3/10
Зелень (зеленый лук, петрушку, укроп) мелко порубите. Черный хлеб (у меня бородинский) нарежьте на небольшие кубики, предварительно срезав корки. Бекон я использовала сырокопченый, но вполне подойдет и варено-копченый. Бекон тоже мелко нарежьте.
# ШАГ 4/10
Смешайте лук, зелень, хлеб и бекон. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте.
# ШАГ 5/10
Теперь самая ответственная часть — удаление кости из голени.Для этого разрежьте голень вдоль. С помощью ножа аккуратно отделите кость от мяса, а также постарайтесь вынуть все мелкие косточки и жилки. В крайнем случае после запекания их можно будет удалить.
# ШАГ 6/10
С двух сторон слегка отбейте мясо, немного посолите и поперчите.
# ШАГ 7/10
Сверните мясо «в кулек», придавая исходную форму голени, скрепите зубочистками или зашейте нитками. Наполните голень начинкой и скрепите отверстие зубочисткой.
# ШАГ 8/10
Сбрызните голень индейки со всех сторон растительным маслом, уложите в форму для запекания и накройте фольгой. Готовьте мясо в течение 1 часа в разогретой до 180°C духовке.
# ШАГ 9/10
Затем снимите фольгу и выпекайте еще 30 минут, периодически поливая голень выделившимся соком, чтобы мясо не пересохло и получилась красивая румяная корочка. После приготовления дайте мясу немного остыть и не забудьте перед подачей вынуть нити и зубочистки.
# ШАГ 10/10
Подавайте голень индейки, нарезав на порционные куски. Приятного вам аппетита!
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