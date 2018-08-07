Спасительная прохлада: 5 рецептов замороженных десертов

Сорбет с идеальной кислиной, джелато в аппетитных вафельных рожках и даже традиционный итальянский десерт спумони можно приготовить дома ─ рассказываем, как это сделать, и делимся рецептами.

Сорбет из зеленых яблок. Вариант подачи блюда с листиками мяты

В жаркие летние дни все освежаются по-разному: кто-то прячется от жары за городом, кто-то не расстается с вентилятором, а кто-то проводит все время на кухне, готовя вкуснейшие замороженные десерты. Рецептами бодрящих холодных сладостей делятся ведущие телеканала Food Network Валери Бертинелли, ведущая шоу «Домашняя еда от Валери» и Анна Олсон, ведущая программы «Секреты выпечки от Анны Олсон».

Ирисовые «каштаны»

Ингредиенты:

1 стакан арахисового масла

1 чайная ложка экстракта ванили

Щепотка поваренной соли

1 стакан сахарной пудры

¾ стакана мелко нарезанных мягких ирисок

340 г колотого полусладкого шоколада

Зубочистки

Приготовление:

В большой миске смешайте арахисовое масло, экстракт ванили и соль. Взбейте ингредиенты миксером, добавляя постепенно сахарную пудру, пока сахар полностью не разойдется, а масса не загустеет и не станет сухой на ощупь. Руками вмешайте ириски.

Сформируйте из теста шарики диаметром примерно 2,5 см (их получится около 32) и выложите на тарелки.

В центр каждого шарика вставьте зубочистку и уберите в морозилку примерно на час, пока шарики не застынут.

После этого поместите шоколад в небольшую огнеупорную миску. Поставьте миску на соусник, наполненной на 1 см слегка закипающей водой (убедитесь, что дно миски не касается воды), и разогревайте шоколад, помешивая, пока он не растопится.

Достаньте шарики из морозилки и по одному обмакните их в шоколад так, чтобы арахисовое масло по-прежнему виднелось. Прежде чем перекладывать шарики на тарелку, подождите, когда стекут излишки шоколада. Уберите десерт в холодильник. Перед подачей уберите зубочистки.

Классический спумони

Ингредиенты:

Кулинарный спрей или растительное масло для смазывания форм

15 шоколадных вафель

2 столовые ложки соуса «черный шоколад»

500 мл шоколадного мороженого с шоколадной крошкой

500 мл ванильного мороженого

½ стакана коктейльной вишни, разрезанной пополам

3 столовые ложки сиропа от вишни

500 мл фисташкового мороженого

По желанию – капля красного пищевого красителя

Приготовление:

Слегка смажьте алюминиевую прямоугольную форму размером 12х22 см кулинарным спреем или растительным маслом. Со всех сторон выложите пищевую пленку, оставляя 5 см излишка по краям – кулинарный спрей поможет пленке плотнее прилегать к форме.

В кухонном комбайне взбейте шоколадные вафли до консистенции песка. Добавьте шоколадный соус и вбейте массу еще раз, пока все ингредиенты не перемешаются. Переложите смесь в форму и надавите, чтобы она плотно прилегала ко дну – так образуется корка. Уберите на 30 минут в морозилку, чтобы масса застыла.

Тем временем достаньте из морозилки шоколадное мороженое, чтобы оно размягчилось. Через 30 минут достаньте из морозилки форму с вафельной смесью и поверх нее равномерно распределите шоколадное мороженое толстым слоем – для этого используйте небольшую металлическую или резиновую лопаточку. Вновь уберите форму в морозилку еще примерно на полчаса. Тем временем размягчите ванильное мороженое при комнатной температуре.

Когда ванильное мороженое размягчится, переложите его в миску и соедините с нарезанной вишней, вишневым сиропом и красителем. Перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока вишня не разойдется, а краситель не распределится равномерно. Достаньте форму из морозилки и разложите вишневое мороженое поверх шоколадного. Поставьте форму обратно, как минимум на час – вишневый слой дольше застывает.

За 30 минут до того, как вишневый слой застынет, достаньте фисташковое мороженое из холодильника. Когда оно размягчится, распределите его равномерно поверх вишневого слоя так, чтобы мороженое почти полностью заполняло форму. Накройте пленкой и уберите в морозилку на ночь.

Перед подачей уберите пленку и переверните спумони на кухонную доску. Осторожно снимите форму и удалите остатки пленки. Нарежьте спумони ломтиками толщиной 2 см с помощью ножа, опущенного предварительно в теплую воду (нож необходимо смачивать перед каждым ломтиком) и подавайте к столу.

Сорбет из зеленых яблок

Ингредиенты:

Для сахарного сиропа: 1 стакан сахара, 1 стакан воды

Для сорбета: 3 зеленых яблока, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 стакан сахарного сиропа, 1 яичный белок (по желанию можно предварительно слегка взбить)

Приготовление:

Сахарный сироп

В небольшом сотейнике соедините воду с сахаром и поставьте их закипать на среднем огне, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.

Когда смесь начнет слегка пузыриться, снимите ее с огня и полностью остудите перед использованием.

Сорбет

Разрежьте яблоки на четвертинки, не очищая от кожуры, и пропустите через соковыжималку. Отмерьте 1¼ стакана (310 мл) получившегося яблочного сока и смешайте его с лимонным соком. Если у вас нет соковыжималки, удалите из яблок сердцевину и измельчите их в блендере до консистенции пюре. Затем из полученной смеси отожмите через марлю сок.

Соединив яблочный и лимонный сок, вмешайте сахарный сироп и яичный белок.

Включите мороженицу, залейте в нее яблочную основу и заморозьте, следуя инструкции. Как только сорбет станет достаточно плотным, разложите его по стаканчикам, либо переложите в контейнер и уберите в морозилку до подачи.

Замороженный торт с печеньем

Ингредиенты:

Печенье: 1 стакан несоленого сливочного масла комнатной температуры, 1 стакан просеянной сахарной пудры, 6 крупных яичных желтков, 2 стакана муки для выпечки, ½ стакана какао-порошка, ¼ стакана кукурузного крахмала, ½ чайной ложки соли, 600 г белой помадки

Мороженое: 2 стакана взбитых сливок, 1 стакан 2% молока, ¾ стакана сахара, щепотка соли

Приготовление:

Печенье

Взбейте масло и сахарную пудру до однородной массы, затем добавьте яичные желтки и взбейте массу еще раз, пока все ингредиенты не смешаются. В отдельной миске просейте муку, какао-порошок, кукурузный крахмал и соль. Соедините с масляной смесью и хорошо перемешайте. Сформируйте из теста колбаску, диаметром примерно 5 см, оберните пищевой пленкой и остудите.

Разогрейте духовку до 160º C и выложите 4 противня пергаментной бумагой.

Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой, разделите тесто на 2 части – одну из них снова уберите в холодильник. Разомните первый кусочек теста (чтобы он не потрескался во время раскатки), разделите его пополам и раскатайте в круг диаметром 23 см и толщиной 6 мм. Используйте разъемную форму для пирогов диаметров 23 см в качестве огромной формочки для печенья и вырежьте с ее помощью из теста ровный круг (или вы можете использовать форму для выпечки такого же диаметра, приложить ее к тесту и затем вырезать круг ножом). Выложите получившийся корж на противень с помощью нижней части формы для пирогов. Отложите остатки теста в сторону и повторите то же самое со вторым кусочком теста, а затем – с его охлажденной частью. В итоге у вас должно получиться 4 огромных печенья. Раскатайте остатки теста и нарежьте их кружками диаметром 11,5 см и выложите на противень. Выпекайте печенье (если необходимо, партиями) в течение примерно 14 минут, пока оно не приобретет равномерно матовый цвет. Полностью остудите печенье, не снимая с противня.

Перед тем как формировать из печенья торт, слегка присыпьте рабочую поверхность сахарной пудрой. Разделите помадку на 2 части и раскатайте первую порцию в круг диаметром 23 см. Используйте ту же форму для пирогов, чтобы обрезать помадку так же, как печенье. Смажьте верхушку помадки водой и положите этой стороной на печенье. Снова смажьте помадку водой и осторожно выложите на нее второе печенье, так чтобы у вас получился огромный сэндвич из печенья. Повторите то же самое со второй порцией помадки. Остатки раскатайте, нарежьте кружками и переложите ими маленькие печенья (они понадобятся для приготовления мороженого)

Подготовьте 23-сантиметровую круглую форму, выложив ее дно и края пищевой пленкой так, чтобы она свисала по краям.

Мороженое

Взбейте сливки, молоко, сахар и соль, пока сахар полностью не растворится. Залейте получившуюся массу в мороженицу и следуйте инструкции. Когда мороженое будет почти готово, раскрошите в него маленькие печенья и оставьте перемешиваться. В результате часть печенья должна полностью смешаться с мороженым, а часть остаться хрустящими кусочками. Выложите мягкое мороженое в приготовленную форму и равномерно распределите. Накройте мороженое избытком пищевой пленки и уберите в морозилку как минимум на 3 часа.

Для того, чтобы сформировать торт, достаньте мороженое из формы и разверните пленку. Положите мороженое на один огромный сэндвич из печенья и накройте его другим. Если вы не собираетесь сразу подавать торт, заверните его в пленку и снова положите в морозилку.

Перед подачей примерно за 20 минут достаньте торт из морозилки, снимите пленку и переложите его на блюдо.

Шоколадное джелато в домашних рожках

Ингредиенты:

Джелато: 3 стакана цельного молока, 2/3 стакана сахара, 2/3 стакана просеянного какао-порошка, 1 ½ столовые ложки кукурузного крахмала, 2 столовые ложки кукурузного сиропа, ½ чайной ложки соли.

Рожки для мороженого: 4 больших яйца, 1 стакан сахара, ½ стакана растопленного и слегка охлажденного несоленого масла, 1 чайная ложка экстракта ванили, 1 чайная ложка мелко натертой лимонной цедры, 1 ½ стакана муки для выпечки, 2 столовые ложки кукурузного крахмала.

Джелато

Взбейте молоко, сахар, какао-порошок, кукурузный сироп и сахар, пока сахар полностью не растворится. Залейте смесь джелато в мороженицу и заморозьте, следуя инструкциям.

Переложите мягкое джелато в контейнер и уберите в морозилку, пока оно не застынет.

Рожки для мороженого

Взбейте яйца и сахар с помощью миксера на высокой скорости в течение 2 минут, пока смесь не увеличится в объеме в два раза. Убавьте скорость до низкой и залейте растопленное масло. Затем добавьте лимонную цедру и хорошо перемешайте все ингредиенты. В отдельной миске просейте муку и кукурузный крахмал и добавьте их в тесто, перемешивая на низкой скорости, пока все не смешается. В результате по консистенции смесь должна напоминать плотное тесто для кексов.

Для выпекания в блиннице: Разогрейте электрическую блинницу до средней температуры. С помощью маленькой ложки для мороженого вылейте порцию теста в центр блинницы (предварительно смазывать маслом ее не нужно). Закройте блинницу и выпекайте рожки в течение 60-90 секунд, пока они не приобретут золотистый оттенок и не станут хрустящими. Если к блиннице идет форма для рожков, быстро и осторожно снимите вафлю с блинницы, оберните вокруг формы и оставьте остыть. Отложите рожок и повторите то же самое с оставшимся тестом.

Для выпекания в духовке: Вырежьте круглую форму диаметром 11 см из пластиковой крышки для контейнеров (она должна быть достаточно плотной). Положите форму на пергаментную бумагу или на коврик для духовки (таким образом формировать заготовки будет проще, чем на противне). С помощью маленькой металлической лопаточки выложите на форму плотный равномерный слой теста и подровняйте его. Сделайте таким же образом еще 1-2 кружка из теста и затем переложите их на противень. Выпекайте в течение 5-6 минут, внимательно следя за заготовками в последнюю минуту. Пока выпекается первый противень, вы можете заполнить следующий (выпекайте только один противень единовременно).

Как только вы достанете первый противень из духовки, аккуратно снимите заготовки лопаточкой и оберните их вокруг деревянной формы для рожков (ее можно найти в магазине кухонной утвари), оставьте на 20 секунд, затем снимите рожок и повторите то же самое с остальными заготовками. Если заготовки затвердеют прежде, чем вы успеете сформировать рожки, поставьте противень в духовку еще на 10-15 секунд, чтобы размягчить их. То же самое проделайте с остатками теста.

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