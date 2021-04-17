Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

Вкуснейшие голубцы по-турецки отличаются от привычных нам не только формой, хотя и выглядят скорее как аппетитные фрикадельки. В фарш по рецепту добавляется рис и булгур, а в результате начинка получается более яркой, что великолепно оттеняют чуть хрустящие капустные листья.

Для приготовления нам потребуются 1,3 килограмма белокочанной капусты, 400 граммов говяжьего фарша, 200 граммов риса, 100 граммов булгура, 4 столовые ложки томатной пасты, 70 граммов репчатого лука, 4 зубчика чеснока, 20 граммов сливочного масла, 30 граммов свежей петрушки, чайная ложка сахара, 450 миллилитров воды, по чайной ложке хлопьев красного перца чили и черного молотого перца, 2 чайные ложки соли.

Вырезаем из кочана капусты кочерыжку, саму капусту ставим на 15 минут в микроволновку при 800W. Этот шаг нужен просто для размягчения листьев. После микроволновки вынимаем капусту и аккуратно разбираем ее на отдельные листы.

Теперь в отдельной миске приготовим соус (все пропорции указаны в списке ингредиентов): смешиваем томатную пасту, соль, черный перец, сахар, воду.

В фарш добавляем 4 пропущенных через пресс зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, промытый рис и булгур, черный и красный перец, мелко нарезанную петрушку и нарезанный небольшими кубиками лук, размягченное сливочное масло, перемешиваем.

Формируем в капустных листьях аккуратные фрикадельки, кладем заготовки на разогретую сковороду, поливаем подготовленным соусом. Доводим до кипения, затем уже на слабом огне тушим под крышкой ровно час.

Видеорецепт:

Подайте голубцы по-турецки со свежей сметаной.