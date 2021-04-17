БУДЕТ ВКУСНО!

129 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

304

Вкуснейшие голубцы по-турецки отличаются от привычных нам не только формой, хотя и выглядят скорее как аппетитные фрикадельки. В фарш по рецепту добавляется рис и булгур, а в результате начинка получается более яркой, что великолепно оттеняют чуть хрустящие капустные листья.

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

Для приготовления нам потребуются 1,3 килограмма белокочанной капусты, 400 граммов говяжьего фарша, 200 граммов риса, 100 граммов булгура, 4 столовые ложки томатной пасты, 70 граммов репчатого лука, 4 зубчика чеснока, 20 граммов сливочного масла, 30 граммов свежей петрушки, чайная ложка сахара, 450 миллилитров воды, по чайной ложке хлопьев красного перца чили и черного молотого перца, 2 чайные ложки соли.

Вырезаем из кочана капусты кочерыжку, саму капусту ставим на 15 минут в микроволновку при 800W. Этот шаг нужен просто для размягчения листьев. После микроволновки вынимаем капусту и аккуратно разбираем ее на отдельные листы.

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

Теперь в отдельной миске приготовим соус (все пропорции указаны в списке ингредиентов): смешиваем томатную пасту, соль, черный перец, сахар, воду.

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

В фарш добавляем 4 пропущенных через пресс зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, промытый рис и булгур, черный и красный перец, мелко нарезанную петрушку и нарезанный небольшими кубиками лук, размягченное сливочное масло, перемешиваем.

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

Формируем в капустных листьях аккуратные фрикадельки, кладем заготовки на разогретую сковороду, поливаем подготовленным соусом. Доводим до кипения, затем уже на слабом огне тушим под крышкой ровно час.

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

Видеорецепт:

Подайте голубцы по-турецки со свежей сметаной.

Ссылка на первоисточник
мясные блюдаовощные блюдакухни мира
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Астрологический гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021года: финансы и работа Рак
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Астрологический гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021года: финансы и работа Рак

Мы с ним окончательно расстались
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоИдеи

Мы с ним окончательно расстались

Как растут некоторые фрукты и овощи: необычные факты о привычных продуктах
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Как растут некоторые фрукты и овощи: необычные факты о привычных продуктах

2021.04.17 / 4-5 КОРТ / ЛИЧНЫЙ КУБОК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАДМИНТОНУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

2021.04.17 / 4-5 КОРТ / ЛИЧНЫЙ КУБОК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАДМИНТОНУ

 
Май 1984 года, Джeксон принимает награду от президента США Рейгана в Белом домe
Материал, выбранный редакторами МиртесенPS литературный журнал

Май 1984 года, Джeксон принимает награду от президента США Рейгана в Белом домe

Росавиация: авиакомпании РФ сформировали графики вывозных рейсов из Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Росавиация: авиакомпании РФ сформировали графики вывозных рейсов из Турции

2021.04.17 / 3 КОРТ / ЛИЧНЫЙ КУБОК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАДМИНТОНУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

2021.04.17 / 3 КОРТ / ЛИЧНЫЙ КУБОК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАДМИНТОНУ

Десятка похищенных древних артефактов, которые были прокляты
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировоззрение

Десятка похищенных древних артефактов, которые были прокляты

Аналитики назвали наиболее устойчивые сферы бизнеса в РФ во время пандемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Аналитики назвали наиболее устойчивые сферы бизнеса в РФ во время пандемии

Историческое помещение на Садовой-Кудринской достанется инвестору
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Историческое помещение на Садовой-Кудринской достанется инвестору

Лот в здании начала XIX века выставлен на открытый аукцион по привлекательной цене. Об этом сообщили в Центре управления городским имущес...
Уникальный гроб и Land Rover: как отправился в последний путь принц Филипп
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Уникальный гроб и Land Rover: как отправился в последний путь принц Филипп

2021.04.17 / 1-2 КОРТ / ЛИЧНЫЙ КУБОК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАДМИНТОНУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

2021.04.17 / 1-2 КОРТ / ЛИЧНЫЙ КУБОК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАДМИНТОНУ

В России создали оперштаб по организации возвращения граждан из Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

В России создали оперштаб по организации возвращения граждан из Турции

Фабио Куартараро – на поуле Гран При Португалии MotoGP
Материал, выбранный редакторами Миртесенautosprot.com

Фабио Куартараро – на поуле Гран При Португалии MotoGP

Китай скупает гособлигации США как "не в себя"
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Китай скупает гособлигации США как "не в себя"

Церемония прощания с принцем Филиппом началась в Великобритании
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Церемония прощания с принцем Филиппом началась в Великобритании

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй герцога Эдинбургского начались в Виндзорском замке. Принц Филипп ушел из жизни ...
Вашингтон может воскресить программу «Звездные войны» Рональда Рейгана
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Вашингтон может воскресить программу «Звездные войны» Рональда Рейгана

Лучшая подруга Легкоступовой бесследно пропала после загадочной смерти певицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПровинция.ру

Лучшая подруга Легкоступовой бесследно пропала после загадочной смерти певицы

Джолион Палмер: Решение Red Bull посадить в машину Переса оправдалось
Материал, выбранный редакторами Миртесенautosprot.com

Джолион Палмер: Решение Red Bull посадить в машину Переса оправдалось

Sony PlayStation 5 стала самой продаваемой консолью в США
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Sony PlayStation 5 стала самой продаваемой консолью в США

Париматч - Суперлига. 17 тур. "Ухта" — КПРФ (Москва). Матч №2
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Париматч - Суперлига. 17 тур. "Ухта" — КПРФ (Москва). Матч №2

Кому отключат свет 19 апреля?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКалуга-поиск

Кому отключат свет 19 апреля?

Турнир по тяжелой атлетике "Железная лига" (дети, юноши, девушки)
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Турнир по тяжелой атлетике "Железная лига" (дети, юноши, девушки)

Картина дня

наверх