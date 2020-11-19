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Генуэзская фокачча с луком

Генуэзская фокачча с луком

ИСТОРИЯ К РЕЦЕПТУ

Именно такую фокаччу мы ели в Генуе в одной из тамошних уличных фокаччерий. Вот эта, с луком, больше всего пришлась по вкусу, и на одном из итальянских сайтов удалось найти рецепт, который был ближе к истине. Пропитанная оливковым маслом, пряная фокачча хороша и сама по себе, и как дополнение к обеду. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОРЦИИ  5

  • Пшеничная мука500 г
  • Вода300 мл
  • Соль12 г
  • Оливковое масло extra virgin50 мл
  • Сухие дрожжи5 г
  • Репчатый лук2 штуки
  • Сахарщепотка
  • Молотый черный перецпо вкусу

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • 1. В большой миске или на столе смешать муку с солью. Собрать ее горкой и сделать на верхушке углубление. В углубление засыпать дрожжи и сахар и понемногу вливать холодную воду, замешивая тесто. 
  • 2. Тесто вымесить около десяти минут. Оно должно получиться мягким и эластичным.
  • 3. Оставить на полтора-два часа в тепле, накрыв чистым полотенцем, чтобы тесто поднялось.
  • 4. Очистить лук и нарезать его тонкими ломтиками — кружочками или полукружочками. Замочить в миске с холодной водой до того момента, пока не поднимется тесто. 
  • 5. Когда тесто поднимется, слить воду из лука и смешать лук с оливковым маслом, приправить его перцем и солью (по вкусу). Раскатать тесто, выложить его на противень (на пергамент для выпечки), выложить лук с маслом на поверхность фокаччи.
    Оставить подниматься еще на полчаса-час.
  • 6. Духовку разогреть до 180 градусов. Поместить фокаччу в духовку на 25 минут. Выпекать до золотистой корочки.

 

 

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