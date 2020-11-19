Генуэзская фокачча с луком

ИСТОРИЯ К РЕЦЕПТУ

Именно такую фокаччу мы ели в Генуе в одной из тамошних уличных фокаччерий. Вот эта, с луком, больше всего пришлась по вкусу, и на одном из итальянских сайтов удалось найти рецепт, который был ближе к истине. Пропитанная оливковым маслом, пряная фокачча хороша и сама по себе, и как дополнение к обеду.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОРЦИИ 5

Пшеничная мука500 г

Вода300 мл

Соль12 г

Оливковое масло extra virgin50 мл

Сухие дрожжи5 г

Репчатый лук2 штуки

Сахарщепотка

Молотый черный перецпо вкусу

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ