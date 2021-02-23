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Печенье погоны на 23 февраля

Печенье погоны на 23 февраля

Тем, кто размышляет, что подарить мужчине в день 23 февраля, предлагаем испечь печенье «Погоны». Шоколадная основа с медово-ванильным вкусом, сытный творожный крем точно понравятся защитнику Отечества. Выпечка имеет оригинальный внешний вид и способна украсить любое мероприятие в честь мужского праздника. Такое угощение можно положить в коробочку и преподнести в качестве оригинального презента мужу, брату или отцу.

Печенье погоны на 23 февраля

Ингредиенты для печенья в виде погон

Для теста:

  1. мука пшеничная – 180 г;
  2. ванилин – 1 г;
  3. какао – 2 ст. л;
  4. мед – 1 ст. л;
  5. яйцо куриное – 1 шт.;
  6. масло растительное – 3 ст. л.

Для крема:

  • творог – 100 г;
  • мед – 1 ст. л.

Печенье погоны на 23 февраля

Как приготовить шоколадное печенье в форме погон

В миске подходящего объема соединяем куриное яйцо, мед, растительное масло и просеянное через сито какао. Все перемешиваем вручную венчиком или используя миксер.

Печенье погоны на 23 февраля

Добавляем пшеничную муку, просеянную через сито. Берем продукт высшего сорта. В зависимости от того, какой категории использовалось яйцо, какое качество у муки, ее может понадобится больше или меньше, чем указано в составе.

Печенье погоны на 23 февраля

Замешиваем тесто пластичное, однородное.

Даем ему время постоять, отдохнуть. Минут 20 будет достаточно.

Печенье погоны на 23 февраля

Отдохнувшее тесто выкладываем на доску, присыпанную мукой и раскатываем в пласт толщиной 4-5 миллиметра.

Печенье погоны на 23 февраля

Вырезаем заготовки в виде погонов. Можно вырезать один погон из бумаги и прикладывать шаблон к тесту. Остатки собираем в ком и снова раскатываем, вырезаем прямоугольники с закругленными сторонами с одной стороны, как на фото. Длина – 10 сантиметров. Ширина – 4.

Печенье погоны на 23 февраля

Перекладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Можно смазать его маслом.

Печенье погоны на 23 февраля

Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Смотрим по своему печенью если готово, достаем раньше.

Печенье погоны на 23 февраля

Для крема соединяем творог и мед.

Печенье погоны на 23 февраля

Перемешиваем. Жирность творога влияет на калорийность готового блюда. Хочется посытнее, используем продукт пожирнее.

Печенье погоны на 23 февраля

Смазываем часть заготовок, которые полностью остыли, творожным кремом.

Печенье погоны на 23 февраля

Накрываем вторыми частями. При помощи шприца делаем полоски на верху каждого погона, как на фото и сверху над полосками – звезды. У меня вышли кружки.

Печенье погоны на 23 февраля

Готовое печенье «Погоны» подаем к чаю или дарим, уложив в коробочку в стиле милитари.

Печенье погоны на 23 февраля

 

 

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сладкая выпечка
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