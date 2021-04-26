15 отличных рецептов глазури для пасхального кулича

Просто испечь вкусную и ароматную пасху к празднику мало. Ее еще нужно украсить, причем чем красивее – тем лучше. Делимся 15 лучшими рецептами глазури для пасхального кулича!

1. Белковая глазурь

Используй присыпку и другие украшения сразу, потому что такая глазурь быстро высыхает.

Тебе понадобится: 120 г сахарной пудры, 1 белок, 1 ч.л. лимонного сока.

Приготовление: Взбей белок миксером на малых оборотах, постепенно их увеличивая. Добавь лимонный сок и начинай медленно по ложке вводить сахарную пудру, продолжая взбивать. Выключи миксер, когда глазурь станет блестящей и однородной.

2. Сахарная глазурь с желатином

Хорошая густая помадка, которая точно не осыпается.

Тебе понадобится: 125 г сахара, 75 мл воды, 1 ч.л. желатина, 0,5 ч.л. лимонного сока.

Приготовление: Залей желатин 25 мл воды и оставь на полчаса. Залей сахар с лимонным соком оставшейся водой и доведи до кипения. Медленно влей в сироп желатин, перемешай и взбей массу миксером, пока она не побелеет.

3. Кофейная глазурь

Необычный рецепт глазури для любителей кулинарных экспериментов.

Тебе понадобится: 1 ст.л. растворимого кофе, 100 мл воды, 1 стакан сахара.

Приготовление: Залей кофе горячей водой и размешай до полного растворения.

4. Сметанная глазурь

Добавь в него сахар, поставь на плиту и провари глазурь до состояния густого сиропа.

Такая глазурь плохо застывает до конца, так что храни куличи аккуратно.

Тебе понадобится: 50 г сливочного масла, 3 ст.л. сметаны, 0,5 стакана сахара, 3 ст.л. какао.

Приготовление: Прогрей сметану в кастрюле, добавь сливочное масло и вари на маленьком огне, пока оно не растает. Добавь сахар с какао и продолжай варить до загустения, но не давай глазури кипеть.

5. Шоколадно-белковая глазурь

В классическую белковую глазурь можно добавить какао, но важно соблюдать пропорции.

Тебе понадобится: 1 стакан сахарной пудры, 2 белка, 1 ч.л. ванильного сахара, 2 ч.л. какао, 1 ч.л. лимонного сока.

Приготовление: Просей какао и смешай его с сахарной пудрой и ванильным сахаром венчиком. Добавь лимонный сок и белки, и разотри все до однородной массы, а потом слегка взбей миксером.

6. Глазурь с молоком и какао

Красивая глазурь для пасхального кулича, с которой справится даже новичок.

Тебе понадобится: 100 г сахара, 6 ст.л. молока, 5 ст.л. какао, 80 г сливочного масла.

Приготовление: Смешай сахар с какао, залей молоком и доведи до кипения на среднем огне. Добавь сливочное масло и провари глазурь до однородности и загустения.

7. Лимонная глазурь

Кисловатая лимонная глазурь изумительна со сдобным тестом.

Тебе понадобится: 100 г сахарной пудры, 2 ст.л. лимонного сока, щепотка цедры.

Приготовление: Хорошо встряхни сахарную пудру, чтобы в ней не было комочков. Добавь измельченную в блендере цедру и лимонный сок, и разотри массу до однородной густой консистенции.

8. Кокосовая глазурь

Можешь добавить немного кокосового ароматизатора, стружку или поэкспериментировать с кокосовым маслом.

Тебе понадобится: 60 г сливочного масла, 3 стакана сахарной пудры, 60 мл кокосового молока, 1 ч.л. ванильного экстракта.

Приготовление: Взбей подтаявшее масло до пышной массы и добавь половину сахарной пудры. Потом вмешай коксовое молоко и ванильный экстракт, и после этого – добавь оставшуюся пудру с учетом желаемой консистенции.

9. Шоколадная глазурь

Глазурь с настоящим темным шоколадом более насыщенная, чем с какао.

Тебе понадобится: 100 г шоколада, 50 мл 30% сливок, ванилин.

Приготовление: Залей шоколад сливками и растопи на водяной бане, помешивая. Добавь ванилин и еще раз хорошо перемешай до однородности. Корректируй количество сливок, чтобы глазурь не была слишком густой или жидкой.

10. Глазурь с соком

Особенно вкусно будет с кисловатым ягодным или цитрусовым соком.

Тебе понадобится: 1 белок, 4 ст.л. сока, 3/4 стакана сахарной пудры.

Приготовление: Взбей белок с сахарной пудрой до пышной однородной массы, как на обычную белковую глазурь. Постепенно добавь сок и взбей еще раз.

11. Глазурь из ирисок

Из ирисок получается очень необычная и оригинальная глазурь для пасхи.

Тебе понадобится: 200 г ирисок, 40 г сливочного масла, 70 мл молока, 1 ст.л. сахарной пудры.

Приготовление: Подогрей молоко, добавь в него сливочное масло и доведи до кипения. После этого добавь сахарную пудру и ириски, перемешай и продолжай варить на маленьком огне до однородности.

12. Клубничная глазурь

Еще один очень простой, но оригинальный рецепт.

Тебе понадобится: 70 г клубники, 150 г сахарной пудры, 2 ст.л. молока.

Приготовление: Разомни клубнику в пюре или взбей ее блендером. Добавь молоко и просеянную сахарную пудру, и вымешай все до однородной консистенции.

13. Апельсиново-шоколадная глазурь

С разными видами шоколада получается совсем по-разному.

Тебе понадобится: 3 ст.л. апельсинового сока, 50 г сливочного масла, 90 г шоколада, корица.

Приготовление: Разломай шоколад, залей апельсиновым соком, добавь сливочное масло и поставь на плиту. Вари на маленьком огне, пока все ингредиенты не растают. Добавь щепотку корицы и перемешай до однородности.

14. Ореховая глазурь

Идеально сочетается с куличом, в котором есть орехи и сухофрукты.

Тебе понадобится: 1,5 стакана сливок, 1,5 стакана орехов, 1,5 стакана сахара, 2 ст.л. сливочного масла.

Приготовление: Измельчи орехи в блендере в крошку, перемешай с сахаром и добавь сливки с маслом. Доведи глазурь до кипения и провари 15 минут, периодически помешивая по мере загустения.

15. Яблочно-медовая глазурь

Все точно будут в восторге от такой пасхи!

Тебе понадобится: 130 г сахара, 130 мл воды, 1 ст.л. меда, 2 яблока, 1 лимон, 2 г агар-агара.

Приготовление: Смешай воду с сахаром, медом и ложкой лимонного сока, и увари сироп до золотистости. Добавь очищенные и нарезанные яблоки, цедру и оставшийся лимонный сок. Увари помадку до консистенции пасты, добавь агар-агар по инструкции, провари еще 3 минуты и взбей блендером.