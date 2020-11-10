Итальянский густой овощной суп с фаршем, пастой и фасолью

Этот густой и насыщенный суп с фаршем, макаронами и фасолью называется Pasta e Fagioli и является специалитетом сети американских ресторанов итальянской кухни «Olive Garden».

Тарелки такого супа полностью достаточно, чтобы насытиться и забыть про очередной перекус минимум на полдня.

Как ни странно, про при большом количестве ингредиентов суп готовится весьма быстро и просто, так что много труда вы не затратите, тем более, что фасоль для этого супа используется консервированная, поскольку это очень удобно для ресторанов.

Интересно, что для приготовления этого супа используется готовый мультиовощной сок, причем чем больше овощей в соке, тем вкуснее суп.

Для супа Pasta e Fagioli в ресторанном рецепте используется паста Диталини — очень короткие макароны, буквально 5 мм длиной. Но их можно смело заменить на очень маленькие ракушки, крохотные рожки или перья. Для приготовления этого рецепта мне пришлось поискать именно диталини, благо магазин, где такая паста была в наличии, оказался совсем рядом с домом, так что никаких замен производить не пришлось.

Для густого итальянского супа с фаршем, фасолью и макаронами понадобится

Примерно на 6 порций

Мясной фарш. Смешанный. 300-400 гр.

Фасоль белая, консервированная в собственном соку. 1 банка (оставить жидкость).

1 банка (оставить жидкость). Фасоль красная, консервированная в собственном соку. 1 банка (оставить жидкость).

Репчатый лук. 1 шт.

Морковь. 1 шт.

Сельдерей. 2 стебля.

Чеснок. 3 зубчика.

Пассата или резаные помидоры в собственном соку. 500 мл.

Мультиовощной сок. 1л.

Мелкая паста, предпочтительно диталини. ¾ стакана.

Белый винный уксус. 1 столовая ложка.

Базилик (сушеный), 1 чайная ложка.

Орегано (сушеный), 1 чайная ложка.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим густой суп с фаршем, фасолью и пастой.

Мелко нарезаем репчатый лук, морковь, сельдерей и чеснок.

В кастрюле или очень глубоком сотейнике на среднем огне разогреваем немного растительного масла и выкладываем мясной фарш.

Часто перемешивая обжариваем фарш до изменения цвета и испарения жидкости, разбивая лопаткой большие куски фарша на мелкие.

Добавляем в кастрюлю нарезанные лук, морковь и сельдерей.

Обжариваем до мягкости моркови и легкого золотистого цвета лука. Добавляем нарезанный чеснок, базилик, орегано и тимьян. Солим и перчим по вкусу.

Обжариваем все вместе еще пару минут и выкладываем фасоль.

Добавляем жидкость из банок с фасолью, мультиовощной сок, уксус и пассату.

Перемешиваем лопаткой. Если суп получился очень густой, то добавляем немного бульона или горячей воды. Доводим до кипения и снижаем нагрев.

Закрываем кастрюлю крышкой и варим суп на слабом огне примерно 50 минут.

Пока варится суп отвариваем макароны в подсоленной воде. Время варки обычно указано на упаковке, но поскольку паста будет еще довариваться в супе, уменьшаем время варки на 2-3 минуты. Откидываем пасту на дуршлаг.

За 2-3 минуты до готовности супа всыпаем в него макароны.

Перемешиваем, прогреваем все вместе и выключаем огонь.

Разливаем готовый итальянский густой суп с фаршем, пастой и фасолью по тарелкам, посыпаем нарезанной зеленью и сразу подаем на стол.