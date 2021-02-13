Этим лакомством угощала моя троюродная сестра, когда мы с семьей гостили у нее на Закарпатье. Коронных блюд на столе было хоть отбавляй. Но среди всех самыми необычными показались ленивые бендерики. Родственница призналась, что обычно их готовят из блинов. Но такой вариант ей нравится больше.

И ведь действительно, ленивые бендерики из лаваша — не только хрустящая и пикантная закуска, но и полноценное основное блюдо. Несомненный его плюс в том, что эти золотистые треугольники максимально быстро можно приготовить. А если у вас есть запас в морозилке, то тем более!

Ингредиенты

Говяжий фарш 400 г Лук 1 шт. Укроп 0,5 пуч. Лаваш 3 шт. Яйцо 3 шт. Молоко 70 мл Соль 0,5 ч. л.

Приготовление

Возьмите три маленьких или один большой лаваш. Нарежьте его полосками. Говяжий или свиной фарш заправьте по вкусу. У нас это лук, натертый на мелкую терку, немного соли и черного перца, рубленый укроп. Чтобы фарш был более пластичным и легко размазывался по лаваше, добавьте в него немного молока. Перемешайте. Размажьте фарш по полосках лаваша, делая небольшой отступ по краям. Сложите полоски треугольничками, как на второй картинке. Толщину каждого изделия регулируйте сами. Если хотите пышные бендерики, сворачивайте треугольник в 2–3 раза. Готовьте изделия в большом количестве масла, предварительно мокнув их во взбитые яйца. Готовьте блюдо на маленьком огне. На каждую сторону уйдет 2–3 минуты.

Готовые ленивые бендерики выложите на бумажные полотенца, чтобы те впитали лишний жир. Подавайте блюдо горячим вместе с кетчупом или горчицей. Лично я готовлю соус на основе сметаны, чеснока и укропа. Ведь зелени много не бывает!