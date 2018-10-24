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Йогуртовое мороженое с орехами и черносливом

мороженое с орехами

Мороженое из йогурта с орехами и черносливом – прекрасный десерт, который удивит твоих гостей и близких.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 300 мл густого йогурта
  • 250 мл сливок 35%
  • 120 г сахарной пудры
  • пакетик ванильного сахара
  • 80 г чернослива
  • 40 г фундука
  • 40 г грецких орехов

Этот рецепт йогуртового мороженого можно использовать как базовый, добавляя вместо чернослива и орехов курагу или любые другие цукаты. Главное правило приготовления – максимально густой йогурт и жирные сливки.

Как приготовить йогуртовое мороженое с черносливом и орехами

  1. Нарежь чернослив кусочками, орехи измельчи. Взбей сливки до пиков. Яичные желтки взбей с сахарной пудрой и ванильным сахаром до белой массы, соедини с йогуртом и перемешай. Вмешай в массу сливки, затем аккуратно вмешай чернослив и орехи. Выложи массу в форму и отправь в морозилку минимум на четыре часа. в первые два часа через каждые 30 минут тщательно перемешивай мороженое.
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