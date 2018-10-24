Йогуртовое мороженое с орехами и черносливом

Мороженое из йогурта с орехами и черносливом – прекрасный десерт, который удивит твоих гостей и близких.

Этот рецепт йогуртового мороженого можно использовать как базовый, добавляя вместо чернослива и орехов курагу или любые другие цукаты. Главное правило приготовления – максимально густой йогурт и жирные сливки.

Как приготовить йогуртовое мороженое с черносливом и орехами