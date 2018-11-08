Фаршированные крабовые палочки

Редкое застолье сегодня обходится без салата с крабовыми палочками. Хотя с этим продуктом мы знакомы уже давным-давно, он совершенно не приедается и не надоедает.
Сегодня подскажем хозяюшкам, как из пачки крабовых палочек сделать необычную закуску, при этом потратить минимум финансов и времени.
Ингредиенты
Крабовые палочки - 400 г
Творог - 200 г или плавленый сыр
Укроп - 1 пуч.
Майонез - 2 ст. л.
Соль - по вкусу
Огурцы - 1 шт.
Зелень - по вкусу
Приготовление
Крабовые палочки залейте кипятком и подержите в воде 5 минут: так они распарятся и развернутся без разломов.
Смешайте творог с измельченным укропом, посолите и хорошенько помните вилкой. Если творог суховат, добавьте немного сметаны. Если же вы используете плавленый сырок, то его нужно будет натереть на мелкой терке.
Разверните крабовые палочки, на край каждой выложите начинку и сверните трубочкой.
Выложите крабовые палочки домиком, смазывая каждый слой майонезом. Украсьте блюдо зеленью и нарезанным огурцом.
Блюдо лучше отправить в холодильник на 1–2 часа, чтобы каждый слой пропитался. Уверены, что такая закуска придется по душе вашим гостям с первого кусочка.
Сегодня подскажем хозяюшкам, как из пачки крабовых палочек сделать необычную закуску, при этом потратить минимум финансов и времени.
Ингредиенты
Крабовые палочки - 400 г
Творог - 200 г или плавленый сыр
Укроп - 1 пуч.
Майонез - 2 ст. л.
Соль - по вкусу
Огурцы - 1 шт.
Зелень - по вкусу
Приготовление
Крабовые палочки залейте кипятком и подержите в воде 5 минут: так они распарятся и развернутся без разломов.
Смешайте творог с измельченным укропом, посолите и хорошенько помните вилкой. Если творог суховат, добавьте немного сметаны. Если же вы используете плавленый сырок, то его нужно будет натереть на мелкой терке.
Разверните крабовые палочки, на край каждой выложите начинку и сверните трубочкой.
Выложите крабовые палочки домиком, смазывая каждый слой майонезом. Украсьте блюдо зеленью и нарезанным огурцом.
Блюдо лучше отправить в холодильник на 1–2 часа, чтобы каждый слой пропитался. Уверены, что такая закуска придется по душе вашим гостям с первого кусочка.
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