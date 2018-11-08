Фаршированные крабовые палочки

Редкое застолье сегодня обходится без салата с крабовыми палочками. Хотя с этим продуктом мы знакомы уже давным-давно, он совершенно не приедается и не надоедает.Сегодня подскажем хозяюшкам, как из пачки крабовых палочек сделать необычную закуску, при этом потратить минимум финансов и времени.ИнгредиентыКрабовые палочки - 400 гТворог - 200 г или плавленый сырУкроп - 1 пуч.Майонез - 2 ст. л.Соль - по вкусуОгурцы - 1 шт.Зелень - по вкусуПриготовлениеКрабовые палочки залейте кипятком и подержите в воде 5 минут: так они распарятся и развернутся без разломов.Смешайте творог с измельченным укропом, посолите и хорошенько помните вилкой. Если творог суховат, добавьте немного сметаны. Если же вы используете плавленый сырок, то его нужно будет натереть на мелкой терке.Разверните крабовые палочки, на край каждой выложите начинку и сверните трубочкой.Выложите крабовые палочки домиком, смазывая каждый слой майонезом. Украсьте блюдо зеленью и нарезанным огурцом.Блюдо лучше отправить в холодильник на 1–2 часа, чтобы каждый слой пропитался. Уверены, что такая закуска придется по душе вашим гостям с первого кусочка.