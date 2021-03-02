Как приготовить вкуснейшие осетинские пироги с разными начинками

Лучшие рецепты для любителей сыра, зелени, мяса, картошки, фасоли и вишни.

Как сделать тесто для осетинских пирогов

Дрожжевое тесто на опаре

Ингредиенты

1 чайная ложка сухих дрожжей;

600 г + 1 чайная ложка муки;

1 чайная ложка сахара;

30 г сливочного масла;

150 мл молока;

250 мл кефира;

1 чайная ложка соли.

Приготовление

Сначала сделайте опару. Соедините по чайной ложке дрожжей, муки и сахара и всыпьте в 50 мл слегка разогретого молока. Перемешайте и уберите в тёплое место до появления воздушной пенки.

Когда опара подойдёт, начинайте делать тесто. Просейте муку и растопите сливочное масло. В муке сделайте углубление и влейте опару, масло, 100 мл молока и кефир. Добавьте соль.

Хорошо перемешайте до однородности и оставьте в тёплом месте, пока тесто не увеличится в размере примерно в 2 раза. На это может уйти больше часа.

Поднявшееся тесто хорошо вымесите, чтобы оно стало мягким и податливым.

Бездрожжевое тесто

Ингредиенты

300 г молока;

1 чайная ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

400 г муки.

Приготовление

Слегка подогрейте молоко и растворите в нём соль и сахар. Просейте муку и, помешивая, постепенно всыпьте её в молоко.

Хорошо вымесите тесто так, чтобы оно стало однородным, мягким и эластичным и не прилипало к рукам.

Присыпайте мукой, если потребуется.

Накройте тесто пищевой плёнкой и дайте ему настояться 10–15 минут.

Как сделать начинку для осетинских пирогов

Начинки должно быть или столько же, сколько теста, или чуть больше.

Для пирога «Уалибах» с сыром

Ингредиенты

1 кг осетинского сыра или комбинации рассольных сыров (например, 500 г сулугуни + 500 г адыгейского).

Приготовление

Просто разомните сыр руками.

Для пирога «Кадындзджин» с сыром и зелёным луком

Ингредиенты

700 г осетинского или другого рассольного сыра: адыгейского, сулугуни, брынзы;

300 г зелёного лука;

соль — по вкусу.

Приготовление

Разомните руками сыр или натрите на тёрке. Мелко нарежьте зелёный лук. Если сыр пресный, посолите по вкусу. Хорошо перемешайте.

Для пирога «Картофджин» с картошкой, сыром и зеленью

Ингредиенты

800 г картофеля;

200 г осетинского или другого рассольного сыра;

2 столовые ложки сметаны;

1 пучок укропа;

1 пучок петрушки;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите картошку и сделайте пюре. Добавьте тёртый сыр, сметану, рубленую зелень, соль и перец, снова перемешайте и дайте остыть.

Для пирога «Фыдджин» с мясом

Ингредиенты

1 кг говядины или баранины (можно использовать и другое нежирное мясо, но свинину в осетинские пироги, как правило, не кладут);

1 луковица;

3–4 зубчика чеснока;

молотый или свежий острый красный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

9–13 столовых ложек мясного бульона (3–4 для начинки + 6–9 влить в готовый пирог).

Приготовление

Измельчите мясо, лук и чеснок в мясорубке. Добавьте приправы и хорошо перемешайте. Влейте 3–4 ложки бульона, снова перемешайте и уберите в холодильник, чтобы начинка немного настоялась.

Для пирога «Цахараджин» со свекольной ботвой и сыром

Ингредиенты

300 г листьев свёклы;

700 г рассольного сыра;

соль — по вкусу.

Приготовление

Натрите сыр на крупной тёрке. Листья свёклы помойте, просушите и нарежьте на средние кусочки. Смешайте с сыром, посолите, если он пресный, перемешайте.

Для пирога «Кадурджин» с фасолью

Ингредиенты

600 г фасоли;

150 г лука;

3 столовые ложки растительного масла;

3 зубчика чеснока;

3 чайные ложки чабреца;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Замочите фасоль на 8 часов, а потом сварите и превратите в пюре блендером или мясорубкой. Мелко нарежьте лук и обжарьте его в масле до золотистого цвета. Измельчите чеснок.

Смешайте фасоль, лук и чеснок, добавьте чабрец, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Для пирога «Кабускаджин» с капустой и сыром

Ингредиенты

900 г капусты;

1–2 столовые ложки растительного масла;

600 г рассольного сыра;

соль — по вкусу.

Приготовление

Мелко нашинкуйте капусту. Обжаривайте её в разогретом масле примерно 10 минут, не накрывая крышкой. Овощи не должны подгореть.

Когда капуста станет чуть мягче и осядет, накройте сковороду крышкой и, временами подливая воду, тушите до готовности. Снимите с огня и остудите. Излишки жидкости слейте.

Натрите сыр на тёрке или разомните вилкой или руками. Соедините с капустой, посолите и перемешайте.

Для пирога «Давонджин» с черемшой и сыром

Ингредиенты

3 пучка свежей черемши;

5 перьев зелёного лука;

5 веточек укропа;

600 г рассольного сыра;

соль — по вкусу.

Приготовление

Отделите листья черемши от слишком грубых стеблей. Мелко нарежьте всю зелень и помните её руками. Натрите сыр на тёрке или разомните вилкой, если он мягкий. Сыра должно быть меньше, чем смеси из зелени.

Соедините все ингредиенты и посолите по вкусу.

Для пирога «Насджин» с тыквой и сыром

Ингредиенты

600 г тыквы;

300 г осетинского, сулугуни или другого рассольного сыра;

250 г лука;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки растительного масла;

соль и перец — по вкусу;

2 чайные ложки сушёного тимьяна.

Приготовление

Натрите мякоть тыквы и сыр на крупной тёрке. Мелкими кубиками нарежьте лук и обжарьте его на разогретом сливочном и растительном масле до золотистого цвета.

Потушите тыкву с луком минут 5, добавьте соль, перец и тимьян. Всыпьте сыр и хорошенько перемешайте.

Для пирога «Зокоджин» с грибами и сыром

Ингредиенты

500 г свежих шампиньонов;

2 сушёных белых гриба;

2 столовые ложки растительного масла;

½ чайной ложки сушёного тимьяна;

соль и перец — по вкусу;

400 г рассольного сыра.

Приготовление

Нарежьте шампиньоны кубиками, белые грибы измельчите в порошок в отдельной миске.

Выложите шампиньоны на сковороду с разогретым маслом и тушите на медленном огне под закрытой крышкой до полуготовности. Добавьте грибной порошок, тимьян, соль и перец и продолжайте готовить.

Помешивая, дождитесь, когда вся жидкость выпарится.

Натрите сыр, соедините его с охлаждёнными грибами и хорошо перемешайте.

Для пирога «Балджин» с вишней

Ингредиенты

350–450 г целой вишни без косточек (можно использовать замороженную);

сахар — по вкусу;

2 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала;

60 г грецких орехов.

Приготовление

Несколько ягод оставьте для украшения пирога, остальные положите в миску. Всыпьте сахар и крахмал, аккуратно перемешайте.

Грецкие орехи слегка измельчите и отложите — они потребуются во время формирования пирога.

Как лепить осетинские пироги

«Балджин» с вишней

Разделите тесто на две части. Раскатайте одну половину и уложите в форму. Выложите вишню плотным слоем. Присыпьте грецкими орехами.

Раскатайте вторую половину теста и накройте пирог.

Обрежьте излишки и закрепите края.

Сделайте отверстие посередине.

Все остальные осетинские пироги

Разделите начинку и тесто на три равные части, скатайте каждую в шарик.

Разомните шарик теста в небольшую лепёшку руками, слегка присыпьте мукой.

Выложите начинку на лепёшку.

Закрепите края теста сверху. Натягивайте аккуратно, чтобы начинка не просвечивала.

Сначала примните руками середину, затем края и потихоньку растягивайте пирог, чтобы начинка распределялась равномерно.

Когда пирог станет довольно тонким, переверните его швом вниз на противень, чугунную сковороду или в форму, присыпанную мукой. В центре проделайте небольшое отверстие для выхода пара.

Так же слепите ещё два пирога.

Как печь осетинские пироги

В духовке

Разогрейте духовку до 200 °С и отправьте в неё пирог примерно на 15 минут, чтобы он подрумянился.

На сковороде

Так можно приготовить любой пирог, кроме «Балджина» с вишней.

Хорошо разогрейте сухую сковороду. Положите на неё пирог и выпекайте под крышкой до румяной корочки с каждой стороны.

Как подавать осетинские пироги

Готовые пироги щедро смажьте маслом. В мясные влейте бульон.

Подавайте пироги сложенными в стопку и горячими.