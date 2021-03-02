Как приготовить вкуснейшие осетинские пироги с разными начинками

Лучшие рецепты для любителей сыра, зелени, мяса, картошки, фасоли и вишни.
Как сделать тесто для осетинских пирогов
Дрожжевое тесто на опаре
Ингредиенты
- 1 чайная ложка сухих дрожжей;
- 600 г + 1 чайная ложка муки;
- 1 чайная ложка сахара;
- 30 г сливочного масла;
- 150 мл молока;
- 250 мл кефира;
- 1 чайная ложка соли.
Приготовление
Сначала сделайте опару. Соедините по чайной ложке дрожжей, муки и сахара и всыпьте в 50 мл слегка разогретого молока. Перемешайте и уберите в тёплое место до появления воздушной пенки.
Когда опара подойдёт, начинайте делать тесто. Просейте муку и растопите сливочное масло. В муке сделайте углубление и влейте опару, масло, 100 мл молока и кефир. Добавьте соль.
Хорошо перемешайте до однородности и оставьте в тёплом месте, пока тесто не увеличится в размере примерно в 2 раза. На это может уйти больше часа.
Поднявшееся тесто хорошо вымесите, чтобы оно стало мягким и податливым.
Бездрожжевое тесто
Ингредиенты
- 300 г молока;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 400 г муки.
Приготовление
Слегка подогрейте молоко и растворите в нём соль и сахар. Просейте муку и, помешивая, постепенно всыпьте её в молоко.
Хорошо вымесите тесто так, чтобы оно стало однородным, мягким и эластичным и не прилипало к рукам.Присыпайте мукой, если потребуется.
Накройте тесто пищевой плёнкой и дайте ему настояться 10–15 минут.
Как сделать начинку для осетинских пирогов
Начинки должно быть или столько же, сколько теста, или чуть больше.
Для пирога «Уалибах» с сыром
Ингредиенты
- 1 кг осетинского сыра или комбинации рассольных сыров (например, 500 г сулугуни + 500 г адыгейского).
Приготовление
Просто разомните сыр руками.
Для пирога «Кадындзджин» с сыром и зелёным луком
Ингредиенты
- 700 г осетинского или другого рассольного сыра: адыгейского, сулугуни, брынзы;
- 300 г зелёного лука;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Разомните руками сыр или натрите на тёрке. Мелко нарежьте зелёный лук. Если сыр пресный, посолите по вкусу. Хорошо перемешайте.
Для пирога «Картофджин» с картошкой, сыром и зеленью
Ингредиенты
- 800 г картофеля;
- 200 г осетинского или другого рассольного сыра;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 1 пучок укропа;
- 1 пучок петрушки;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Сварите картошку и сделайте пюре. Добавьте тёртый сыр, сметану, рубленую зелень, соль и перец, снова перемешайте и дайте остыть.
Для пирога «Фыдджин» с мясом
Ингредиенты
- 1 кг говядины или баранины (можно использовать и другое нежирное мясо, но свинину в осетинские пироги, как правило, не кладут);
- 1 луковица;
- 3–4 зубчика чеснока;
- молотый или свежий острый красный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- 9–13 столовых ложек мясного бульона (3–4 для начинки + 6–9 влить в готовый пирог).
Приготовление
Измельчите мясо, лук и чеснок в мясорубке. Добавьте приправы и хорошо перемешайте. Влейте 3–4 ложки бульона, снова перемешайте и уберите в холодильник, чтобы начинка немного настоялась.
Для пирога «Цахараджин» со свекольной ботвой и сыром
Ингредиенты
- 300 г листьев свёклы;
- 700 г рассольного сыра;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Натрите сыр на крупной тёрке. Листья свёклы помойте, просушите и нарежьте на средние кусочки. Смешайте с сыром, посолите, если он пресный, перемешайте.
Для пирога «Кадурджин» с фасолью
Ингредиенты
- 600 г фасоли;
- 150 г лука;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 3 чайные ложки чабреца;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Замочите фасоль на 8 часов, а потом сварите и превратите в пюре блендером или мясорубкой. Мелко нарежьте лук и обжарьте его в масле до золотистого цвета. Измельчите чеснок.
Смешайте фасоль, лук и чеснок, добавьте чабрец, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Для пирога «Кабускаджин» с капустой и сыром
Ингредиенты
- 900 г капусты;
- 1–2 столовые ложки растительного масла;
- 600 г рассольного сыра;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Мелко нашинкуйте капусту. Обжаривайте её в разогретом масле примерно 10 минут, не накрывая крышкой. Овощи не должны подгореть.
Когда капуста станет чуть мягче и осядет, накройте сковороду крышкой и, временами подливая воду, тушите до готовности. Снимите с огня и остудите. Излишки жидкости слейте.
Натрите сыр на тёрке или разомните вилкой или руками. Соедините с капустой, посолите и перемешайте.
Для пирога «Давонджин» с черемшой и сыром
Ингредиенты
- 3 пучка свежей черемши;
- 5 перьев зелёного лука;
- 5 веточек укропа;
- 600 г рассольного сыра;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Отделите листья черемши от слишком грубых стеблей. Мелко нарежьте всю зелень и помните её руками. Натрите сыр на тёрке или разомните вилкой, если он мягкий. Сыра должно быть меньше, чем смеси из зелени.
Соедините все ингредиенты и посолите по вкусу.
Для пирога «Насджин» с тыквой и сыром
Ингредиенты
- 600 г тыквы;
- 300 г осетинского, сулугуни или другого рассольного сыра;
- 250 г лука;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль и перец — по вкусу;
- 2 чайные ложки сушёного тимьяна.
Приготовление
Натрите мякоть тыквы и сыр на крупной тёрке. Мелкими кубиками нарежьте лук и обжарьте его на разогретом сливочном и растительном масле до золотистого цвета.
Потушите тыкву с луком минут 5, добавьте соль, перец и тимьян. Всыпьте сыр и хорошенько перемешайте.
Для пирога «Зокоджин» с грибами и сыром
Ингредиенты
- 500 г свежих шампиньонов;
- 2 сушёных белых гриба;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- ½ чайной ложки сушёного тимьяна;
- соль и перец — по вкусу;
- 400 г рассольного сыра.
Приготовление
Нарежьте шампиньоны кубиками, белые грибы измельчите в порошок в отдельной миске.
Выложите шампиньоны на сковороду с разогретым маслом и тушите на медленном огне под закрытой крышкой до полуготовности. Добавьте грибной порошок, тимьян, соль и перец и продолжайте готовить.
Помешивая, дождитесь, когда вся жидкость выпарится.
Натрите сыр, соедините его с охлаждёнными грибами и хорошо перемешайте.
Для пирога «Балджин» с вишней
Ингредиенты
- 350–450 г целой вишни без косточек (можно использовать замороженную);
- сахар — по вкусу;
- 2 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала;
- 60 г грецких орехов.
Приготовление
Несколько ягод оставьте для украшения пирога, остальные положите в миску. Всыпьте сахар и крахмал, аккуратно перемешайте.
Грецкие орехи слегка измельчите и отложите — они потребуются во время формирования пирога.
Как лепить осетинские пироги
«Балджин» с вишней
Разделите тесто на две части. Раскатайте одну половину и уложите в форму. Выложите вишню плотным слоем. Присыпьте грецкими орехами.
Раскатайте вторую половину теста и накройте пирог.
Обрежьте излишки и закрепите края.
Сделайте отверстие посередине.
Все остальные осетинские пироги
Разделите начинку и тесто на три равные части, скатайте каждую в шарик.
Разомните шарик теста в небольшую лепёшку руками, слегка присыпьте мукой.
Выложите начинку на лепёшку.
Закрепите края теста сверху. Натягивайте аккуратно, чтобы начинка не просвечивала.
Сначала примните руками середину, затем края и потихоньку растягивайте пирог, чтобы начинка распределялась равномерно.
Когда пирог станет довольно тонким, переверните его швом вниз на противень, чугунную сковороду или в форму, присыпанную мукой. В центре проделайте небольшое отверстие для выхода пара.
Так же слепите ещё два пирога.
Как печь осетинские пироги
В духовке
Разогрейте духовку до 200 °С и отправьте в неё пирог примерно на 15 минут, чтобы он подрумянился.
На сковороде
Так можно приготовить любой пирог, кроме «Балджина» с вишней.
Хорошо разогрейте сухую сковороду. Положите на неё пирог и выпекайте под крышкой до румяной корочки с каждой стороны.
Как подавать осетинские пироги
Готовые пироги щедро смажьте маслом. В мясные влейте бульон.
Подавайте пироги сложенными в стопку и горячими.
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