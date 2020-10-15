Мясные пончики из творожного теста

Попробуйте эту крутую идею! Все очень просто, а времени потратите в два, а то и в три раза меньше. Муж и дети расхватали их за 10 мин., остыть даже не успели!

Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

200г. творога (любой жирности)

2 яйца

Смешиваем их между собой

Добавляю гашеную 6%-уксусом соду

И просеянную муку - 2 стакана

Вымешиваю мягкое творожное тесто

Для начинки я использую фарш. К нему я добавляю чеснок, приправы и солю по вкусу.

Тесто раскатываю в тонкий пласт

И размазываю фарш по всей поверхности теста.

Далее скручиваю в рулет

и нарезаю на "шайбочки" шириной 1 см.

Обжариваю в большом количестве масла на среднем огне

с обеих сторон

выкладываю на салфетку, убирая лишний жир, а потом наливаю чай, и вся семья наслаждается вот такими мясными пончиками!

Надеюсь, я все понятно объяснила... Обязательно попробуйте, не пожалеете!