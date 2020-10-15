Мясные пончики из творожного теста

Попробуйте эту крутую идею! Все очень просто, а времени потратите в два, а то и в три раза меньше. Муж и дети расхватали их за 10 мин., остыть даже не успели!
Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200г. творога (любой жирности)
- 2 яйца
Смешиваем их между собой
Добавляю гашеную 6%-уксусом соду
И просеянную муку - 2 стакана
Вымешиваю мягкое творожное тесто
Для начинки я использую фарш. К нему я добавляю чеснок, приправы и солю по вкусу.
Тесто раскатываю в тонкий пласт
И размазываю фарш по всей поверхности теста.
Далее скручиваю в рулет
и нарезаю на "шайбочки" шириной 1 см.
Обжариваю в большом количестве масла на среднем огне
с обеих сторон
выкладываю на салфетку, убирая лишний жир, а потом наливаю чай, и вся семья наслаждается вот такими мясными пончиками!
Надеюсь, я все понятно объяснила... Обязательно попробуйте, не пожалеете!
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