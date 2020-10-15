БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Мясные пончики из творожного теста

Мясные пончики из творожного тестаПопробуйте эту крутую идею! Все очень просто, а времени потратите в два, а то и в три раза меньше. Муж и дети расхватали их за 10 мин., остыть даже не успели!

Мясные пончики из творожного теста

Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200г. творога (любой жирности)
  • 2 яйца

Мясные пончики из творожного теста

Смешиваем их между собой

Добавляю гашеную 6%-уксусом соду

Мясные пончики из творожного теста

И просеянную муку - 2 стакана

Мясные пончики из творожного теста

Вымешиваю мягкое творожное тесто

Мясные пончики из творожного теста

Мясные пончики из творожного теста

Для начинки я использую фарш. К нему я добавляю чеснок, приправы и солю по вкусу.

Мясные пончики из творожного теста

Тесто раскатываю в тонкий пласт

Мясные пончики из творожного теста

И размазываю фарш по всей поверхности теста.

Мясные пончики из творожного теста

Далее скручиваю в рулет

Мясные пончики из творожного теста

и нарезаю на "шайбочки" шириной 1 см.

Мясные пончики из творожного теста

Обжариваю в большом количестве масла на среднем огне

Мясные пончики из творожного теста

с обеих сторон

Мясные пончики из творожного теста

выкладываю на салфетку, убирая лишний жир, а потом наливаю чай, и вся семья наслаждается вот такими мясными пончиками!

Мясные пончики из творожного теста

Надеюсь, я все понятно объяснила... Обязательно попробуйте, не пожалеете!

304

 

 

Ссылка на первоисточник
выпечка
2
Обсудить

Картина дня

наверх