Голубцы "под шубой". Привычное блюдо в новом виде





Если в французской кухне одним из главных составляющих практически любого блюда является соус, то в постсоветской кухне россияне любят все укладывать "под шубу": селедка под шубой, мясо под сырно-майонезной "шубы" а-ля по-французски, различные виды заливной рыбы (под шубой из маринада).



Вот и сегодня у меня рецепт вроде бы классического и всем любимого блюда, но тут добавлена все та же "шуба" и привычное блюдо становится вкуснее и сочнее.



Сегодня рад предоставить вашему вниманию голубцы "под шубой"!

Ингредиенты:

для приготовления голубцов:

1 кочан среднего размера свежей белокочанной капусты;

200 граммов любого мясного фарша (какой любите);

50 граммов длинозерного риса

1 небольшая луковица

1 среднего размера морковь

2 столовые ложки масло растительного (для жарки)

100 мл очищенной холодной воды

Приправы по вкусу: соль и молотый черный перец

Для шубы:

30 граммов свежей жирной сметаны

100 граммов любого твердого сыра

2 свежих спелых помидора

3 зубчика свежего чеснока

Зелень по вкусу: укроп и петрушка

Приправы по вкусу: соль и молотый черный перец

Приготовление:

Капусту свежую целым вилком кладем на 5-8 минут в свч-печь (мощность около 800 W), а потом сразу же вилок помещаем под струю очень холодной воды. Даем стечь воду и легко отделяем листочки капусты от кочана. Рис в холодной воде отвариваем 5-7 минут до полуготовности. Лук и морковь нарезаем мелкими квадратиками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Остывшие овощную поджарку и рис смешиваем с готовым мясным фаршем, добавляем соль, перчим по вкусу. Скручиваем классические голубцы и осторожно укладываем их на противень, который сначала слегка смазываем растительным маслом. Доливаем немного воды, накрываем противень с голубцами фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 °С на 45 минут. Для "шубы" ошпариваем помидоры, снимаем с них кожу и нарезаем очень мелко, натираем на средней терке твердый сыр, измельчаем чеснок и зелень. Добавляем к этой смеси сметану, солим и перчим, все перемешиваем. Выкладываем равномерно нашу «шубу» поверх голубцов, аккуратно разравниваем и запекаем еще в разогретой духовке 10–12 минут.

Приятного аппетита!



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