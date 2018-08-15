БУДЕТ ВКУСНО!

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Голубцы "под шубой". Привычное блюдо в новом виде

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Если в французской кухне одним из главных составляющих практически любого блюда является соус, то в постсоветской кухне россияне любят все укладывать "под шубу": селедка под шубой, мясо под сырно-майонезной "шубы" а-ля по-французски, различные виды заливной рыбы (под шубой из маринада).

Вот и сегодня у меня рецепт вроде бы классического и всем любимого блюда, но тут добавлена все та же "шуба" и привычное блюдо становится вкуснее и сочнее.

Сегодня рад предоставить вашему вниманию голубцы "под шубой"!

Ингредиенты:

для приготовления голубцов:

  • 1 кочан среднего размера свежей белокочанной капусты;
  • 200 граммов любого мясного фарша (какой любите);
  • 50 граммов длинозерного риса
  • 1 небольшая луковица
  • 1 среднего размера морковь
  • 2 столовые ложки масло растительного (для жарки)
  • 100 мл очищенной холодной воды
  • Приправы по вкусу: соль и молотый черный перец

Для шубы:

  • 30 граммов свежей жирной сметаны
  • 100 граммов любого твердого сыра
  • 2 свежих спелых помидора
  • 3 зубчика свежего чеснока
  • Зелень по вкусу: укроп и петрушка
  • Приправы по вкусу: соль и молотый черный перец

Приготовление:

  1. Капусту свежую целым вилком кладем на 5-8 минут в свч-печь (мощность около 800 W), а потом сразу же вилок помещаем под струю очень холодной воды.
    Даем стечь воду и легко отделяем листочки капусты от кочана.
  2. Рис в холодной воде отвариваем 5-7 минут до полуготовности. Лук и морковь нарезаем мелкими квадратиками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Остывшие овощную поджарку и рис смешиваем с готовым мясным фаршем, добавляем соль, перчим по вкусу.
  3. Скручиваем классические голубцы и осторожно укладываем их на противень, который сначала слегка смазываем растительным маслом. Доливаем немного воды, накрываем противень с голубцами фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 °С на 45 минут.
  4. Для "шубы" ошпариваем помидоры, снимаем с них кожу и нарезаем очень мелко, натираем на средней терке твердый сыр, измельчаем чеснок и зелень. Добавляем к этой смеси сметану, солим и перчим, все перемешиваем.
  5. Выкладываем равномерно нашу «шубу» поверх голубцов, аккуратно разравниваем и запекаем еще в разогретой духовке 10–12 минут.

Приятного аппетита!
 

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