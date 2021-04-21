6 вкусных супов на Великий Пост

Если вы или члены вашей семьи придерживаетесь церковных канонов, то хорошим подспорьем в ежедневном меню станут постные супы. Ведь потому они и постные, что соответствуют разрешённым блюдам в период поста. Конечно, необходимо поступиться привычкой использовать мясные бульоны. Даже растительное масло в пищу употребляется во время поста с оговоркой. Однако даже с такими ограничениями супы бывают не менее вкусными и полезными.
1. Постный суп-пюре со свеклой
Ингредиенты:
- средняя свёкла (300-400 г);
- картошки – 2 шт.;
- лук и морковь – по 1 шт.;
- капуста – 300 г;
- сок лимона – 1 ч. л.;
- оливковое масло – по необходимости (30 мл);
- кориандр – щепотка;
- чеснок сушёный – 1 ч.л.;
- вода – 1 л;
- соль по вкусу.
Свеклу отварить и очистить. Картофель, лук, морковь очистить, нарезать не крупно и слегка обжарить в кастрюле с толстым дном на масле. Добавить специи и посолить. Можно и без обжаривания. Просто залить водой и на небольшом огне готовить минут 5. Добавить заранее нашинкованную капусту. Варить до её готовности. Отваренную свёклу предварительно сбрызнуть лимонным соком. Затем нарезать, добавить в кастрюлю и варить пару минут. Слить на время бульон, овощи взбить блендером. Добавить бульон, довести суп-пюре до нужной консистенции.
2. Вегетарианские щи
Необходимо:
- морковь – 1 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- корень петрушки и помидор – по 1 шт.;
- капуста – 250 г;
- чеснок – по необходимости;
- зелень – по вкусу;
- вода – 1 л;
- соль и специи – по вкусу.
Очистить и нарезать лук (не крупно). Так же поступить с морковкой. Очищенный корень петрушки – на половинки. Нашинковать капусту. С помидора снять кожуру (сделав надрез, опустив в кипяток и тут же в холодную воду). Очищенный помидор нарезать кубиком. Все овощи и петрушку заложить в кипящую воду (уже подсоленную). Варить примерно минут 30 до готовности. Можно добавить чеснок. В конце приготовления кладём нарезанную зелень и перчим.
3. Суп из овощей и грибов
Ингредиенты:
- моркови – 2 шт.;
- стебель сельдерея;
- помидоры – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- грибы – 300 г;
- капуста белокочанная – 500 г;
- кукуруза консервированная (или замороженный горошек) – 50 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- масло растительное – 30 мл.;
- овощной бульон – 2 л;
- орегано и соль – по вкусу.
Разогреть масло в кастрюле. Очистить морковь, тонко нарезать и обжарить. После этого тонко нарезать и добавить к моркови сельдерей. Влить стакан бульона. Затем добавить нашинкованную капусту и мелко нарезанные грибы, а также лук. Немного потушить и всыпать помидоры и нарезанный чеснок. Влить оставшийся бульон, посолить и добавить орегано. Варить до готовности. В конце приготовления добавить кукурузу.
4. Овощной суп классический
Ингредиенты:
- 200 г. цветной капусты;
- лук, морковь и помидор – по 1 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- 70 г. зелёного горошка;
- 3-4 веточки зелени;
- вода – 2 1/2 л.;
- соль по вкусу.
Морковь, картофель и лук очистить. С помидоров снять кожуру. Когда закипит вода, выложить в кастрюлю нарезанные мелко овощи. Помидор нарезать кубиком, а зелень вымыть, обсушить и тоже нарезать. Через 10-15 минут добавить в кастрюлю помидор, цветную капусту и горошек. Посолить. Довести до готовности. Минут через 10 выложить в кастрюлю зелень, выключить и пусть настоится.
5. Борщ вегетарианский диетический
Ингредиенты:
- картошка – 5-6 шт.;
- луковица;
- свекла – 1/2 шт.;
- капуста – 400 г;
- томатный сок – 1 1/2 стак.;
- лавровый лист – 1-2 шт.;
- перец и соль – по вкусу.
Картофель очистить. Ополоснуть и нарезать, как на суп. Выложить в кипящую воду. Когда картофель будет наполовину готов, добавить нашинкованную капусту. Очищенную свеклу натереть на тёрке. Лук очистить, нарезать и вместе со свеклой обжарить с небольшим количеством масла. А потом добавить томатный сок, специи и посолить. Тушить, пока не выпарится жидкость. Когда капуста и картофель будут готовы, добавить туда тушёные свеклу и лук. Варить до полной готовности.
6. Яблочный суп
Ингредиенты:
- 4 яблока;
- половинка лимона;
- лук – 1 шт.;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 0,5 л. овощного бульона;
- паста карри – 1/2 ч. л.;
- соль и перец по вкусу.
Яблоки вымыть, очистить, удалить сердцевину. Нарезать кубиком. Так же нарезать очищенный лук и обжарить его на масле в кастрюле с толстым дном. В кастрюлю выложить нарезанные яблоки, пасту карри, посолить и поперчить. На небольшом огне потушить минут 10, помешивая. Затем влить бульон. Варить примерно 30 минут после закипания. Выключить огонь. Дать супу немного остыть и взбить блендером до однородности. Охладить в холодильнике и можно подавать.
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