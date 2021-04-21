6 вкусных супов на Великий Пост

Если вы или члены вашей семьи придерживаетесь церковных канонов, то хорошим подспорьем в ежедневном меню станут постные супы. Ведь потому они и постные, что соответствуют разрешённым блюдам в период поста. Конечно, необходимо поступиться привычкой использовать мясные бульоны. Даже растительное масло в пищу употребляется во время поста с оговоркой. Однако даже с такими ограничениями супы бывают не менее вкусными и полезными.

1. Постный суп-пюре со свеклой

Ингредиенты:

средняя свёкла (300-400 г);

картошки – 2 шт.;

лук и морковь – по 1 шт.;

капуста – 300 г;

сок лимона – 1 ч. л.;

оливковое масло – по необходимости (30 мл);

кориандр – щепотка;

чеснок сушёный – 1 ч.л.;

вода – 1 л;

соль по вкусу.

Свеклу отварить и очистить. Картофель, лук, морковь очистить, нарезать не крупно и слегка обжарить в кастрюле с толстым дном на масле. Добавить специи и посолить. Можно и без обжаривания. Просто залить водой и на небольшом огне готовить минут 5. Добавить заранее нашинкованную капусту. Варить до её готовности. Отваренную свёклу предварительно сбрызнуть лимонным соком. Затем нарезать, добавить в кастрюлю и варить пару минут. Слить на время бульон, овощи взбить блендером. Добавить бульон, довести суп-пюре до нужной консистенции.

2. Вегетарианские щи

Необходимо:

морковь – 1 шт.;

луковица – 1 шт.;

корень петрушки и помидор – по 1 шт.;

капуста – 250 г;

чеснок – по необходимости;

зелень – по вкусу;

вода – 1 л;

соль и специи – по вкусу.

Очистить и нарезать лук (не крупно). Так же поступить с морковкой. Очищенный корень петрушки – на половинки. Нашинковать капусту. С помидора снять кожуру (сделав надрез, опустив в кипяток и тут же в холодную воду). Очищенный помидор нарезать кубиком. Все овощи и петрушку заложить в кипящую воду (уже подсоленную). Варить примерно минут 30 до готовности. Можно добавить чеснок. В конце приготовления кладём нарезанную зелень и перчим.

3. Суп из овощей и грибов

Ингредиенты:

моркови – 2 шт.;

стебель сельдерея;

помидоры – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

грибы – 300 г;

капуста белокочанная – 500 г;

кукуруза консервированная (или замороженный горошек) – 50 г;

чеснок – 2 зуб.;

масло растительное – 30 мл.;

овощной бульон – 2 л;

орегано и соль – по вкусу.

Разогреть масло в кастрюле. Очистить морковь, тонко нарезать и обжарить. После этого тонко нарезать и добавить к моркови сельдерей. Влить стакан бульона. Затем добавить нашинкованную капусту и мелко нарезанные грибы, а также лук. Немного потушить и всыпать помидоры и нарезанный чеснок. Влить оставшийся бульон, посолить и добавить орегано. Варить до готовности. В конце приготовления добавить кукурузу.

4. Овощной суп классический

Ингредиенты:

200 г. цветной капусты;

лук, морковь и помидор – по 1 шт.;

картофель – 3 шт.;

70 г. зелёного горошка;

3-4 веточки зелени;

вода – 2 1/2 л.;

соль по вкусу.

Морковь, картофель и лук очистить. С помидоров снять кожуру. Когда закипит вода, выложить в кастрюлю нарезанные мелко овощи. Помидор нарезать кубиком, а зелень вымыть, обсушить и тоже нарезать. Через 10-15 минут добавить в кастрюлю помидор, цветную капусту и горошек. Посолить. Довести до готовности. Минут через 10 выложить в кастрюлю зелень, выключить и пусть настоится.

5. Борщ вегетарианский диетический

Ингредиенты:

картошка – 5-6 шт.;

луковица;

свекла – 1/2 шт.;

капуста – 400 г;

томатный сок – 1 1/2 стак.;

лавровый лист – 1-2 шт.;

перец и соль – по вкусу.

Картофель очистить. Ополоснуть и нарезать, как на суп. Выложить в кипящую воду. Когда картофель будет наполовину готов, добавить нашинкованную капусту. Очищенную свеклу натереть на тёрке. Лук очистить, нарезать и вместе со свеклой обжарить с небольшим количеством масла. А потом добавить томатный сок, специи и посолить. Тушить, пока не выпарится жидкость. Когда капуста и картофель будут готовы, добавить туда тушёные свеклу и лук. Варить до полной готовности.

6. Яблочный суп

Ингредиенты:

4 яблока;

половинка лимона;

лук – 1 шт.;

1 ст. л. оливкового масла;

0,5 л. овощного бульона;

паста карри – 1/2 ч. л.;

соль и перец по вкусу.

Яблоки вымыть, очистить, удалить сердцевину. Нарезать кубиком. Так же нарезать очищенный лук и обжарить его на масле в кастрюле с толстым дном. В кастрюлю выложить нарезанные яблоки, пасту карри, посолить и поперчить. На небольшом огне потушить минут 10, помешивая. Затем влить бульон. Варить примерно 30 минут после закипания. Выключить огонь. Дать супу немного остыть и взбить блендером до однородности. Охладить в холодильнике и можно подавать.