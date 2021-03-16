В нашей семье суп — обязательное блюдо на обед. Поэтому в моем арсенале уже целая коллекция интересных рецептов. Готовлю как традиционные борщ, уху, щи, так и новомодные крем-супы. Иногда экспериментирую с первыми блюдами разных стран мира.
Одним из таких экспериментов был грузинский суп из фасоли. Сначала я подумала, что он не получится сытным, ведь в нём совсем нет мяса. Но фасоль сделала суп наваристым и питательным. Теперь готовлю такой регулярно.
Ингредиенты
|Фасоль
|300 г
|Лук
|2 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Помидор
|1 шт.
|Рис
|100 г
|Петрушка
|1 пуч.
|Кинза
|1 пуч.
|Чеснок
|7 зуб.
|Аджика
|по вкусу
|Топленое масло
|по вкусу
|Лавровый лист
|1 шт.
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Предварительно замочите фасоль минимум на 8 часов в холодной воде. После этого слейте воду, промойте фасоль и залейте 2 л чистой воды. Доведите до кипения, уберите пену и варите еще 1,5 часа на медленном огне.
- Достаньте немного фасоли, разомните ее до состояния пюре и отправьте обратно в кастрюлю. Добавьте рис и варите еще 25 минут.
- Очистите лук и морковь. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде, а затем тушите еще 5 минут. Очистите помидор от кожуры и натрите на терку. Добавьте кашицу к овощам и тушите несколько минут.
- Готовые овощи отправьте в суп, варите 10 минут. Порубите зелень, пропустите чеснок через пресс и добавьте их в суп вместе с лавровым листом, солью и аджикой. Через несколько минут суп будет готов.
Цвет и вкус фасолевого супа во многом зависит от количества аджики. Если вы любите первые блюда попикантнее, не стесняйтесь и добавляйте побольше острой приправы. Суп подойдет и для тех, кто постится или решил отказаться от мяса по другим причинам. Приятного аппетита!
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