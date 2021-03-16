В нашей семье суп — обязательное блюдо на обед. Поэтому в моем арсенале уже целая коллекция интересных рецептов. Готовлю как традиционные борщ, уху, щи, так и новомодные крем-супы. Иногда экспериментирую с первыми блюдами разных стран мира.

Одним из таких экспериментов был грузинский суп из фасоли. Сначала я подумала, что он не получится сытным, ведь в нём совсем нет мяса. Но фасоль сделала суп наваристым и питательным. Теперь готовлю такой регулярно.

Ингредиенты

Фасоль 300 г Лук 2 шт. Морковь 1 шт. Помидор 1 шт. Рис 100 г Петрушка 1 пуч. Кинза 1 пуч. Чеснок 7 зуб. Аджика по вкусу Топленое масло по вкусу Лавровый лист 1 шт. Соль по вкусу

Приготовление

Предварительно замочите фасоль минимум на 8 часов в холодной воде. После этого слейте воду, промойте фасоль и залейте 2 л чистой воды. Доведите до кипения, уберите пену и варите еще 1,5 часа на медленном огне. Достаньте немного фасоли, разомните ее до состояния пюре и отправьте обратно в кастрюлю. Добавьте рис и варите еще 25 минут. Очистите лук и морковь. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде, а затем тушите еще 5 минут. Очистите помидор от кожуры и натрите на терку. Добавьте кашицу к овощам и тушите несколько минут. Готовые овощи отправьте в суп, варите 10 минут. Порубите зелень, пропустите чеснок через пресс и добавьте их в суп вместе с лавровым листом, солью и аджикой. Через несколько минут суп будет готов.

Цвет и вкус фасолевого супа во многом зависит от количества аджики. Если вы любите первые блюда попикантнее, не стесняйтесь и добавляйте побольше острой приправы. Суп подойдет и для тех, кто постится или решил отказаться от мяса по другим причинам. Приятного аппетита!