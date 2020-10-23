Самый легкий в приготовлении салат с красной рыбой — "Амурский". При минимуме ингредиентов в блюде вы получите максимум вкуса! В классическом варианте салат готовится с зеленым луком и без соли.

Описание приготовления:

Самое простое блюдо на скорую руку, которое вы можете подать на обед, ужин или в качестве перекуса. Желательно использовать слабосоленую красную рыбу собственного посола и пробовать ее на вкус перед приготовлением салата, чтобы знать какое количество соли необходимо будет добавить, если рыба не слишком соленая.

Ингредиенты:

Семга слабосоленая — 150 Грамм

Помидоры — 3 Штуки

Лук зеленый — 4-5 Штук (стеблей)

Масло растительное — 20 Миллилитров

Количество порций: 1-2

Как приготовить "Салат "Амурский""

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать любую слабосоленую рыбу: горбушу, кижуч, семгу, лосось, форель и т.д.

Помидоры промойте в воде, вырежьте из плодов зеленые сердцевинки и нарежьте из ломтиками в глубокую емкость.

Нарежьте крупными кусочками слабосоленую семгу, извлекая из мякоти косточки, если они присутствуют. Добавьте в емкость к помидорной нарезке.

Промойте стебли зеленого лука и измельчите, добавьте к остальным ингредиентам. Вместо зеленого можно использовать красный лук или маринованный репчатый.

Влейте растительное масло без запаха и аккуратно перемешайте салат. Выложите на тарелку и сразу же подайте к столу, пока помидоры не выпустили сок.