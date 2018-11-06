Салат «Мужской каприз» - вкусная и очень сытная закуска на каждый день и для праздника

Судя по названиюrong>салат «Мужской каприз» был изобретен для вкусного ужина любимому, но автору удалось придумать вариант сразу для всей семьи. Если увеличить количество ингредиентов, это легко получится. Особенность блюда – сытность, ведь в мясе очень много белка. И готовится очень быстро, если только заранее отварить говядину или свинину.

Как приготовить салат «Мужской каприз»?

Известно, что голодного мужчину нужно накормить, как можно быстрее, и в этом случае салат «Мужской каприз» с мясом просто незаменим. Можно использовать говядину, свинину, курятину, ветчину, буженину – выбор зависит от фантазии и полноты кошелька. Некоторые хозяйки смешивают разные сорта мяса, тоже получается вкусно. Салат «Мужской каприз» ингредиенты включает сытные: мясо, яйца, майонез, твердый сыр. Рекомендуется учесть, что:

Лук стоит замариновать в уксусе. Быстрый способ: на 0,5 стакана воды кладут 2 столовые ложки 9% уксуса, чайную ложку соли и столовую ложку сахара. Закипятить и залить лук на 10 минут. Для салата лучше брать мясо молодого животного, оно быстрее сварится. Посуду можно использовать любую. Блюдо нужно настоять не меньше 2 часов в холоде.

Салат «Мужской каприз» - классический рецепт

Эта закуска очень вкусная и в горячем виде, и в холодном, в чем ее особая ценность.

Удобно брать на пикник, перекус, не стыдно предложить гостям. По питательности легко заменяет и первое, и второе блюдо. Салат «Мужской каприз» классический включает небольшое количество вполне доступных по цене продуктов.

Ингредиенты:

говядина – 200 г;

яйца – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

сыр – 100 г;

майонез – 200 г.

Приготовление

Мясо отварить, удалить пленку и жир. Порезать на кусочки. Натереть вареные яйца и сыр. На каждый слой наносить майонезную сетку. Уложить слоями лук, мясо, яйца, сыр. Салат «Мужской каприз» украсить зеленью.

Рецепт салата «Мужской каприз» с говядиной

Изначально задумывался салат «Мужской каприз» - с говядиной, это постное и сытное мясо. Варить его нужно час-полтора, снимая накипь, для вкуса стоит положить луковицу в шелухе и морковь. Это еще и придаст красивый, золотистый оттенок бульону, который можно будет потом использовать. Можно заменить мясо в салате телятиной, она варится меньше - 30-40 минут.

Ингредиенты:

говядина – 300 г;

яйца – 3 шт.;

красный лук – 1 шт.;

сыр – 150 г;

майонез – 200 мл;

уксус – 100 мл;

черный перец – 0,5 ч. л.

Приготовление

Уксус развести водой 1 к 1, замариновать лук. Говядину нарезать соломкой. Яйца и сыр натереть. Выложить слоями, промазывая майонезом со специями, лук, мясо, яйца и сыр.

Рецепт салата «Мужской каприз» с курицей

Есть еще рецепт приготовления салата «Мужской каприз» с курятиной, более подходящий для диетического питания. Класть рекомендуется филе, важно не переварить, иначе получится суховатым. Выбирая мясо, важно обращать внимание на его цвет, должен быть розовым. Куски стоит покупать среднего размера, большие могут свидетельствовать о том, что птицу перекормили гормонами.

Ингредиенты:

курятина – 200 г;

лук – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

сыр – 100 г;

сок лимона – 2 ст. л.;

майонез – 8 ст. л.;

зелень – 1 пуч.

Приготовление

Лук порезать полукольцами, залить соком лимона. Убрать в холод на 10 минут. Филе отварить в подсоленной воде. Охладить, измельчить. Вареные яйца и сыр натереть. Выложить слоями, промазывая майонезом, лук, филе, яйца и сыр. Посыпать салат «Мужской каприз» с курицей зеленью.

Салат «Мужской каприз» с ветчиной - классический рецепт

Если мяса в морозилке не оказалось, а ужин нужно придумать срочно, пригодится рецепт салата «Мужской каприз» с ветчиной. Продукт должен быть свежим, желательно не покупать его в вакуумной упаковке, где нельзя проверить качество. Подавать блюдо рекомендуется через кулинарное кольцо. Сделать его можно из пластиковой бутылки, обрезав верх и низ. В цилиндр закладывается салат, а потом пластик убирается.

Ингредиенты:

ветчина – 300 г;

грибы маринованные – 200 г;

лук – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

сыр – 100 г;

майонез – 200 мл.

Приготовление

Лук порезать полукольцами, обдать кипятком. Измельчить ветчину и грибы. Сыр и вареные яйца натереть, отделив желтки от белков. Промазывая майонезом, уложить слоями лук, ветчину, грибы, белок, сыр и желток.

Салат «Мужской каприз» с корейской морковкой

Мясные салаты всегда считались тяжелой пищей, что не особенно полезно, если речь об ужине. Поэтому хорошим дополнением к нему станут острые по вкусу маринованные заготовки. Многим нравится салат «Мужской каприз» с морковкой по-корейски. С ней хорошо сочетаются консервированная кукуруза и сладкий перец.

Ингредиенты:

говядина – 300 г;

кукуруза – 300 г;

перец – 2 шт.;

лук зеленый – 1 пуч.;

масло растительное – 2-3 ст. л.

Приготовление

Мясо, перец и лук порезать соломкой. Добавить кукурузу, перемешать. Заправить салат «Мужской каприз» маслом и зеленым луком.

Салат «Мужской каприз» с языком

Не все хозяйки используют субпродукты, а зря. Правильно приготовленный язык очень нежный на вкус, говяжий варят 3-4 часа, свиной – 2 часа. Фиолетовый на цвет содержит много железа, чем особо полезен. Свежим будет и розовый, но если он с бледным оттенком, то уже переморожен, и для салата не годится. Салат «Мужской каприз» – рецепт с языком обязательно стоит попробовать.

Ингредиенты:

язык – 2 шт.;

картофель – 3-4 шт.;

яйца – 4 шт.;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

сыр – 150 г;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.;

сметана – 50 г;

майонез – 50 г.

Приготовление

Язык отварить с лавровым листом и перцем. Остудить, снять шкуру, измельчить. Яйца вареные и сыр натереть. Лук измельчить, залить лимонным соком. Картофель порезать, пожарить до готовности. Дать стечь маслу, смешать с сыром. Добавить остальные ингредиенты. Развести сметану с майонезом. Перемешать салат, заправить перцем и соусом.

Салат «Мужской каприз» с фасолью - рецепт

Сытнее получается закуска, когда в нее включают бобовые. Если приготовить салат «Мужской каприз» с фасолью, большая порция легко насытит всю семью. Проще и быстрее использовать консервированную красную фасоль. Можно дополнить корейской морковкой и консервированной кукурузой, а говядину заменить телятиной или свининой.

Ингредиенты:

говядина – 300 г;

кукуруза – 250 г;

фасоль – 250 г;

морковь по-корейски – 150 г;

лук зеленый – 0,5 пуч.;

смесь перцев – 20 г.;

кукурузное масло – 2-3 ст. л.

Приготовление

Мясо отварить, остудить, измельчить. Подробить лук и морковь. Добавить фасоль, кукурузу. Перемешатьсалат с фасолью «Мужской каприз». Заправить маслом и специями.

Салат «Мужской каприз» с грибами - рецепт

Для разнообразия стоит попробовать оригинальный рецепт - салат «Мужской каприз» с шампиньонами. Подходят и обжаренные, свежие, и маринованные грибы, можно использовать лесные - для полноты вкуса. Только их предварительно отваривают. Некоторые хозяйки кладут грибы обоих видов, еще можно дополнить кисло-сладкими яблоками.

Ингредиенты:

говядина – 300 г;

яйца – 2 шт.;

грибы маринованные – 250 г;

яблоко – 1 шт.;

маслины – 5 шт.;

майонез – 200 г.

Приготовление

Мясо и яйца отварить, измельчить. Грибы порезать, яблоко очистить, натереть. Заправить майонезом, украсить маслинами.

Салат «Мужской каприз» с черносливом

Салат «Мужской каприз» – приготовление несложное, самое хлопотное – отварить мясо. С нарезкой овощей справится даже неопытная хозяйка. Говядина и курятина отлично сочетаются не только с овощами, необычный вкус получается в комбинации с черносливом. Фрукт должен быть матового, черного цвета, мясистым и немного мягким. Вкус закуски получится еще более оригинальным, если использовать копченое филе.

Ингредиенты:

курятина – 250 г;

чернослив – 100 г;

яйца – 4 шт.;

огурцы – 1 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

маслины – 5 шт.

Приготовление

Мясо и яйца отварить, измельчить. Нарезать чернослив и огурцы. Промазывая майонезом, выложить слоями филе, чернослив, опять филе, яйца, огурцы. Украсить салат с черносливом «Мужской каприз» маслинами.

Салат «Мужской каприз» с маринованными огурцами

С отварным мясом и майонезом отлично сочетаются и маринованные огурцы. Их можно подать к салату отдельно, а можно и добавить в состав блюда. Необычный вкус получится, если класть не отварные яйца, а порезанную на кусочки яичницу. Из мяса больше подойдет нежирная говядина. Салат «Мужской каприз» с огурцами маринованными очень простой.

Ингредиенты:

говядина – 400 г;

яйца – 3 шт.;

огурцы – 4 шт.;

майонез – 200 г;

лук – 1 шт.;

перец черный – 0,25 ч. л.

Приготовление