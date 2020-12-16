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Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

Если дома нет мороженого, но очень хочется похожего десерта, его очень просто сделать из обычной сметаны. Смешиваем ее с молоком, вареньем и небольшим количеством желатина, остужаем в холодильнике и можно подавать на стол. Домашние даже не догадаются, что это не мороженое.

Сначала поставим набухать желатин. Заливаем его водой комнатной температуры и оставляем постоять и раствориться, а тем временем займемся сметаной. Для десерта на всех ее возьмем 600 мл. Добавляем к сметане стакан молока и сахар. Для аромата можно добавить немного ванилина, но это дело вкуса. Взбиваем все до однородности. 

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

Начинка может быть как из ягод, так и из жидкого варенья или сиропа. Если мы используем ягоды, то их лучше смешать с сахаром, чтобы они сильно не кислили. 

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

После перемешивания ягодную смесь добавляем к сметане и перемешиваем ложкой.

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

Осталось добавить набухший желатин. В него сначала добавляем пару ложек молочной массы из посуды, чтобы желатин не свернулся при контакте. Потом уже перемешиваем и аккуратно выливаем желатин в сметану. Еща раз перемешиваем и выливаем в форму для охлаждения.

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

Остужать можно как в креманках, так и цельным брикетом. Как только сметана загустеет, десерт можно подавать.

 

Сметанный десерт получился почти как мороженое, а времени требуется всего 4 минуты

Подробности:

На вкус получается почти как мороженое! Многие из тех, кто пробует, даже не почувствуют разницы.

 

 

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