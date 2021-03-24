Пудинг из тыквы с яблоками, самый полезный десерт для всех!

Пудинг из тыквы с яблоками – это нежный, полезный и очень вкусный десерт для всех! Такой пудинг получается ярким и аппетитным, нравится деткам и взрослым, а для его приготовления понадобятся самые простые продукты.
Ингредиенты:
Тыква – 200 г
Яблоки – 200 г
Манка – 100 г
Молоко – 300 мл
Сахар – 2 ст. л.
Яйцо – 1 шт.(крупное)
Сливочное масло – 20 г
Видео-рецепт:
Шаги приготовления:
- 1.Мелко нарезаем тыкву и яблоки, предварительно очистив от шкурки и семян.
- 2.Тыкву заливаем молоком и тушим на медленном огне почти до готовности.
- 3.Добавляем к ней яблоки и продолжаем тушить несколько минут.
- 4.Затем добавляем манную крупу, перемешиваем и провариваем 3-5 минут. Яйцо взбиваем с сахаром.
- 5.После того, как тыква с яблоками остынет, добавляем в массу взбитое яйцо с сахаром, перемешиваем.
- 6.Выкладываем в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом и отправляем в духовку на 180 градусов примерно на 20-25 минут.
Время приготовления – 45 минут, порций – 4 шт.
Всем добра, будьте здоровы!
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