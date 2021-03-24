Пудинг из тыквы с яблоками, самый полезный десерт для всех!

Пудинг из тыквы с яблоками – это нежный, полезный и очень вкусный десерт для всех! Такой пудинг получается ярким и аппетитным, нравится деткам и взрослым, а для его приготовления понадобятся самые простые продукты.

Ингредиенты:

Тыква – 200 г

Яблоки – 200 г

Манка – 100 г

Молоко – 300 мл

Сахар – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт.(крупное)

Сливочное масло – 20 г

Видео-рецепт:

Шаги приготовления:

1.Мелко нарезаем тыкву и яблоки, предварительно очистив от шкурки и семян.

2.Тыкву заливаем молоком и тушим на медленном огне почти до готовности.

3.Добавляем к ней яблоки и продолжаем тушить несколько минут.

4.Затем добавляем манную крупу, перемешиваем и провариваем 3-5 минут. Яйцо взбиваем с сахаром.

5.После того, как тыква с яблоками остынет, добавляем в массу взбитое яйцо с сахаром, перемешиваем.

6.Выкладываем в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом и отправляем в духовку на 180 градусов примерно на 20-25 минут.

Время приготовления – 45 минут, порций – 4 шт.

Всем добра, будьте здоровы!