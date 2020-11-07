БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Предлагаю вариант запеченной целиком утки с гарниром из тыквы, которая запекается вместе с птицей. Начинка дополнена яблоками и сливами, что придает легкую пикантную кислинку. Очень вкусно и ароматно. Тыква с фруктами отлично сочетается при подаче с уткой.

Время готовки: 2,5 часа
Калорийность на 100 г: 215 ккал
Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • Утка – 1,5-2 кг
  • Тыква мускатная (очищенная) – 200 г
  • Яблоки кислые – 1-2 шт.
  • Сливы – 3-4 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Специи (по вкусу) – 1 ч. л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Пошаговый рецепт приготовления утки, фаршированной тыквой с яблоками:

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Приготовьте маринад. В небольшой емкости перемешайте соевый соус, майонез, соль, черный молотый перец и любимые специи.

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Утку помойте, удалите внутренний жир и просушите бумажным полотенцем.

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Для начинки нарежьте тыкву кусками размером 2-3 см. Яблоки нарежьте на четвертинки, удалив сердцевину. Сливы поделите пополам, удалив косточку.

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Тушку птицы снаружи и внутри обмажьте приготовленным соусом и внутрь положите подготовленную начинку.

Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Уложите птицу на противень и отправьте запекаться в разогретую духовку до 180°С на 1,5-2 часа. Периодически поливайте утку вытапливающимся из нее жиром.

На готовность ее проверьте, проколов тушку в месте соединения бедра с туловищем и посмотрите на вытекающий сок – он должен быть прозрачным.

Готовую утку, фаршированную тыквой с яблоками выньте из формы, накройте фольгой и дайте отдохнуть 10-15 минут. Затем сервируйте на стол.

304

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюда
11
Обсудить

Картина дня

наверх