Утка, фаршированная тыквой с яблоками и запеченная в духовке – праздничное блюдо

Предлагаю вариант запеченной целиком утки с гарниром из тыквы, которая запекается вместе с птицей. Начинка дополнена яблоками и сливами, что придает легкую пикантную кислинку. Очень вкусно и ароматно. Тыква с фруктами отлично сочетается при подаче с уткой.
Время готовки: 2,5 часа
Калорийность на 100 г: 215 ккал
Количество порций: 4
Ингредиенты:
- Утка – 1,5-2 кг
- Тыква мускатная (очищенная) – 200 г
- Яблоки кислые – 1-2 шт.
- Сливы – 3-4 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Специи (по вкусу) – 1 ч. л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления утки, фаршированной тыквой с яблоками:
Приготовьте маринад. В небольшой емкости перемешайте соевый соус, майонез, соль, черный молотый перец и любимые специи.
Утку помойте, удалите внутренний жир и просушите бумажным полотенцем.
Для начинки нарежьте тыкву кусками размером 2-3 см. Яблоки нарежьте на четвертинки, удалив сердцевину. Сливы поделите пополам, удалив косточку.
Тушку птицы снаружи и внутри обмажьте приготовленным соусом и внутрь положите подготовленную начинку.
Уложите птицу на противень и отправьте запекаться в разогретую духовку до 180°С на 1,5-2 часа. Периодически поливайте утку вытапливающимся из нее жиром.На готовность ее проверьте, проколов тушку в месте соединения бедра с туловищем и посмотрите на вытекающий сок – он должен быть прозрачным.
Готовую утку, фаршированную тыквой с яблоками выньте из формы, накройте фольгой и дайте отдохнуть 10-15 минут. Затем сервируйте на стол.
Свежие комментарии