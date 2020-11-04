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Полезный завтрак на двоих: запеченное авокадо с яйцом и тостами

Полезный завтрак на двоих: запеченное авокадо с яйцом и тостами

Полноценный завтрак за 20 минут — запеченное с яйцом авокадо и хрустящие тосты. Тандем идеален для первого приема пищи — здесь есть все: и полезные ненасыщенные жиры, и белки, и углеводы, и клетчатка. Секрет этой горячей закуски — в качестве авокадо. Плод обязательно должен быть спелым, мякоть — мягкой, чтобы ее можно было легко вынуть ложкой. Если авокадо жесткое, оставьте его дозревать.

Выбирайте довольно крупные плоды для приготовления этого блюда — в каждой половинке нужно будет сделать углубление, куда будет заливаться сырое яйцо. Оно должно там поместиться и не вытечь.

Хлеб лучше взять ржаной, цельнозерновой, бездрожжевой. Его можно купить или испечь самому. Можно взять и белый, но он менее полезен.

Полезный завтрак на двоих: запеченное авокадо с яйцом и тостами

Ингредиенты на двоих:

  • 1 авокадо;
  • 2 куриных яйца;
  • 2 стандартных или 4 маленьких кусочка хлеба;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • рубленная зелень для подачи (можно без).

Запеченное авокадо с яйцом в духовке, приготовление пошагово

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Авокадо вымыть, вытереть, разрезать пополам, удалить косточку и вынуть ложкой мякоть (но не всю — у вас должны получиться углубления, в каждое из которых нужно уместить по яйцу). Кстати, косточку лучше сохранить. Чем она полезна, расскажет эта статья.
    Мякоть тоже далеко не убирайте, она пригодится.
  3. Половинки авокадо положить в форму для выпечки (в одну или несколько, можно взять две керамические креманки для запекания (по размеру)), посолить и аккуратно разбить внутрь каждой «лодочки» по яйцу и снова немного посолить. Поперчить. Убрать в разогретую духовку запекаться. Примерно на 15–17 минут.
  4. Пока основное блюдо готовится, извлеченную из половинок мякоть размять вилкой, можно добавить немного черного молотого перца.
  5. Хлеб подсушить на сухой сковороде или в тостере. Намазать пюре из авокадо на ломтики хлеба. Через 20 минут вынуть «лодочки» из духовки. Подать вместе с тостами. Можно посыпать рубленной зеленью.

Вкусно, сытно и очень полезно. Идеально с ароматным кофе. Приятного аппетита и приятного начала дня!

Полезный завтрак на двоих: запеченное авокадо с яйцом и тостами

 

 

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