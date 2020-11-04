Полезный завтрак на двоих: запеченное авокадо с яйцом и тостами

Полноценный завтрак за 20 минут — запеченное с яйцом авокадо и хрустящие тосты. Тандем идеален для первого приема пищи — здесь есть все: и полезные ненасыщенные жиры, и белки, и углеводы, и клетчатка. Секрет этой горячей закуски — в качестве авокадо. Плод обязательно должен быть спелым, мякоть — мягкой, чтобы ее можно было легко вынуть ложкой. Если авокадо жесткое, оставьте его дозревать.

Выбирайте довольно крупные плоды для приготовления этого блюда — в каждой половинке нужно будет сделать углубление, куда будет заливаться сырое яйцо. Оно должно там поместиться и не вытечь.

Хлеб лучше взять ржаной, цельнозерновой, бездрожжевой. Его можно купить или испечь самому. Можно взять и белый, но он менее полезен.

Ингредиенты на двоих:

1 авокадо;

2 куриных яйца;

2 стандартных или 4 маленьких кусочка хлеба;

соль, перец черный молотый по вкусу;

рубленная зелень для подачи (можно без).

Запеченное авокадо с яйцом в духовке, приготовление пошагово

Разогреть духовку до 180 градусов. Авокадо вымыть, вытереть, разрезать пополам, удалить косточку и вынуть ложкой мякоть (но не всю — у вас должны получиться углубления, в каждое из которых нужно уместить по яйцу). Кстати, косточку лучше сохранить. Чем она полезна, расскажет эта статья. Мякоть тоже далеко не убирайте, она пригодится. Половинки авокадо положить в форму для выпечки (в одну или несколько, можно взять две керамические креманки для запекания (по размеру)), посолить и аккуратно разбить внутрь каждой «лодочки» по яйцу и снова немного посолить. Поперчить. Убрать в разогретую духовку запекаться. Примерно на 15–17 минут. Пока основное блюдо готовится, извлеченную из половинок мякоть размять вилкой, можно добавить немного черного молотого перца. Хлеб подсушить на сухой сковороде или в тостере. Намазать пюре из авокадо на ломтики хлеба. Через 20 минут вынуть «лодочки» из духовки. Подать вместе с тостами. Можно посыпать рубленной зеленью.