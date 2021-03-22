Как приготовить стручковую фасоль: 7 рецептов на каждый день

Зеленая стручковая фасоль — невероятно полезный и простой в приготовлении продукт, который давно прижился на наших кухнях. Но много ли блюд с фасолью вы знаете? Предлагаем семь интересных и легких рецептов, с которыми семейный рацион станет разнообразным и привлекательным!

Почти ризотто

Рис с овощами — казалось бы, простое блюдо, но выглядит оно ярко и аппетитно. Кроме того, оно очень вкусное и быстрое — по крайней мере, долго стоять у плиты вам не придется. При желании такой рис можно приготовить за 15 минут (если отварить крупу заранее), главное — чтобы он получился рассыпчатым, а для этого нужно соблюдать правильные пропорции. Воды всегда должно быть в полтора-два раза больше, чем крупы.

Ингредиенты:

длиннозерный рис — 1 стакан

вода — 1,5 стакана

стручковая фасоль — 200 г

зеленый горошек — 100 г

кукуруза — 100 г

красный болгарский перец — 1 шт.

половина луковицы

чеснок — 1 зубчик

растительное масло, соль и перец по вкусу

любимые специи — по вкусу

Промойте рис и немного обжарьте его на растительном масле в посуде с толстым дном, не забывая постоянно помешивать. После залейте рис кипятком, еще раз перемешайте и поставьте вариться. Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимума, накройте посуду крышкой и варите до готовности около 20 минут.

Не открывайте кастрюлю в процессе приготовления и не перемешивайте, иначе рис превратится в кашу. Сняв с огня, обязательно дайте ему настояться 10–15 минут.

Пока варится рис, займитесь овощами. Нарежьте фасоль на несколько частей, порубите кубиками болгарский перец и лук, измельчите чеснок. Зеленый горошек и кукуруза должны быть свежими или замороженными.

Обжарьте фасоль на растительном масле в течение 3 минут, постоянно помешивая, потом добавьте все остальные ингредиенты. Жарьте еще несколько минут до полуготовности — овощи должны получиться не мягкими, а хрустящими. Добавьте рис, посолите, поперчите блюдо и подавайте к столу!

Красное и зеленое

Тушеная фасоль с помидорами луком, красным перцем и зеленью готовится почти мгновенно, так что это идеальная закуска или гарнир для ужина после сложного рабочего дня. Впрочем, тушеные овощи могут подаваться и самостоятельно. Кстати, зеленая фасоль помогает нормализовать гормональный фон и наладить работу внутренних органов, поэтому ее стоит почаще включать в ежедневное меню.

Ингредиенты:

стручковая фасоль — 300 г

помидоры — 400 г

красный сладкий перец — 300 г

луковица — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

растительное масло, зелень, соль, черный перец по вкусу

Нарежьте зеленую фасоль кусочками и варите 3–5 минут до полуготовности (замороженную фасоль предварительно размораживать не нужно). Выложите ее в дуршлаг и обдайте кипятком, чтобы она сохранила свой яркий естественный цвет.

Мелко порубите лук и чеснок, нарежьте кубиками перец, обжарьте немного овощи на растительном масле, после чего положите в сковороду фасоль и обжаривайте, помешивая, все ингредиенты еще несколько минут. Обдайте помидоры кипятком, чтобы легче снималась кожица, и взбейте их в блендере до состояния пюре. Добавьте получившуюся томатную смесь к фасоли, посолите и поперчите. Тушите овощи около пяти минут на среднем огне и обязательно под закрытой крышкой.

Такая закуска отлично подходит к мясу, рыбе, картофелю, грибам и овощным салатам. Нежный вкус стручковой фасоли в этом блюде прекрасно гармонирует с легкой томатной кислинкой, сладостью болгарского перца и пикантностью лука и чеснока. Подавайте ее как в горячем, так и в охлажденном виде со свежей зеленью.

Диетический гарнир

Стручковая фасоль — идеальное блюдо для поста, поскольку в ней есть белок, столь необходимый организму, и медленные углеводы, надолго сохраняющие ощущение сытости. Этот уникальный овощ обладает сильнейшими противовоспалительными свойствами и является природным иммуномодулятором, верным помощником в борьбе с простудами.

Стручковую фасоль можно приготовить даже с минимумом дополнительных ингредиентов — только с зеленью и приправами — у вас получится аппетитный гарнир, в котором нет ничего лишнего.

Ингредиенты:

зеленая фасоль — 500 г

кинза и петрушка — по половине пучка

чеснок — 3 зубчика

соль — по вкусу

оливковое масло — для жарки

Отварите промытую фасоль в течение 10 минут, предварительно подсолив воду. Выложите стручки на сковороду с небольшим количеством оливкового масла, добавьте измельченный чеснок и немного потомите овощи на медленном огне, не дожидаясь, пока фасоль подрумянится. Выключите огонь, бросьте к фасоли измельченную зелень, и все хорошо перемешайте. При подаче блюдо можно украсить ломтиками ароматного красного или желтого перца, томатами или кружочками свежей моркови.

Ореховое настроение с брынзой

Это очень легкий и свежий салат, идеальный для диеты. В классическом рецепте стручковую фасоль советуют готовить на пару, чтобы она получилась хрустящей и не потеряла насыщенный цвет. Кроме того, варка на пару сохраняет все микроэлементы, особенно витамин К, необходимый для нормальной свертываемости крови и полноценного усвоения кальция.

Ингредиенты:

зеленая фасоль — 400 г

брынза — 200 г

ядра грецких орехов — 40 г

коричневый кунжут — по вкусу

Для бальзамического соуса:

бальзамический уксус — 120 мл

коричневый сахар — 1 ст. л.

гвоздика — 1 шт.

бадьян — 1 шт.

горошина перца — 1 шт.

Отварите на пару стручковую фасоль, остудите и выложите ее на блюдо. Раскрошите брынзу, грецкие орехи поломайте на четвертинки, после чего выложите оба ингредиента сверху на фасоль. Для приготовления бальзамического соуса залейте уксус в сотейник, дополните его сахаром и специями, хорошо перемешайте и варите около 20 минут. Соус должен увариться и загустеть. Затем его следует процедить и остудить — в процессе остывания он станет еще гуще. Конечно, лучше приготовить заправку заранее, чтобы побыстрее подать теплую закуску на стол, удивив гостей и домочадцев столь необычным и приятным блюдом. Сбрызните закуску соусом и посыпьте коричневым кунжутом, солить же ее не стоит, ведь соус и брынза сами по себе достаточно соленые.

Стручки в беконе

Неординарное сочетание мяса и овощей порадует любителей изысканной кухни. Блюдо прекрасно подходит для сытного завтрака как альтернатива наскучившей яичнице с беконом. Конечно, это закуска калорийная, но весьма полезная — не случайно питательную ценность сала признают некоторые сторонники здорового питания. Стручковая фасоль с беконом — аппетитное сопровождение для стейков и картофельного пюре.

Ингредиенты:

зеленая фасоль — 500–700 г (количество может варьироваться)

бекон — 100 г

Для соуса:

лук-шалот — 20 г

соевый соус — 3 ст. л.

коричневый сахар — 2 ст. л.

сливочное масло — 2 ст. л.

черный перец — по вкусу

Начинать готовить это блюдо лучше с соуса. Смешайте все ингредиенты и прокипятите их в течение 3 минут, после добавьте в соус масло и перемешайте.

Отварите фасоль в течение 5 минут и остудите, поджарьте бекон до нежно-румяного оттенка. На каждую полоску бекона выложите по 4–5 стручков и заверните их, формируя пучок. Выложите фасоль на противень, смажьте соусом и запекайте 5 минут при температуре 200°С. Как вы уже убедились, блюда из стручковой фасоли не требуют долгих приготовлений, но могут быть оригинальными!

Суп по-средиземноморски

Рецепт супа-пюре со стручковой фасолью — классика средиземноморской кухни. Для питательности и сытности его можно сварить с курицей, говядиной или бараниной, а вегетарианский вариант блюда удачно дополнит летнее меню. Нежный и бархатистый суп нравится даже детям, к тому же фасоль богата железом, кальцием, цинком, калием, магнием, медью и другими ценными микроэлементами, так что попробуйте сделать обед со средиземноморским акцентом.

Ингредиенты:

зеленая стручковая фасоль — 700 г

картофель — 500 г

молоко — 500 мл

вода — 1 л

сливочное масло — 2 ст. л.

соль — по вкусу

Нарежьте картофель кубиками и поставьте варить в литре воды. Через 20 минут бросьте в кастрюлю зеленую фасоль и варите овощи до мягкости. Влейте молоко и взбейте суп в блендере до консистенции пюре. Доведите его до кипения, посолите и приправьте ароматное блюдо сливочным маслом. Подавайте с гренками и свежей зеленью.

Оригинальная выпечка с фасолью

Аппетитный фасолевый пирог с зеленым горошком можно приготовить в выходные, поскольку на тесто потребуется дополнительное время. Но результат превзойдет все ваши ожидания! Для начинки можете использовать не только свежие, но и замороженные овощи.

Для теста:

кефир — 150 мл

вода — 70–80 мл

растительное масло — 100 мл

мука — 300 г

соль — ½ ч.л.

сода — ½ ч.л.

Для начинки:

картофель — 5 шт.

стручковая фасоль — 200 г

зеленый горошек — 100 г

любые специи — по вкусу

сливочное и растительное масло — по вкусу

Смешайте сначала все жидкие ингредиенты, затем добавьте сухие и замесите мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на столе на 20 минут. Для начинки заранее отварите картофель, остудите его и пюрируйте в блендере. Потушите стручковую фасоль с зеленым горошком в небольшом количестве растительного масла до мягкости.

Раскатайте тесто в виде большой лепешки диаметром чуть больше посуды, в которой будет выпекаться пирог. После того, как вы поместите тесто в смазанную сливочным маслом форму, сделайте бортики и наполните основу пирога картофельным пюре. Поверх пюре разложите фасоль с горошком. Выложите на овощи небольшие кусочки сливочного масла и выпекайте пирог около получаса при температуре 200°С. Эту вкусную выпечку можно взять с собой на работу или в школу в качестве перекуса.

Зеленая стручковая фасоль, богатая антиоксидантами, продлевает молодость, обеспечивает здоровье и долголетие. Рецептов приготовления этого продукта — множество, поэтому вам легко удастся разнообразить меню и найти подход даже к тем членам семьи, которые не очень любят овощи.