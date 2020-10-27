«Дубок» вкусный и сытный салат

Приветствую всех! Сегодня я хочу с Вами поделиться рецептом вкусного и сытного салатика под названием «Дубок». Готовится очень просто, из доступных ингредиентов.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Курица филе (отварить в подсоленной воде) - 200 г
Куриные яйца сварить вкрутую - 2 шт.
Шампиньоны - 250 г
Твёрдый сыр - 100 г
Растительное масло - 20 мл
Укроп - 10 г
Соль – 0,5 ч.л. (по вкусу)
Перец черный молотый - по вкусу
Майонез - 50 г
Приготовление:
1. Итак, нарезаем шампиньоны толстыми ломтиками, отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом, перемешиваем, солим и перчим по вкусу и обжариваем в течение 7 минут на среднем огне.
2. Твердый сыр нарезаем кубиками, отправляем в салатник.
3. Сюда же нарезаем крупными кусочками куриное филе.
4. Нарезаем ломтиками яйца, измельчаем зелень укропа, и перекладываем в салатник.
5. Пересыпаем сюда же остывшие шампиньоны. Кладем майонез, хорошо перемешиваем и салат готов. Приятного аппетита!
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