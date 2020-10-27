«Дубок» вкусный и сытный салат

Приветствую всех! Сегодня я хочу с Вами поделиться рецептом вкусного и сытного салатика под названием «Дубок». Готовится очень просто, из доступных ингредиентов.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Курица филе (отварить в подсоленной воде) - 200 г

Куриные яйца сварить вкрутую - 2 шт.

Шампиньоны - 250 г

Твёрдый сыр - 100 г

Растительное масло - 20 мл

Укроп - 10 г

Соль – 0,5 ч.л. (по вкусу)

Перец черный молотый - по вкусу

Майонез - 50 г

Приготовление:

1. Итак, нарезаем шампиньоны толстыми ломтиками, отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом, перемешиваем, солим и перчим по вкусу и обжариваем в течение 7 минут на среднем огне.

2. Твердый сыр нарезаем кубиками, отправляем в салатник.

3. Сюда же нарезаем крупными кусочками куриное филе.

4. Нарезаем ломтиками яйца, измельчаем зелень укропа, и перекладываем в салатник.

5. Пересыпаем сюда же остывшие шампиньоны. Кладем майонез, хорошо перемешиваем и салат готов. Приятного аппетита!