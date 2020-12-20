Идеальный карамельно-ореховый пирог – вкус настоящего праздника!

Богатый вкус этого орехово-карамельного пирога неповторим. Пирог без сомнений станет любимым десертом, который идеально подойдет к праздничному столу, Дню рождения или семейному обеду. Вкус, добавленного в пирог ликера, не опьяняет, а только добавляет глубины и очарования, такой пирог несомненно займет высокое место в списке лучших пирогов с орехами для взрослых и детей.

Ингредиенты:

Для теста

* Мука пшеничная - 200 г

* Сливочное масло - 80 г

* Сахар - 50 г

* Куриной яйцо - 1 шт

* Ванилин - 1 ч.л.

* Разрыхлитель для теста - 1 ч.л.

* Соль - 1/4 ч.л.

Для начинки

* Ликер Baileys - 100 мл

* Грецкие орехи - 300 г

* Сахар - 150 г

* Сливочное масло - 100 г

* Куриное яйцо - 1 шт

* Соль - 1/4 ч.л.

* Апельсины - 1 шт

Для соуса (опционально)

* Сливки 23% - 100 мл

* Ликер Baileys - 50 мл

Рецепт:

1. Разогреть сковороду на слабом огне и добавить 150 г сахарного песка, 1/4 ч.л. соли и варить карамель до золотистого цвета 5-6 минут постоянно помешивая, добавить 100 г сливочного масла и хорошо перемешать.

2. Добавить очищенные грецкие орехи, хорошо перемешать, плиту выключить, дать орехам в карамели немного остыть.

3. В орехи добавляем ликер Baileys, цедру одного апельсина, добавляем одно взбитое куриное яйцо, хорошо перемешать.

4. В глубокую миску или комбайн добавить просеянную муку, 50 г сахара, ванилин, разрыхлитель, соль, добавить нарезанное кубиками 80 г сливочного масла, хорошо перемешать с сухими ингредиентами.

5. Переложить смесь в глубокую миску, добавить одно яйцо и вымесить песочное тесто, убрать в холодильник на полчаса.

6. Разогреть духовой шкаф до 180 градусов.

7. На присыпанной мукой доске раскатать из теста круг диаметром больше на 2 см, чем форма для запекания, а толщиной 0,5 см. Раскатанное тесто аккуратно перенести в форму.

8. В форму с тестом добавить орехово-сливочную начинку, распределить равномерно по форме, немного поправляя лопаткой орехи на поверхности.

9. Остатки теста повторно раскатать и вырезать украшения для пирога.

10. Выпекать пирог 30 мин в разогретую духовку при 180 градусах.

11. Пирог остудить и подавать к столу. При желании полить соусом.