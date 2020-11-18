Майонез получается каждый раз. Готовим по трем простым рецептам так, что ложка стоит

Магазинный майонез часто содержит усилители вкуса. К тому же, он слишком калориен. Лучше будет приготовить домашний майонез сразу тремя способами: он выходит всегда и получается таким густым, что ложка стоит.

Первым удобнее будет сделать классический майонез на яйце. На 1 яйцо нам понадобится 200 граммов растительного масла без запаха, чайная ложка сахара, 0/5 чайной ложки соли, 2 чайных ложки горчицы, столовая ложка лимонного сока. Обратите внимание: все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры.

Разбиваем в чашу блендера яйцо. Туда же добавляем прочие ингредиенты (масла на первом этапе наливаем только 50 миллилитров, а лимонный сок добавляем в последнюю очередь) и взбиваем массу до нежной, в меру густой консистенции.

Затем доливаем оставшиеся 150 миллилитров масла. Масса будет густеть буквально на глазах. На весь процесс уходит около минуты.

Переложите майонез по банкам и ставьте в холодильник, он уже готов. Майонез на молоке и аквафабе делается аналогично, эти два продукта просто заменяют яйцо:

И по всем трем рецептам майонез получается гораздо гуще магазинного. И уж точно полезнее, ведь никаких консервантов мы не использовали.