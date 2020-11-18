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Майонез получается каждый раз. Готовим по трем простым рецептам так, что ложка стоит

Майонез получается каждый раз. Готовим по трем простым рецептам так, что ложка стоит

Магазинный майонез часто содержит усилители вкуса. К тому же, он слишком калориен. Лучше будет приготовить домашний майонез сразу тремя способами: он выходит всегда и получается таким густым, что ложка стоит.

Майонез получается каждый раз. Готовим по трем простым рецептам так, что ложка стоит

Первым удобнее будет сделать классический майонез на яйце. На 1 яйцо нам понадобится 200 граммов растительного масла без запаха, чайная ложка сахара, 0/5 чайной ложки соли, 2 чайных ложки горчицы, столовая ложка лимонного сока. Обратите внимание: все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры.

Разбиваем в чашу блендера яйцо. Туда же добавляем прочие ингредиенты (масла на первом этапе наливаем только 50 миллилитров, а лимонный сок добавляем в последнюю очередь) и взбиваем массу до нежной, в меру густой консистенции.

Майонез получается каждый раз. Готовим по трем простым рецептам так, что ложка стоит

Затем доливаем оставшиеся 150 миллилитров масла. Масса будет густеть буквально на глазах. На весь процесс уходит около минуты.

Майонез получается каждый раз. Готовим по трем простым рецептам так, что ложка стоит

Переложите майонез по банкам и ставьте в холодильник, он уже готов. Майонез на молоке и аквафабе делается аналогично, эти два продукта просто заменяют яйцо:

И по всем трем рецептам майонез получается гораздо гуще магазинного. И уж точно полезнее, ведь никаких консервантов мы не использовали.

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