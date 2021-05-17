Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

В сезон баклажанов можно приготовить из них вот такой интересный и очень вкусный запеченный рулет в томатном соусе.
Вам потребуются:
- фарш (любой, предпочтительно говяжий) — 400 г;
- свежий баклажан — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- специи и приправы по вкусу;
- соль;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- сыр твердый — для начинки;
- зелень — для подачи
Для соуса:
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- горячая вода — 400 мл;
- помидор свежий — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика
Смешиваем фарш с мелко нарезанным репчатым луком, специями и приправами по вкусу, а также парой ложек панировочных сухарей. Немного вымешиваем, накрываем его пленкой и убираем примерно на 1 час в холодильник настаиваться.
Далее подготовим баклажаны. Хорошо моем их и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Делаем неглубокие надрезы и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
Вынимаем баклажаны из духовки, даем им немного остыть, а затем очищаем от шкурки.
Далее раскатываем фарш на пакете или пергаменте и выкладываем на него очищенный запеченный баклажан. Делаем в баклажане разрез, в который укладываем несколько кусочков твердого сыра. Солим, перчим, а затем заворачиваем все в плотную «колбаску».
Получившиеся «колбаски» смазываем белком и убираем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
В это время приготовим соус. Сначала разогреваем на сковороде растительное масло, к которому затем добавляем немного сливочного. Немного протушиваем на сковороде томатную пасту, затем добавляем к ней тертый свежий помидор и мелко нарезанный чеснок. Снова немного тушим, после чего добавляем горячую воду. Доводим до кипения и соус готов.
Вынимаем из духовки уже подрумянившиеся баклажаны и поливаем соусом, снова отправляем в духовку запекаться примерно на 20 минут, после которых блюдо готово.
Готовые рулетики стоит подавать к столу, украсив рубленной зеленью.
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