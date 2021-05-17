Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

В сезон баклажанов можно приготовить из них вот такой интересный и очень вкусный запеченный рулет в томатном соусе.

Вам потребуются:

фарш (любой, предпочтительно говяжий) — 400 г;

свежий баклажан — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

специи и приправы по вкусу;

соль;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

сыр твердый — для начинки;

зелень — для подачи

Для соуса:

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

горячая вода — 400 мл;

помидор свежий — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика

Смешиваем фарш с мелко нарезанным репчатым луком, специями и приправами по вкусу, а также парой ложек панировочных сухарей. Немного вымешиваем, накрываем его пленкой и убираем примерно на 1 час в холодильник настаиваться.

Далее подготовим баклажаны. Хорошо моем их и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Делаем неглубокие надрезы и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Вынимаем баклажаны из духовки, даем им немного остыть, а затем очищаем от шкурки.

Далее раскатываем фарш на пакете или пергаменте и выкладываем на него очищенный запеченный баклажан. Делаем в баклажане разрез, в который укладываем несколько кусочков твердого сыра. Солим, перчим, а затем заворачиваем все в плотную «колбаску».

Получившиеся «колбаски» смазываем белком и убираем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

В это время приготовим соус. Сначала разогреваем на сковороде растительное масло, к которому затем добавляем немного сливочного. Немного протушиваем на сковороде томатную пасту, затем добавляем к ней тертый свежий помидор и мелко нарезанный чеснок. Снова немного тушим, после чего добавляем горячую воду. Доводим до кипения и соус готов.

Вынимаем из духовки уже подрумянившиеся баклажаны и поливаем соусом, снова отправляем в духовку запекаться примерно на 20 минут, после которых блюдо готово.

Готовые рулетики стоит подавать к столу, украсив рубленной зеленью.