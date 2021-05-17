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Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

В сезон баклажанов можно приготовить из них вот такой интересный и очень вкусный запеченный рулет в томатном соусе.

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Вам потребуются:

  • фарш (любой, предпочтительно говяжий) — 400 г;
  • свежий баклажан — 4 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • специи и приправы по вкусу;
  • соль;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • сыр твердый — для начинки;
  • зелень — для подачи

Для соуса:

  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • горячая вода — 400 мл;
  • помидор свежий — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика

Смешиваем фарш с мелко нарезанным репчатым луком, специями и приправами по вкусу, а также парой ложек панировочных сухарей. Немного вымешиваем, накрываем его пленкой и убираем примерно на 1 час в холодильник настаиваться.

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Далее подготовим баклажаны. Хорошо моем их и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Делаем неглубокие надрезы и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Вынимаем баклажаны из духовки, даем им немного остыть, а затем очищаем от шкурки.

Далее раскатываем фарш на пакете или пергаменте и выкладываем на него очищенный запеченный баклажан. Делаем в баклажане разрез, в который укладываем несколько кусочков твердого сыра. Солим, перчим, а затем заворачиваем все в плотную «колбаску».

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Получившиеся «колбаски» смазываем белком и убираем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

В это время приготовим соус. Сначала разогреваем на сковороде растительное масло, к которому затем добавляем немного сливочного. Немного протушиваем на сковороде томатную пасту,  затем добавляем к ней тертый свежий помидор и мелко нарезанный чеснок. Снова немного тушим, после чего добавляем горячую воду. Доводим до кипения и соус готов.

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Вынимаем из духовки уже подрумянившиеся баклажаны и поливаем соусом, снова отправляем в духовку запекаться примерно на 20 минут, после которых блюдо готово.

Готовые рулетики стоит подавать к столу, украсив рубленной зеленью.

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

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