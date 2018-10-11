Пончики с яблоками

Пончики — вещь всегда вкусная, а если они с начинкой — то вдвойне. Яблоки — одна из самых доступных начинок, тем более в осенний сезон. Кисло-сладкий вкус отлично дополнит пышное тесто с идеальным балансом продуктов.

Можете не нарезать яблоки, а просто натереть их на крупной терке. Когда будете посыпать их сахаром, добавьте немного корицы, кардамона или ванили — будет еще вкуснее и ароматнее!

Ингредиенты Молоко 200 мл Вода 200 мл Сливочное масло 100 г Подсолнечное масло 50 мл Яйцо 1 шт. Соль 1 ч. л. Сахар по вкусу Дрожжи 11 г Пшеничная мука 1 кг

Приготовление Просейте муку, смешайте с дрожжами. Соедините теплую воду, яйцо, соль и по желанию сахар, слегка взбейте. Влейте смесь в муку. Добавьте подогретое молоко и слегка остывшее растопленное масло. Вымешивайте, постепенно добавляя 50 мл подсолнечного масла. Скатайте тесто в шар, дайте немного подняться. Обомните и оставьте, пока тесто не вырастет в 2–2,5 раза. Промойте яблоки, почистите, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кубиками, сложите в емкость, которую можно плотно закрыть. Разделите тесто на кусочки (примерно как на пирожки), раскатайте в лепешки, в центр половины из них выложите немного яблок, посыпьте сахаром и накройте второй половиной. Вырежьте стаканом пончик. Из остатков теста можно наделать еще пончиков. В глубокой сковородке, жаропрочной кастрюле или котелке разогрейте рафинированное масло и выложите заготовки. Накройте крышкой и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, затем переверните и также обжарьте. Доставайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца.

Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой. Теперь подавайте их к чаю, кофе или домашнему соку — со всем будет одинаково вкусно. Обязательно приготовьте эти вкусные пончики и поделитесь их рецептом с друзьями!