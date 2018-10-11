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Пончики с яблоками

Пончики с яблоками

Пончики — вещь всегда вкусная, а если они с начинкой — то вдвойне. Яблоки — одна из самых доступных начинок, тем более в осенний сезон. Кисло-сладкий вкус отлично дополнит пышное тесто с идеальным балансом продуктов.

Можете не нарезать яблоки, а просто натереть их на крупной терке. Когда будете посыпать их сахаром, добавьте немного корицы, кардамона или ванили — будет еще вкуснее и ароматнее!

Пончики с яблоками

Ингредиенты

Молоко 200 мл
Вода 200 мл
Сливочное масло 100 г
Подсолнечное масло 50 мл
Яйцо 1 шт.
Соль 1 ч. л.
Сахар по вкусу
Дрожжи 11 г
Пшеничная мука 1 кг

Приготовление

  1. Просейте муку, смешайте с дрожжами. Соедините теплую воду, яйцо, соль и по желанию сахар, слегка взбейте. Влейте смесь в муку.
  2. Добавьте подогретое молоко и слегка остывшее растопленное масло. Вымешивайте, постепенно добавляя 50 мл подсолнечного масла.
  3. Скатайте тесто в шар, дайте немного подняться. Обомните и оставьте, пока тесто не вырастет в 2–2,5 раза.
  4. Промойте яблоки, почистите, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кубиками, сложите в емкость, которую можно плотно закрыть.
  5. Разделите тесто на кусочки (примерно как на пирожки), раскатайте в лепешки, в центр половины из них выложите немного яблок, посыпьте сахаром и накройте второй половиной.
    Вырежьте стаканом пончик. Из остатков теста можно наделать еще пончиков.Пончики с яблокамиПончики с яблокамиПончики с яблоками
  6. В глубокой сковородке, жаропрочной кастрюле или котелке разогрейте рафинированное масло и выложите заготовки. Накройте крышкой и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, затем переверните и также обжарьте.Пончики с яблоками
  7. Доставайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца.Пончики с яблоками
Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой. Теперь подавайте их к чаю, кофе или домашнему соку — со всем будет одинаково вкусно. Обязательно приготовьте эти вкусные пончики и поделитесь их рецептом с друзьями!
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