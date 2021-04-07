Запеченные кабачки с сыром и чесноком

Мне всегда нравились кабачки/цуккини. И когда хочется чего-то более быстрого, легкого и здорового, я запекаю кабачки с сыром и чесночком. Подавать вкусно в качестве гарнира с любимым томатным соусом
Если вы любите “мягкие” кабачки, этот рецепт для вас.
Ингредиенты
- оливкового масла - 1 столовая ложка
- чеснока, натертый на терке - 1 зубчик
- кабачка - 2 натертых на терке кабачка
- сушеного орегано - 1 чайная ложка
- соль и черный молотый перец - по вкусу
- тертого сыра пармезан - 2 столовые ложки
- измельченной смеси мексиканских сыров - ½ стакана или больше по вкусу
Пошаговый рецепт
- Установите решетку примерно в 15 см от источника тепла и включите духовку. Смажьте маслом форму для выпечки.
- Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок; готовьте, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
- Добавьте кабачки, орегано, соль и черный перец. Увеличьте жар; готовьте, помешивая, пока кабачки не станут почти мягкими, около 7 минут. Слейте лишнюю жидкость и переложите в подготовленную форму для запекания.
- Посыпьте цуккини сыром пармезан и мексиканской сырной смесью.
- Выпекайте в разогретой духовке примерно 7 минут, пока сыр не растает и не станет золотисто-коричневым.
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