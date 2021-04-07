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Запеченные кабачки с сыром и чесноком

Запеченные кабачки с сыром и чесноком

Мне всегда нравились кабачки/цуккини. И когда хочется чего-то более быстрого, легкого и здорового, я запекаю кабачки с сыром и чесночком. Подавать вкусно в качестве гарнира с любимым томатным соусом

Если вы любите “мягкие” кабачки, этот рецепт для вас.

 Ингредиенты

  • оливкового масла - 1 столовая ложка
  • чеснока, натертый на терке - 1 зубчик
  • кабачка - 2 натертых на терке кабачка
  • сушеного орегано - 1 чайная ложка
  • соль и черный молотый перец - по вкусу
  • тертого сыра пармезан - 2 столовые ложки
  • измельченной смеси мексиканских сыров - ½ стакана или больше по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Установите решетку примерно в 15 см от источника тепла и включите духовку. Смажьте маслом форму для выпечки.
  2. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок; готовьте, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
  3. Добавьте кабачки, орегано, соль и черный перец. Увеличьте жар; готовьте, помешивая, пока кабачки не станут почти мягкими, около 7 минут. Слейте лишнюю жидкость и переложите в подготовленную форму для запекания.
  4. Посыпьте цуккини сыром пармезан и мексиканской сырной смесью.
  5. Выпекайте в разогретой духовке примерно 7 минут, пока сыр не растает и не станет золотисто-коричневым.

 

 

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