Превращаем хлеб в основу мясного пирога

Самый обычный хлеб легко превратить в основу сытного и невероятно вкусного мясного пирога. Благодаря простоте, этот рецепт можно назвать настоящей «выручайкой» для хозяек: по сути, нам просто нужно распределить по кусочкам хлеба фарш со специями, добавить сыра, а все остальное духовка уже сделает сама.

Ингредиенты для рецепта элементарны. Нам понадобится свежий батон (можно заменить и на другой белый хлеб), 350 граммов любого фарша, половина луковицы, 250 миллилитров молока, 4 яйца, сыр (в этом рецепте используется моцарелла, но с таким же успехом можно взять любой твердый сыр), соль, перец и сливочное масло для смазки сковороды.

Хлеб нарезаем ломтиками одинаковой толщины.

Тщательно промазываем дно и борта сковороды сливочным маслом.

Вымачиваем хлеб в молоке и распределяем его по дну сковороды в один слой, кладем кусочки вплотную друг к другу.

Теперь смешиваем фарш с солью, перцем и мелко нарезанным луком.

Распределяем фарш на каждый кусочек хлеба.

Делаем заливку: просто смешиваем 100 миллилитров молока и четыре яйца венчиком. Заливаем ей нашу заготовку, ставим сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

За 5 минут до готовности достаем сковороду, посыпаем все тертым сыром и возвращаем пирог в духовку, пока сыр полностью не расплавится.

Видеорецепт:

На весь процесс приготовления едва ушло 45 минут. При этом сам пирог получился невероятно сочным благодаря яичной заливке и сыру.