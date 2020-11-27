БУДЕТ ВКУСНО!

129 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам? Просто. Надо готовить разными способами и по вкусны...Как приготовить п...
  • Виктория Иванова
    Ну это разврат, друзья!Картофельные спир...
  • Тамара Аристархова
    Я тоже так делаю, только тесто можно скатать в тонкую колбаску, обвалять в муке, чтобы не слипались и нарезать колба...Вкусный рецепт из...

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фриХрустящие, ароматные, аппетитные — далеко не все характеристики, которыми смело можно наделить картофельные спиральки. Оригинальные внешне, с пикантным привкусом сыра они придутся по вкусу любителям чипсов и картофеля фри. Приготовить спиральки самостоятельно не составит особого труда. Сытные и вкусные они способны заменить полноценный прием пищи. Удивить столь изысканным лакомством можно и гостей, особенно если среди них есть любители пива. По достоинству оценят такое лакомство и на детском празднике.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Для приготовления понадобятся:

  • картофель отварной — 3 шт.
  • сырный порошок пармезан ( можно заменить сыром) — 2 ст.ложки
  • яйцо — 1 шт.
  • крахмал картофельный — 3 ст. ложки
  • молоко — 3 ст.ложки
  • молотый перец — 1/2 ч. ложки
  • соль, зелень, прочие специи — по желанию
  • растительное масло — для жарки

Разминаем картофель, добавляем к нему крахмал, сырный порошок или тертый сыр, перец, взбитое до однородности яйцо, молоко и все тщательно перемешиваем. При использовании пресного сыра досаливаем картофельное тесто.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Помещаем кондитерский кулек в высокую чашу и заполняем его получившейся массой. Заменить кондитерский кулек можно и обычным, при этом важно, чтобы он был прочным.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Обрезаем носик так, чтобы получить отверстие диаметром около 1,5 см.

Берем лист пергамента и пробуем выложить спираль. Сделать это легко, так что долго тренироваться не придется.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

В процессе готовки спиральки делаем прямо на сковороде. В начале проверяем достаточно ли раскалилось масло на небольшом кусочке теста.  Шипение станет сигналом к выдавливанию.  Если тесто при контакте с раскаленным маслом теряет форму, то необходимо ввести в него еще немного крахмала.

Важно выкладывать спиральки так, чтобы между витками оставалось расстояние.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Выдерживать расстояние нужно и между спиральками. При относительно небольшом количестве масла спиральки необходимо перемещать по сковороде, чтобы обеспечить равномерную прожарку. Переворачиваем спиральки и обжариваем с другой стороны.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

При желании получить более зажаренный картофель, повторно обжариваем спиральки с обеих сторон.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Готовые спиральки перекладываем на решетку, чтобы дать стечь лишнему маслу, а затем подаем к столу.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Перед подачей к столу посыпаем спиральки зеленью.  Такой картофель отлично сочетается с кетчупом, сырным и сметанным соусом. Экспериментировать можно и со вкусом самих спиралек, меняя состав специй.

Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Больше подробностей, касающихся приготовления хрустящих картофельных спиралек, в видео ниже:

304

 

 

Ссылка на первоисточник
овощные блюда
11
Обсудить

Картина дня

наверх