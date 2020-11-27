Картофельные спиральки: новый способ приготовить картофель фри

Хрустящие, ароматные, аппетитные — далеко не все характеристики, которыми смело можно наделить картофельные спиральки. Оригинальные внешне, с пикантным привкусом сыра они придутся по вкусу любителям чипсов и картофеля фри. Приготовить спиральки самостоятельно не составит особого труда. Сытные и вкусные они способны заменить полноценный прием пищи. Удивить столь изысканным лакомством можно и гостей, особенно если среди них есть любители пива. По достоинству оценят такое лакомство и на детском празднике.

Для приготовления понадобятся:

картофель отварной — 3 шт.

сырный порошок пармезан ( можно заменить сыром) — 2 ст.ложки

яйцо — 1 шт.

крахмал картофельный — 3 ст. ложки

молоко — 3 ст.ложки

молотый перец — 1/2 ч. ложки

соль, зелень, прочие специи — по желанию

растительное масло — для жарки

Разминаем картофель, добавляем к нему крахмал, сырный порошок или тертый сыр, перец, взбитое до однородности яйцо, молоко и все тщательно перемешиваем. При использовании пресного сыра досаливаем картофельное тесто.

Помещаем кондитерский кулек в высокую чашу и заполняем его получившейся массой. Заменить кондитерский кулек можно и обычным, при этом важно, чтобы он был прочным.

Обрезаем носик так, чтобы получить отверстие диаметром около 1,5 см.

Берем лист пергамента и пробуем выложить спираль. Сделать это легко, так что долго тренироваться не придется.

В процессе готовки спиральки делаем прямо на сковороде. В начале проверяем достаточно ли раскалилось масло на небольшом кусочке теста. Шипение станет сигналом к выдавливанию. Если тесто при контакте с раскаленным маслом теряет форму, то необходимо ввести в него еще немного крахмала.

Важно выкладывать спиральки так, чтобы между витками оставалось расстояние.

Выдерживать расстояние нужно и между спиральками. При относительно небольшом количестве масла спиральки необходимо перемещать по сковороде, чтобы обеспечить равномерную прожарку. Переворачиваем спиральки и обжариваем с другой стороны.

При желании получить более зажаренный картофель, повторно обжариваем спиральки с обеих сторон.

Готовые спиральки перекладываем на решетку, чтобы дать стечь лишнему маслу, а затем подаем к столу.

Перед подачей к столу посыпаем спиральки зеленью. Такой картофель отлично сочетается с кетчупом, сырным и сметанным соусом. Экспериментировать можно и со вкусом самих спиралек, меняя состав специй.

Больше подробностей, касающихся приготовления хрустящих картофельных спиралек, в видео ниже: