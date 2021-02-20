15 рецептов к чаю без духовки: минимум времени и вкусно очень. Делюсь рецептами

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептами вкусных десертов без духовки. Здесь я подобрала рецепты, на которые трачу минимум времени всего по 10-20 минут своего времени, а результат "Вкусно очень".
Посмотрите, что можно приготовить вкусненького за считанные минуты:
1. Творожный тортик без выпечки. Восхитительно нежный и легкий творожный торт!
Рецепт:
- печенье - 500 гр
- творог - 1 кг
- мармелад - 200 гр.
- изюм - 100 гр.
- сметана - 400 мл.
- ванилин - 1 гр.
крем:
- сметана - 4 ст.л
- сахарная пудра -2 ст.л
Способ приготовления смотрите в видео:
2. Конфеты из творога с вафлями. Все здесь удивительно просто, быстро и в итоге вкусно, да и потребуется Вам, по сути, всего 2 ингредиента. Смотрите сами.
Рецепт:
- Творог -200 гр.
- Вафли -150 гр.
- Сгущенное молоко -1-2 ст.л.(по надобности)
- Шоколад для обвалки -30 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
3. Конфеты из творога. Это как раз тот самый рецепт, когда хочется всех накормить творогом, так чтобы никто даже и не догадался, что там творог. Готовится быстро, ингредиенты доступные.
Рецепт:
- Творог -200 гр.
- Печенье -130 гр.
- Грецкие орехи -50 гр.
- Сахар -1 ст.л.
- Ванилин -по вкусу
- Какао порошок – для обвалки
Способ приготовления смотрите в видео:
4. Торт без выпечки за 10 минут Вкусно и просто! Иногда просто катастрофически не хватает времени на десерт. В этом случае такой рецепт придет вам на помощь.
Рецепт:
- Готовые бисквитные коржи – 1 упаковка
- Банан - 3 шт.
- Зефир – 200 гр.
- Сгущенное молоко – 1 банка
- Варенное сгущенное молоко – 1 банка
Способ приготовления смотрите в видео:
5. Ягодные конфеты (Ягодное суфле). Это рецепт мне помог разгрузить морозильную камеру от замороженных ягод. По консистенции получаются как птичье молоко. Готовятся очень просто, ягоды подойдут замороженные и свежие, можно использовать фрукты или тыкву, например. Можно облить шоколадом, обвалять в какао или кокосовой стружке.
Рецепт:
- Ягоды -250 гр.
- Сахар -100 гр.
- Сок лимона -1 ст.л.
- Желатин быстрорастворимый -20 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
6. Кексы в кастрюле. Это рецепт для тех, у кого нет духовки или микроволновки, а домашней выпечки хочется. И хочу отметить, что такой способ практически ничем не хуже духовки - тесто поднимается в объёме в 2-3 раза и по времени занимает 25 -30 минут.
Рецепт:
- Яйца -3 шт.
- Сахар -200 гр.
- мука -300 гр.
- растительное масло -130 мл.
- кефир -100 мл.
- ванилин -10 гр.
- Разрыхлитель -10 гр.
- Какао порошок -20 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
7. Торт в микроволновке. Получается очень вкусный и нежный тортик, готовится за считанные минуты, и уже сегодня можно наслаждаться его вкусом.
Рецепт:
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 5 ст.л. с горкой
- Какао порошок – 1 ст.л. с горкой
- Соль – 1/4 чл.
- Молоко – 6 ст.л.
- сахар - 6 ст.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Сода – 1/2 ч.л. (гашенная)
Для крема:
- Сметана – 500 гр.
- Сахарная пудра – 2-3 ст.л.
- Банан – 2 шт.
Способ приготовления смотрите в видео:
8. Торт без выпечки из пряников. Это всегда беспроигрышный вариант быстрого тортика. Готовится за 10 минут, получается невероятно вкусный, нежный и воздушный!
Рецепт:
- Пряники – 500 гр.
- Сметана – 500 мл.
- Сахар – 100 гр (или сахарная пудра)
- Банан – 2 шт.
- Киви – 2 шт.
Способ приготовления смотрите в видео:
9. Домашние вкусные конфеты к чаю. Я от них в полном восторге, получаются даже вкуснее тех, что я покупала в магазине. Можно менять наполнитель и получать разный вкус.
Рецепт:
- Чернослив -300 гр.
- Грецкие орехи -50 гр.
- Шоколад -100-150 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
10. Торт без муки и сахара и духовки. Когда попробовала у сестры в гостях ее творение, была в шоке какой он получается вкусный. При том, что готовится он только из всего полезного. Еще покажу как я готовлю полезный вкусный смузи.
Рецепт:
- Финики -250 гр.
- Грецкие орехи -150 гр.
- Творог -300 гр.
- Банан -1 шт.
Для смузи:
- Prorostok с брусникой и Семенами Чиа – 1 пакетик
- Вода -400 мл.
- Банан -1 шт.
- Киви -1-2 шт.
Способ приготовления смотрите в видео:
11. Десерт из кукурузных палочек, который Вы точно оцените.
Рецепт:
- кукурузные палочки-120 гр
- сливочное масло-100 гр.
- Варёное сгущённое молоко-180 гр.
- Арахис -50 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
12. Молочный десерт с ягодами. Он получается настолько нежный и вкусный, что затягивает и не замечаешь, как улетает вся порция. Хорошо хоть готовится быстро и не сложно, поэтому можно готовить хоть каждый день. Смотрите сами.
Рецепт:
- Молоко -500 мл.
- Сахар -50 гр.
- Соль -1/4 ч.л.
- Ванильный сахар -1 пачка
- Кукурузный крахмал -60 гр.
- Ягоды -50-70 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
13. Шоколадный торт из блинов фруктово-ягодный. Все просто, собираем торт, ждем пока застынет и подаем к столу. Очень нежно, вкусно и смотрится просто шикарно. Ягоды и фрукты подойдут любые на Ваше усмотрение свежие, консервированные или даже замороженные.
Рецепт:
- Сметана -700 гр.
- Вода -100 мл.
- Желатин -15 гр.
- Сахарная пудра -120-150 гр.
- Клубника -150 гр.
- Персики консервированные -150 гр.
Для шоколадных блинов:
- Молоко -300 мл.
- Вода – 200 мл.
- Какао порошок -20 гр.
- Яйца-2 шт.
- Сахар -2-3 ст.л.
- Мука -180 гр.
- Соль -1/3 ч.л.
- Растительное масло -2 ст.л.
Способ приготовления смотрите в видео:
14. Нежный творожный тортик без выпечки за 15 минут.
Рецепт:
- творог — 400 гр
- сахарное печенье — 400 гр
- бананы — 2 -3 шт
- сгущенное молоко — 3-4 ст. ложки
- молоко – ½ стакана
Способ приготовления смотрите в видео:
15. Печенье на сковороде. Это просто находка. Получается невероятно вкусное, и простое в приготовлении. Выручит, когда жарко и не хочется включать духовку. Вкус очень нежный, напоминает творожную выпечку.
Рецепт:
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Сахар – 100 гр.
- Мука – 200-250 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л
Способ приготовления смотрите в видео:
Буду рада, если статья Вам окажется полезной!
Приятного Вам аппетита!
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