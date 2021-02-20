15 рецептов к чаю без духовки: минимум времени и вкусно очень. Делюсь рецептами

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептами вкусных десертов без духовки. Здесь я подобрала рецепты, на которые трачу минимум времени всего по 10-20 минут своего времени, а результат "Вкусно очень".

Посмотрите, что можно приготовить вкусненького за считанные минуты:

1. Творожный тортик без выпечки. Восхитительно нежный и легкий творожный торт!

Рецепт:

печенье - 500 гр

творог - 1 кг

мармелад - 200 гр.

изюм - 100 гр.

сметана - 400 мл.

ванилин - 1 гр.

крем:

сметана - 4 ст.л

сахарная пудра -2 ст.л

Способ приготовления смотрите в видео:

2. Конфеты из творога с вафлями. Все здесь удивительно просто, быстро и в итоге вкусно, да и потребуется Вам, по сути, всего 2 ингредиента. Смотрите сами.

Рецепт:

Творог -200 гр.

Вафли -150 гр.

Сгущенное молоко -1-2 ст.л.(по надобности)

Шоколад для обвалки -30 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

3. Конфеты из творога. Это как раз тот самый рецепт, когда хочется всех накормить творогом, так чтобы никто даже и не догадался, что там творог. Готовится быстро, ингредиенты доступные.

Рецепт:

Творог -200 гр.

Печенье -130 гр.

Грецкие орехи -50 гр.

Сахар -1 ст.л.

Ванилин -по вкусу

Какао порошок – для обвалки

Способ приготовления смотрите в видео:

4. Торт без выпечки за 10 минут Вкусно и просто! Иногда просто катастрофически не хватает времени на десерт. В этом случае такой рецепт придет вам на помощь.

Рецепт:

Готовые бисквитные коржи – 1 упаковка

Банан - 3 шт.

Зефир – 200 гр.

Сгущенное молоко – 1 банка

Варенное сгущенное молоко – 1 банка

Способ приготовления смотрите в видео:

5. Ягодные конфеты (Ягодное суфле). Это рецепт мне помог разгрузить морозильную камеру от замороженных ягод. По консистенции получаются как птичье молоко. Готовятся очень просто, ягоды подойдут замороженные и свежие, можно использовать фрукты или тыкву, например. Можно облить шоколадом, обвалять в какао или кокосовой стружке.

Рецепт:

Ягоды -250 гр.

Сахар -100 гр.

Сок лимона -1 ст.л.

Желатин быстрорастворимый -20 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

6. Кексы в кастрюле. Это рецепт для тех, у кого нет духовки или микроволновки, а домашней выпечки хочется. И хочу отметить, что такой способ практически ничем не хуже духовки - тесто поднимается в объёме в 2-3 раза и по времени занимает 25 -30 минут.

Рецепт:

Яйца -3 шт.

Сахар -200 гр.

мука -300 гр.

растительное масло -130 мл.

кефир -100 мл.

ванилин -10 гр.

Разрыхлитель -10 гр.

Какао порошок -20 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

7. Торт в микроволновке. Получается очень вкусный и нежный тортик, готовится за считанные минуты, и уже сегодня можно наслаждаться его вкусом.

Рецепт:

Яйца – 2 шт.

Мука – 5 ст.л. с горкой

Какао порошок – 1 ст.л. с горкой

Соль – 1/4 чл.

Молоко – 6 ст.л.

сахар - 6 ст.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Сода – 1/2 ч.л. (гашенная)

Для крема:

Сметана – 500 гр.

Сахарная пудра – 2-3 ст.л.

Банан – 2 шт.

Способ приготовления смотрите в видео:

8. Торт без выпечки из пряников. Это всегда беспроигрышный вариант быстрого тортика. Готовится за 10 минут, получается невероятно вкусный, нежный и воздушный!

Рецепт:

Пряники – 500 гр.

Сметана – 500 мл.

Сахар – 100 гр (или сахарная пудра)

Банан – 2 шт.

Киви – 2 шт.

Способ приготовления смотрите в видео:

9. Домашние вкусные конфеты к чаю. Я от них в полном восторге, получаются даже вкуснее тех, что я покупала в магазине. Можно менять наполнитель и получать разный вкус.

Рецепт:

Чернослив -300 гр.

Грецкие орехи -50 гр.

Шоколад -100-150 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

10. Торт без муки и сахара и духовки. Когда попробовала у сестры в гостях ее творение, была в шоке какой он получается вкусный. При том, что готовится он только из всего полезного. Еще покажу как я готовлю полезный вкусный смузи.

Рецепт:

Финики -250 гр.

Грецкие орехи -150 гр.

Творог -300 гр.

Банан -1 шт.

Для смузи:

Prorostok с брусникой и Семенами Чиа – 1 пакетик

Вода -400 мл.

Банан -1 шт.

Киви -1-2 шт.

Способ приготовления смотрите в видео:

11. Десерт из кукурузных палочек, который Вы точно оцените.

Рецепт:

кукурузные палочки-120 гр

сливочное масло-100 гр.

Варёное сгущённое молоко-180 гр.

Арахис -50 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

12. Молочный десерт с ягодами. Он получается настолько нежный и вкусный, что затягивает и не замечаешь, как улетает вся порция. Хорошо хоть готовится быстро и не сложно, поэтому можно готовить хоть каждый день. Смотрите сами.

Рецепт:

Молоко -500 мл.

Сахар -50 гр.

Соль -1/4 ч.л.

Ванильный сахар -1 пачка

Кукурузный крахмал -60 гр.

Ягоды -50-70 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

13. Шоколадный торт из блинов фруктово-ягодный. Все просто, собираем торт, ждем пока застынет и подаем к столу. Очень нежно, вкусно и смотрится просто шикарно. Ягоды и фрукты подойдут любые на Ваше усмотрение свежие, консервированные или даже замороженные.

Рецепт:

Сметана -700 гр.

Вода -100 мл.

Желатин -15 гр.

Сахарная пудра -120-150 гр.

Клубника -150 гр.

Персики консервированные -150 гр.

Для шоколадных блинов:

Молоко -300 мл.

Вода – 200 мл.

Какао порошок -20 гр.

Яйца-2 шт.

Сахар -2-3 ст.л.

Мука -180 гр.

Соль -1/3 ч.л.

Растительное масло -2 ст.л.

Способ приготовления смотрите в видео:

14. Нежный творожный тортик без выпечки за 15 минут.

Рецепт:

творог — 400 гр

сахарное печенье — 400 гр

бананы — 2 -3 шт

сгущенное молоко — 3-4 ст. ложки

молоко – ½ стакана

Способ приготовления смотрите в видео:

15. Печенье на сковороде. Это просто находка. Получается невероятно вкусное, и простое в приготовлении. Выручит, когда жарко и не хочется включать духовку. Вкус очень нежный, напоминает творожную выпечку.

Рецепт:

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Сахар – 100 гр.

Мука – 200-250 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л

Способ приготовления смотрите в видео:

Буду рада, если статья Вам окажется полезной!

Приятного Вам аппетита!