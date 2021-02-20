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15 рецептов к чаю без духовки: минимум времени и вкусно очень. Делюсь рецептами

304Сегодня хочу поделиться с Вами рецептами вкусных десертов без духовки. Здесь я подобрала рецепты, на которые трачу минимум времени всего по 10-20 минут своего времени, а результат "Вкусно очень".

Посмотрите, что можно приготовить вкусненького за считанные минуты:

1. Творожный тортик без выпечки. Восхитительно нежный и легкий творожный торт!

Рецепт:

  • печенье - 500 гр
  • творог - 1 кг
  • мармелад - 200 гр.
  • изюм - 100 гр.
  • сметана - 400 мл.
  • ванилин - 1 гр.

крем:

  • сметана - 4 ст.л
  • сахарная пудра -2 ст.л

Способ приготовления смотрите в видео:

2. Конфеты из творога с вафлями. Все здесь удивительно просто, быстро и в итоге вкусно, да и потребуется Вам, по сути, всего 2 ингредиента. Смотрите сами.

Рецепт:

  • Творог -200 гр.
  • Вафли -150 гр.
  • Сгущенное молоко -1-2 ст.л.(по надобности)
  • Шоколад для обвалки -30 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

3. Конфеты из творога. Это как раз тот самый рецепт, когда хочется всех накормить творогом, так чтобы никто даже и не догадался, что там творог. Готовится быстро, ингредиенты доступные.

Рецепт:

  • Творог -200 гр.
  • Печенье -130 гр.
  • Грецкие орехи -50 гр.
  • Сахар -1 ст.л.
  • Ванилин -по вкусу
  • Какао порошок – для обвалки

Способ приготовления смотрите в видео:

4.

Торт без выпечки за 10 минут Вкусно и просто! Иногда просто катастрофически не хватает времени на десерт. В этом случае такой рецепт придет вам на помощь.

Рецепт:

  • Готовые бисквитные коржи – 1 упаковка
  • Банан - 3 шт.
  • Зефир – 200 гр.
  • Сгущенное молоко – 1 банка
  • Варенное сгущенное молоко – 1 банка

Способ приготовления смотрите в видео:

5. Ягодные конфеты (Ягодное суфле). Это рецепт мне помог разгрузить морозильную камеру от замороженных ягод. По консистенции получаются как птичье молоко. Готовятся очень просто, ягоды подойдут замороженные и свежие, можно использовать фрукты или тыкву, например. Можно облить шоколадом, обвалять в какао или кокосовой стружке.

Рецепт:

  • Ягоды -250 гр.
  • Сахар -100 гр.
  • Сок лимона -1 ст.л.
  • Желатин быстрорастворимый -20 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

6. Кексы в кастрюле. Это рецепт для тех, у кого нет духовки или микроволновки, а домашней выпечки хочется. И хочу отметить, что такой способ практически ничем не хуже духовки - тесто поднимается в объёме в 2-3 раза и по времени занимает 25 -30 минут.

Рецепт:

  • Яйца -3 шт.
  • Сахар -200 гр.
  • мука -300 гр.
  • растительное масло -130 мл.
  • кефир -100 мл.
  • ванилин -10 гр.
  • Разрыхлитель -10 гр.
  • Какао порошок -20 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

7. Торт в микроволновке. Получается очень вкусный и нежный тортик, готовится за считанные минуты, и уже сегодня можно наслаждаться его вкусом.

Рецепт:

  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 5 ст.л. с горкой
  • Какао порошок – 1 ст.л. с горкой
  • Соль – 1/4 чл.
  • Молоко – 6 ст.л.
  • сахар - 6 ст.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Сода – 1/2 ч.л. (гашенная)

Для крема:

  • Сметана – 500 гр.
  • Сахарная пудра – 2-3 ст.л.
  • Банан – 2 шт.

Способ приготовления смотрите в видео:

8. Торт без выпечки из пряников. Это всегда беспроигрышный вариант быстрого тортика. Готовится за 10 минут, получается невероятно вкусный, нежный и воздушный!

Рецепт:

  • Пряники – 500 гр.
  • Сметана – 500 мл.
  • Сахар – 100 гр (или сахарная пудра)
  • Банан – 2 шт.
  • Киви – 2 шт.

Способ приготовления смотрите в видео:

9. Домашние вкусные конфеты к чаю. Я от них в полном восторге, получаются даже вкуснее тех, что я покупала в магазине. Можно менять наполнитель и получать разный вкус.

15 рецептов к чаю без духовки: минимум времени и вкусно очень. Делюсь рецептами

Рецепт:

  • Чернослив -300 гр.
  • Грецкие орехи -50 гр.
  • Шоколад -100-150 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

10. Торт без муки и сахара и духовки. Когда попробовала у сестры в гостях ее творение, была в шоке какой он получается вкусный. При том, что готовится он только из всего полезного. Еще покажу как я готовлю полезный вкусный смузи.

Рецепт:

  • Финики -250 гр.
  • Грецкие орехи -150 гр.
  • Творог -300 гр.
  • Банан -1 шт.

Для смузи:

  • Prorostok с брусникой и Семенами Чиа – 1 пакетик
  • Вода -400 мл.
  • Банан -1 шт.
  • Киви -1-2 шт.

Способ приготовления смотрите в видео:

11. Десерт из кукурузных палочек, который Вы точно оцените.

Рецепт:

  • кукурузные палочки-120 гр
  • сливочное масло-100 гр.
  • Варёное сгущённое молоко-180 гр.
  • Арахис -50 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

12. Молочный десерт с ягодами. Он получается настолько нежный и вкусный, что затягивает и не замечаешь, как улетает вся порция. Хорошо хоть готовится быстро и не сложно, поэтому можно готовить хоть каждый день. Смотрите сами.

Рецепт:

  • Молоко -500 мл.
  • Сахар -50 гр.
  • Соль -1/4 ч.л.
  • Ванильный сахар -1 пачка
  • Кукурузный крахмал -60 гр.
  • Ягоды -50-70 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

13. Шоколадный торт из блинов фруктово-ягодный. Все просто, собираем торт, ждем пока застынет и подаем к столу. Очень нежно, вкусно и смотрится просто шикарно. Ягоды и фрукты подойдут любые на Ваше усмотрение свежие, консервированные или даже замороженные.

15 рецептов к чаю без духовки: минимум времени и вкусно очень. Делюсь рецептами

Рецепт:

  • Сметана -700 гр.
  • Вода -100 мл.
  • Желатин -15 гр.
  • Сахарная пудра -120-150 гр.
  • Клубника -150 гр.
  • Персики консервированные -150 гр.

Для шоколадных блинов:

  • Молоко -300 мл.
  • Вода – 200 мл.
  • Какао порошок -20 гр.
  • Яйца-2 шт.
  • Сахар -2-3 ст.л.
  • Мука -180 гр.
  • Соль -1/3 ч.л.
  • Растительное масло -2 ст.л.

Способ приготовления смотрите в видео:

14. Нежный творожный тортик без выпечки за 15 минут.

Рецепт:

  • творог — 400 гр
  • сахарное печенье — 400 гр
  • бананы — 2 -3 шт
  • сгущенное молоко — 3-4 ст. ложки
  • молоко – ½ стакана

Способ приготовления смотрите в видео:

15. Печенье на сковороде. Это просто находка. Получается невероятно вкусное, и простое в приготовлении. Выручит, когда жарко и не хочется включать духовку. Вкус очень нежный, напоминает творожную выпечку.

Рецепт:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Сахар – 100 гр.
  • Мука – 200-250 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л

Способ приготовления смотрите в видео:

Буду рада, если статья Вам окажется полезной!

Приятного Вам аппетита!

 

 

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