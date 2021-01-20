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Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

У моей подруги скоро день рождения, и я зашла в книжный, чтобы спросить об одной заинтересовавшей ее книге. Естественно, пройти мимо кулинарного отдела я не смогла. Решила пролистать новую литературу. Во многих рецептах были замысловатые ингредиенты. Заметила, что каперсы в кулинарии стали использовать всё чаще.

Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

Я и сама не так давно открыла для себя их волшебный аромат. Даже самое пресное блюдо полностью преобразится, если в него добавить несколько каперсов. Но, даже зная, как они выглядят, мало кто догадывается, что это такое. Сегодня я расскажу вам, откуда взялись каперсы и с чем их нужно есть.

Какую роль в кулинарии играют каперсы

Что такое каперсы

Каперсы — это нераспустившиеся бутоны или плоды колючего кустарника каперсника. Растет он преимущественно на берегах Средиземного моря и в Азии. Также встречается на Кавказе и в Крыму. Вот почему эти почки так популярны в Италии, Греции, Франции и других средиземноморских странах. К нам каперсы впервые попали в банках в XIX веке.

Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

Они бывают двух видов. Крупные с зеленым хвостиком — это ягоды, а мелкие, похожие на горошину, — цветочные почки. Последние считались более ценными, потому что их было сложнее собирать. Сегодня особой разницы в цене нет.

А вот по вкусу они отличаются. Плоды менее острые, с легкой кислинкой. Бутоны — острые до горечи.

Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

Как есть каперсы

Чтобы сделать из каперсов ароматную добавку, их маринуют или засаливают. В последнем случае их желательно перед употреблением промыть. Большое количество соли может испортить блюдо.

Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

Для салатов и холодных закусок лучше подойдут ягоды. А в супы и мясные блюда стоит положить более острые бутоны. Чтобы сохранить пикантный вкус каперсов, их нужно добавлять в конце, за 5 минут до готовности.

С чем есть каперсы

  1. Солянка. Классический рецепт мясного супа включает в себя и ароматные каперсы. Приятная кислинка в сочетании с остротой сделают вашу солянку еще лучше.

    Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

  2. Оливье. Да, традиционному новогоднему салату можно добавить средиземноморскую изюминку. Замените соленые огурцы плодами каперсов. После этого приевшийся салат перестанет быть скучным.
  3. Рагу. Одно из немногих блюд, в которое каперсы кладут в самом начале. Их добавляют в зажарку, чтобы те максимально передали свой пряный аромат другим ингредиентам.

    Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

  4. Спагетти. Зачем довольствоваться обычными отварными макаронами, если их можно превратить в аппетитную пасту. Для этого лишь нужно приготовить правильный соус. Обжарьте раздавленный чеснок на оливковом масле, затем уберите его со сковороды. Всыпьте консервированные помидоры, размятые в пюре, и столовую ложку каперсов. Когда соус загустеет, добавьте зелень.
  5. Соус тартар. Измельченные каперсы сделают соус более насыщенным и ароматным. Идеально подойдет к рыбе и морепродуктам.

    Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

В мире нет аналогов этой ценной приправе. У каперсов свой уникальный вкус. Словами его не описать, так что обязательно попробуйте. Кстати, маринованные ягоды могут стать отличной закуской к крепким спиртным напиткам.

 

 

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