Каперсы в кулинарии: что это такое и с чем их едят

У моей подруги скоро день рождения, и я зашла в книжный, чтобы спросить об одной заинтересовавшей ее книге. Естественно, пройти мимо кулинарного отдела я не смогла. Решила пролистать новую литературу. Во многих рецептах были замысловатые ингредиенты. Заметила, что каперсы в кулинарии стали использовать всё чаще.
Я и сама не так давно открыла для себя их волшебный аромат. Даже самое пресное блюдо полностью преобразится, если в него добавить несколько каперсов. Но, даже зная, как они выглядят, мало кто догадывается, что это такое. Сегодня я расскажу вам, откуда взялись каперсы и с чем их нужно есть.
Какую роль в кулинарии играют каперсы
Что такое каперсы
Каперсы — это нераспустившиеся бутоны или плоды колючего кустарника каперсника. Растет он преимущественно на берегах Средиземного моря и в Азии. Также встречается на Кавказе и в Крыму. Вот почему эти почки так популярны в Италии, Греции, Франции и других средиземноморских странах. К нам каперсы впервые попали в банках в XIX веке.
Они бывают двух видов. Крупные с зеленым хвостиком — это ягоды, а мелкие, похожие на горошину, — цветочные почки. Последние считались более ценными, потому что их было сложнее собирать. Сегодня особой разницы в цене нет.А вот по вкусу они отличаются. Плоды менее острые, с легкой кислинкой. Бутоны — острые до горечи.
Как есть каперсы
Чтобы сделать из каперсов ароматную добавку, их маринуют или засаливают. В последнем случае их желательно перед употреблением промыть. Большое количество соли может испортить блюдо.
Для салатов и холодных закусок лучше подойдут ягоды. А в супы и мясные блюда стоит положить более острые бутоны. Чтобы сохранить пикантный вкус каперсов, их нужно добавлять в конце, за 5 минут до готовности.
С чем есть каперсы
- Солянка. Классический рецепт мясного супа включает в себя и ароматные каперсы. Приятная кислинка в сочетании с остротой сделают вашу солянку еще лучше.
- Оливье. Да, традиционному новогоднему салату можно добавить средиземноморскую изюминку. Замените соленые огурцы плодами каперсов. После этого приевшийся салат перестанет быть скучным.
- Рагу. Одно из немногих блюд, в которое каперсы кладут в самом начале. Их добавляют в зажарку, чтобы те максимально передали свой пряный аромат другим ингредиентам.
- Спагетти. Зачем довольствоваться обычными отварными макаронами, если их можно превратить в аппетитную пасту. Для этого лишь нужно приготовить правильный соус. Обжарьте раздавленный чеснок на оливковом масле, затем уберите его со сковороды. Всыпьте консервированные помидоры, размятые в пюре, и столовую ложку каперсов. Когда соус загустеет, добавьте зелень.
- Соус тартар. Измельченные каперсы сделают соус более насыщенным и ароматным. Идеально подойдет к рыбе и морепродуктам.
В мире нет аналогов этой ценной приправе. У каперсов свой уникальный вкус. Словами его не описать, так что обязательно попробуйте. Кстати, маринованные ягоды могут стать отличной закуской к крепким спиртным напиткам.
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