Рецепты с огуречным рассолом: 3 простых блюда

Перед праздниками забегала к подруге в гости. Пока она заваривала чай, я смотрела на банку с рассолом от маринованных огурцов. Заметив это, девушка начала оправдываться, что не успела его вылить и помыть тару. Я тут же подумала, что это настоящее расточительство. В голове замелькали рецепты с огуречным рассолом. И я поспешила остановить подругу.
Оказывается, она и понятия не имела, что из ароматной жидкости можно что-то приготовить. Особенно сладости. Максимум могла использовать как народное средство от похмелья. Так что я решила научить подругу некоторым кулинарным хитростям. И начала с трех простых блюд.
Простые рецепты с огуречным рассолом
Рассольник с курицей
Рассол можно добавить в первые блюда. Например, если влить немного в борщ, то свекла сохранит свой яркий цвет. А вкус щей станет более насыщенным. Что уж говорить о рассольнике. Его без рассола и вовсе не сделаешь. Я люблю готовить на курином бульоне.
Ингредиенты
- 1 курица
- 4 картофелины
- 5 соленых огурцов
- 2 моркови
- 1 луковица
- 4 помидора
- 1 зеленый перец
- 0,5 стак. риса
- 1 стак. огуречного рассола
- 2 зуб. чеснока
- 2–3 лавровых листа
- 2 ст. л. растительного масла
- соль по вкусу
- зелень по вкусу
Приготовление
- Разделайте курицу на куски и отварите в подсоленной воде. Выньте мясо из бульона и отделите от кости.
- Бульон процедите и верните на огонь. Картофель очистите, нарежьте кубиками и высыпьте в кастрюлю. Добавьте лавровый лист.
- Измельчите лук, нарежьте морковь и перец продолговатыми кусочками, помидоры — кубиками, а огурцы натрите на крупной терке.
- Обжарьте лук на масле до золотистого цвета, добавьте морковь, затем остальные овощи. Тушите в течение 5 минут.
- Всыпьте в бульон промытый рис и влейте рассол. За 5 минут до готовности добавьте зажарку, рубленую зелень, мясо и выдавите чеснок. Если нужно, посолите. Затем снимите с огня и дайте настояться 10 минут.
Маринад для мяса
В рассоле можно замариновать любое мясо. При этом оно станет намного мягче и сочнее. Свинину или говядину достаточно просто погрузить в маринад и оставить в холодильнике на 5 часов. Теперь мясо можно жарить, запекать или готовить на мангале.
С курицей нужно поступить немного иначе. Сложите порционные кусочки в плотный пакет, залейте маринадом и плотно закройте. Удобнее всего использовать зип-пакет. После чего хорошенько потрясите упаковку, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной заливкой. Оставьте на 3 часа.
Ингредиенты
- 1 л огуречного рассола
- 3–4 зуб. чеснока
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. горчицы
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в подходящей емкости. При желании можете добавить немного соли или других специй. Ориентируйтесь на вкус рассола.
Печенье на рассоле
Не знаете с чем выпить чаю? Тогда приготовьте простую выпечку из огуречного рассола.
Ингредиенты
- 1 стак. огуречного рассола
- 1/4 стак. сахара
- 1 ч. л. соды
- 2/3 стак. растительного масла
- 3 стак. муки
Приготовление
- Смешайте рассол с сахаром до полного его растворения. Добавьте соду.
- Влейте тонкой струей масло и хорошо перемешайте.
- Введите просеянную муку и замесите крутое тесто.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Вырежьте фигурки или кружочки. Выложите на смазанный маслом противень и выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов.
Согласитесь, после этого рука не поднимется вылить столь ценный продукт. К тому же рассол очень полезен. Некоторые находят ему применение в быту. А что делаете вы?
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