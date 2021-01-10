Рецепты с огуречным рассолом: 3 простых блюда

Перед праздниками забегала к подруге в гости. Пока она заваривала чай, я смотрела на банку с рассолом от маринованных огурцов. Заметив это, девушка начала оправдываться, что не успела его вылить и помыть тару. Я тут же подумала, что это настоящее расточительство. В голове замелькали рецепты с огуречным рассолом. И я поспешила остановить подругу.

Оказывается, она и понятия не имела, что из ароматной жидкости можно что-то приготовить. Особенно сладости. Максимум могла использовать как народное средство от похмелья. Так что я решила научить подругу некоторым кулинарным хитростям. И начала с трех простых блюд.

Простые рецепты с огуречным рассолом

Рассольник с курицей

Рассол можно добавить в первые блюда. Например, если влить немного в борщ, то свекла сохранит свой яркий цвет. А вкус щей станет более насыщенным. Что уж говорить о рассольнике. Его без рассола и вовсе не сделаешь. Я люблю готовить на курином бульоне.

Ингредиенты

1 курица

4 картофелины

5 соленых огурцов

2 моркови

1 луковица

4 помидора

1 зеленый перец

0,5 стак. риса

1 стак. огуречного рассола

2 зуб. чеснока

2–3 лавровых листа

2 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

зелень по вкусу

Приготовление

Разделайте курицу на куски и отварите в подсоленной воде. Выньте мясо из бульона и отделите от кости. Бульон процедите и верните на огонь. Картофель очистите, нарежьте кубиками и высыпьте в кастрюлю. Добавьте лавровый лист. Измельчите лук, нарежьте морковь и перец продолговатыми кусочками, помидоры — кубиками, а огурцы натрите на крупной терке. Обжарьте лук на масле до золотистого цвета, добавьте морковь, затем остальные овощи. Тушите в течение 5 минут. Всыпьте в бульон промытый рис и влейте рассол. За 5 минут до готовности добавьте зажарку, рубленую зелень, мясо и выдавите чеснок. Если нужно, посолите. Затем снимите с огня и дайте настояться 10 минут.

Маринад для мяса

В рассоле можно замариновать любое мясо. При этом оно станет намного мягче и сочнее. Свинину или говядину достаточно просто погрузить в маринад и оставить в холодильнике на 5 часов. Теперь мясо можно жарить, запекать или готовить на мангале.

С курицей нужно поступить немного иначе. Сложите порционные кусочки в плотный пакет, залейте маринадом и плотно закройте. Удобнее всего использовать зип-пакет. После чего хорошенько потрясите упаковку, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной заливкой. Оставьте на 3 часа.

Ингредиенты

1 л огуречного рассола

3–4 зуб. чеснока

0,5 ч. л. черного молотого перца

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. горчицы

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в подходящей емкости. При желании можете добавить немного соли или других специй. Ориентируйтесь на вкус рассола.

Печенье на рассоле

Не знаете с чем выпить чаю? Тогда приготовьте простую выпечку из огуречного рассола.

Ингредиенты

1 стак. огуречного рассола

1/4 стак. сахара

1 ч. л. соды

2/3 стак. растительного масла

3 стак. муки

Приготовление

Смешайте рассол с сахаром до полного его растворения. Добавьте соду. Влейте тонкой струей масло и хорошо перемешайте. Введите просеянную муку и замесите крутое тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Вырежьте фигурки или кружочки. Выложите на смазанный маслом противень и выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов.

Согласитесь, после этого рука не поднимется вылить столь ценный продукт. К тому же рассол очень полезен. Некоторые находят ему применение в быту. А что делаете вы?