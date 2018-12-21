Картофельное пюре разных национальностей

Молодая повариха Тося Кислицына из фильма "Девчата" в исполнении Надежды Румянцевой клялась, что знает более 80 блюд из картофеля. Картофель фри, картофель пай, картофельные драники, но самое любимое — картофельное пюре. Хотя и его можно приготовить в нескольких вариантах.

Сегодня кажется, что все рецепты с картофелем — исконно русские. Но это не так. На самом деле картошка в кулинарные блюда Российской империи стала попадать в середине девятнадцатого века. Хотя царь Пётр Первый и послал в конце семнадцатого века из Голландии мешок картошки графу Шереметьеву, до того как её стали выращивать и употреблять в пищу в России, прошло более ста пятидесяти лет.

В современной русской кухне картофель кладут в супы, из него делают жаркое, подают на гарнир в виде пюре, жареным, печёным или отварным. Вы удивитесь, но примерно так же его используют и в современных национальных кухнях по всему миру. И тоже считают эти блюда своими традиционными. Первое же упоминание картофельных блюд в европейских рецептах встречается аж в 1604 году во французской книге Ouverture de cuisine.

Эту книгу написал Ланселот де Касто, повар трёх льежских князей-епископов, и она вышла примерно через 50—60 лет после того, как первый картофель был привезён в Испанию из путешествий конкистадоров в Южную Америку.

В этих французских рецептах картофель отваривают и добавляют в него сливочное масло, его тушат в вине с мускатным орехом, запекают в золе. Ну, то есть готовят вполне современные блюда.

Вообще доподлинно неизвестно, кто именно привёз картофель в Европу из Южной Америки, известно только, что это произошло в конце шестнадцатого века. То есть до российского стола он добирался по суше через Испанию, Францию, Англию и Голландию с Германией ещё около двухсот пятидесяти лет. О-го-го какой срок! В Европе его уже ели, в Польше и Германии и вовсе выводили новые сорта, а у нас считали земляным дьявольским яблоком, негодным для здорового питания.

Помимо традиционных, привычных для нашего вкуса блюд из картошки я много раз встречала необычные блюда из неё в своих кулинарных путешествиях, частью из них охотно поделюсь с вами. На мой взгляд, самое главное блюдо из картофеля — это картофельное пюре, и в разных странах его готовят по одной и той же технологии, но используя разные ингредиенты.

Я расскажу вам о картофельных пюре Испании, Ирландии, Греции, Белоруссии и Франции. А самое главное — поделюсь секретами приготовления, чтобы ваше пюре вышло необычайно вкусным.

Фото © Лена Ярцева

Основные правила идеального картофельного пюре

Для пюре необходимо покупать жёлтый картофель, он содержит больше крахмала и при варке более рассыпчатый.

Молодой картофель для пюре не годится.

Перед тем как чистить картофель, необходимо его как следует промыть.

Варить картофель лучше целыми клубнями и закладывать его лучше в солёную кипящую воду.

Варить 20—25 минут (в зависимости от размера клубня) под закрытой крышкой.

Готовность можно проверить остриём ножа или деревянной шпажкой.

Картофель должен быть полностью готов, но не переварен.

Когда картофель готов, надо слить воду, поставить кастрюлю на огонь и дать остаткам жидкости выпариться.

Для приготовления пюре хорошо использовать специальный пресс, если его нет, то обычной толкушкой нужно как следует размять, не ленясь, чтобы не было комочков.

Нельзя пользоваться блендером, иначе пюре превратится в липкую тяжёлую массу.

Для начала картофель нужно как следует размять до однородной массы, а потом понемногу вводить масло и горячее молоко, продолжая пюрировать.

Для вкуса при варке можно добавить целую очищенную луковицу или головку чеснока, которые потом необходимо удалить.

Не жалейте сливочного масла, а молоко можно даже заменить на сливки.

Молоко или сливки должны быть горячими, иначе пюре потеряет цвет и станет серым.

Картофельное пюре готовится очень быстро, пока картофель горячий, и сразу же подаётся на стол.

Картофельное пюре ни в коем случае не должно оставаться "на завтра", потому что оно теряет свою характерную изысканность. Поэтому обязательно подавайте пюре свежеприготовленным в подогретой тарелке.

Картофельному пюре с помощью дополнительных ингредиентов можно придать разное настроение и вкус разных кухонь мира.

Картофель дружит с разными приправами, овощами и специями. Белый перец, мускатный орех, тмин, паприка, чеснок, лук зелёный и репчатый, укроп, горчица, тимьян, розмарин, грибы, сыр, сметана, йогурт, лимон, оливковое масло — все эти ингредиенты можно смело добавлять в картофельные блюда, получая разные вкусовые оттенки.

Итак, отправляемся в путешествие с картофельным пюре вокруг света.

Французское картофельное пюре

Фото © Лена Ярцева

Картофель — 500 г;

масло — 150 г;

сливки 20% — 150 г;

мускатный орех — по вкусу;

соль — по вкусу.

Картофель помыть, почистить, положить в кастрюлю, залить кипящей водой, посолить, довести до кипения и варить 20—25 минут до разваристого состояния. Пока варится картофель, масло поставить в тёплое место для прогрева, а сливки вскипятить.

Слить воду, в которой варился картофель, поставить на огонь кастрюлю и выпарить лишнюю жидкость. Пропустить картофель через пресс или как следует растолочь толкушкой. Добавить щепотку натёртого мускатного ореха и, взбивая венчиком, постепенно добавить мягкое сливочное масло и сливки. Подавать немедленно к столу в подогретой тарелке как гарнир к овощным, рыбным и мясным блюдам.

Гульбишник с творогом

Гульбишник — это традиционное белорусское блюдо. Его подают как самостоятельное блюдо с квашеной капустой и как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Фото © Лена Ярцева

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 1 кг;

творог — 200 г;

сметана — 100 г;

лук репчатый — 100 г;

укроп — 20 г;

пшеничная мука — 30 г;

соль — по вкусу.

Отварить картофель до готовности, размять в пюре. Растереть творог со сметаной до однородной массы и ввести в толчёный картофель. Добавить укроп, муку, мелко нарезанный лук, соль и всё перемешать.

Выложить массу в смазанную сливочным маслом форму, смазать сметаной и запечь в течение 20 минут при 210°С до румяной корочки. Подавать как гарнир и самостоятельное блюдо с квашеной капустой и другими домашними соленьями.

Ахилимохили

Ахилимохили — испанское закусочное пюре из картофеля, печёного перца и чеснока. Подают с хрустящими тостами из белого хлеба.

Фото © Лена Ярцева

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 500 г;

красный сладкий перец — 1 шт.;

оливковое масло — 70 г;

соль — по вкусу.

Промыть картофель и отварить его в мундире в подсоленной воде до готовности. Очистить от кожицы, размять в пюре в глубокой миске. Помыть перец, обтереть, помазать оливковым маслом и целиком запечь в духовке вместе с целой головкой чеснока. Когда перец и чеснок будут готовы, накрыть их фольгой и дать остыть, а затем почистить от кожицы. Положить перец и чеснок в блендер и измельчить до однородной массы.

Добавить в толчёный картофель пюре из перца, оливковое масло, соль и как следует взбить массу до консистенции густого майонеза. Подавать с поджаренным хлебом.

Скордалия

Скордалия — греческое картофельное пюре, острый соус, закуска, гарнир к мясу, рыбе, овощам.

Фото © Лена Ярцева

Ингредиенты на 3 порции:

картофель — 500 г;

чеснок — 3 зубчика;

лимонный сок — 20 г;

оливковое масло — 60 г;

морская соль — по вкусу;

дроблёный перец — по вкусу.

Отварить картофель до готовности, пропустить через пресс или как следует растолочь, заправить смесью измельчённого чеснока, сока лимона, оливкового масла, перца и соли и дать настояться.

Чамп

Чамп — ирландское картофельное пюре с зелёным луком.

Фото © Лена Ярцева

Картофель — 500 г;

молоко — 150 мл;

сливочное масло — 50 г;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

зелёный лук — 4—5 стеблей;

лавровый лист — 1 шт.;

петрушка — 2 веточки.

Почистить и отварить картофель до готовности. Довести воду до кипения и варить картофель 15 минут или до мягкости. Тем временем приготовить молочную заправку. В кипящее молоко добавить нарезанный зелёный лук, петрушку и лавровый лист. Довести до кипения и дать настояться 3 минуты.

Слить горячую воду и размять картофель толкушкой или пропустить через пресс. Взбить пюре при помощи венчика до получения более шелковистой консистенции, постепенно добавляя молоко с травами. Добавить по вкусу соль и молотый чёрный перец. Порцию горячего пюре выложить в глубокую прогретую тарелку или миску, в центре сформировать небольшое углубление и добавить растоплённое сливочное масло. При подаче украсить нарезанным зелёным луком.