Картофельное пюре разных национальностей

Молодая повариха Тося Кислицына из фильма "Девчата" в исполнении Надежды Румянцевой клялась, что знает более 80 блюд из картофеля. Картофель фри, картофель пай, картофельные драники, но самое любимое — картофельное пюре. Хотя и его можно приготовить в нескольких вариантах.
Сегодня кажется, что все рецепты с картофелем — исконно русские. Но это не так. На самом деле картошка в кулинарные блюда Российской империи стала попадать в середине девятнадцатого века. Хотя царь Пётр Первый и послал в конце семнадцатого века из Голландии мешок картошки графу Шереметьеву, до того как её стали выращивать и употреблять в пищу в России, прошло более ста пятидесяти лет.
В современной русской кухне картофель кладут в супы, из него делают жаркое, подают на гарнир в виде пюре, жареным, печёным или отварным. Вы удивитесь, но примерно так же его используют и в современных национальных кухнях по всему миру. И тоже считают эти блюда своими традиционными. Первое же упоминание картофельных блюд в европейских рецептах встречается аж в 1604 году во французской книге Ouverture de cuisine.
Эту книгу написал Ланселот де Касто, повар трёх льежских князей-епископов, и она вышла примерно через 50—60 лет после того, как первый картофель был привезён в Испанию из путешествий конкистадоров в Южную Америку.В этих французских рецептах картофель отваривают и добавляют в него сливочное масло, его тушат в вине с мускатным орехом, запекают в золе. Ну, то есть готовят вполне современные блюда.
Вообще доподлинно неизвестно, кто именно привёз картофель в Европу из Южной Америки, известно только, что это произошло в конце шестнадцатого века. То есть до российского стола он добирался по суше через Испанию, Францию, Англию и Голландию с Германией ещё около двухсот пятидесяти лет. О-го-го какой срок! В Европе его уже ели, в Польше и Германии и вовсе выводили новые сорта, а у нас считали земляным дьявольским яблоком, негодным для здорового питания.
Помимо традиционных, привычных для нашего вкуса блюд из картошки я много раз встречала необычные блюда из неё в своих кулинарных путешествиях, частью из них охотно поделюсь с вами. На мой взгляд, самое главное блюдо из картофеля — это картофельное пюре, и в разных странах его готовят по одной и той же технологии, но используя разные ингредиенты.
Я расскажу вам о картофельных пюре Испании, Ирландии, Греции, Белоруссии и Франции. А самое главное — поделюсь секретами приготовления, чтобы ваше пюре вышло необычайно вкусным.
Фото © Лена Ярцева
Основные правила идеального картофельного пюре
- Для пюре необходимо покупать жёлтый картофель, он содержит больше крахмала и при варке более рассыпчатый.
- Молодой картофель для пюре не годится.
- Перед тем как чистить картофель, необходимо его как следует промыть.
- Варить картофель лучше целыми клубнями и закладывать его лучше в солёную кипящую воду.
- Варить 20—25 минут (в зависимости от размера клубня) под закрытой крышкой.
- Готовность можно проверить остриём ножа или деревянной шпажкой.
- Картофель должен быть полностью готов, но не переварен.
- Когда картофель готов, надо слить воду, поставить кастрюлю на огонь и дать остаткам жидкости выпариться.
- Для приготовления пюре хорошо использовать специальный пресс, если его нет, то обычной толкушкой нужно как следует размять, не ленясь, чтобы не было комочков.
- Нельзя пользоваться блендером, иначе пюре превратится в липкую тяжёлую массу.
- Для начала картофель нужно как следует размять до однородной массы, а потом понемногу вводить масло и горячее молоко, продолжая пюрировать.
- Для вкуса при варке можно добавить целую очищенную луковицу или головку чеснока, которые потом необходимо удалить.
- Не жалейте сливочного масла, а молоко можно даже заменить на сливки.
- Молоко или сливки должны быть горячими, иначе пюре потеряет цвет и станет серым.
- Картофельное пюре готовится очень быстро, пока картофель горячий, и сразу же подаётся на стол.
- Картофельное пюре ни в коем случае не должно оставаться "на завтра", потому что оно теряет свою характерную изысканность. Поэтому обязательно подавайте пюре свежеприготовленным в подогретой тарелке.
- Картофельному пюре с помощью дополнительных ингредиентов можно придать разное настроение и вкус разных кухонь мира.
- Картофель дружит с разными приправами, овощами и специями. Белый перец, мускатный орех, тмин, паприка, чеснок, лук зелёный и репчатый, укроп, горчица, тимьян, розмарин, грибы, сыр, сметана, йогурт, лимон, оливковое масло — все эти ингредиенты можно смело добавлять в картофельные блюда, получая разные вкусовые оттенки.
Итак, отправляемся в путешествие с картофельным пюре вокруг света.
Французское картофельное пюре
Фото © Лена Ярцева
- Картофель — 500 г;
- масло — 150 г;
- сливки 20% — 150 г;
- мускатный орех — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Картофель помыть, почистить, положить в кастрюлю, залить кипящей водой, посолить, довести до кипения и варить 20—25 минут до разваристого состояния. Пока варится картофель, масло поставить в тёплое место для прогрева, а сливки вскипятить.
Слить воду, в которой варился картофель, поставить на огонь кастрюлю и выпарить лишнюю жидкость. Пропустить картофель через пресс или как следует растолочь толкушкой. Добавить щепотку натёртого мускатного ореха и, взбивая венчиком, постепенно добавить мягкое сливочное масло и сливки. Подавать немедленно к столу в подогретой тарелке как гарнир к овощным, рыбным и мясным блюдам.
Гульбишник с творогом
Гульбишник — это традиционное белорусское блюдо. Его подают как самостоятельное блюдо с квашеной капустой и как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Фото © Лена Ярцева
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель — 1 кг;
- творог — 200 г;
- сметана — 100 г;
- лук репчатый — 100 г;
- укроп — 20 г;
- пшеничная мука — 30 г;
- соль — по вкусу.
Отварить картофель до готовности, размять в пюре. Растереть творог со сметаной до однородной массы и ввести в толчёный картофель. Добавить укроп, муку, мелко нарезанный лук, соль и всё перемешать.
Выложить массу в смазанную сливочным маслом форму, смазать сметаной и запечь в течение 20 минут при 210°С до румяной корочки. Подавать как гарнир и самостоятельное блюдо с квашеной капустой и другими домашними соленьями.
Ахилимохили
Ахилимохили — испанское закусочное пюре из картофеля, печёного перца и чеснока. Подают с хрустящими тостами из белого хлеба.
Фото © Лена Ярцева
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель — 500 г;
- красный сладкий перец — 1 шт.;
- оливковое масло — 70 г;
- соль — по вкусу.
Промыть картофель и отварить его в мундире в подсоленной воде до готовности. Очистить от кожицы, размять в пюре в глубокой миске. Помыть перец, обтереть, помазать оливковым маслом и целиком запечь в духовке вместе с целой головкой чеснока. Когда перец и чеснок будут готовы, накрыть их фольгой и дать остыть, а затем почистить от кожицы. Положить перец и чеснок в блендер и измельчить до однородной массы.
Добавить в толчёный картофель пюре из перца, оливковое масло, соль и как следует взбить массу до консистенции густого майонеза. Подавать с поджаренным хлебом.
Скордалия
Скордалия — греческое картофельное пюре, острый соус, закуска, гарнир к мясу, рыбе, овощам.
Фото © Лена Ярцева
Ингредиенты на 3 порции:
- картофель — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- лимонный сок — 20 г;
- оливковое масло — 60 г;
- морская соль — по вкусу;
- дроблёный перец — по вкусу.
Отварить картофель до готовности, пропустить через пресс или как следует растолочь, заправить смесью измельчённого чеснока, сока лимона, оливкового масла, перца и соли и дать настояться.
Чамп
Чамп — ирландское картофельное пюре с зелёным луком.
Фото © Лена Ярцева
- Картофель — 500 г;
- молоко — 150 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- зелёный лук — 4—5 стеблей;
- лавровый лист — 1 шт.;
- петрушка — 2 веточки.
Почистить и отварить картофель до готовности. Довести воду до кипения и варить картофель 15 минут или до мягкости. Тем временем приготовить молочную заправку. В кипящее молоко добавить нарезанный зелёный лук, петрушку и лавровый лист. Довести до кипения и дать настояться 3 минуты.
Слить горячую воду и размять картофель толкушкой или пропустить через пресс. Взбить пюре при помощи венчика до получения более шелковистой консистенции, постепенно добавляя молоко с травами. Добавить по вкусу соль и молотый чёрный перец. Порцию горячего пюре выложить в глубокую прогретую тарелку или миску, в центре сформировать небольшое углубление и добавить растоплённое сливочное масло. При подаче украсить нарезанным зелёным луком.
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