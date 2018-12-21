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Картофельное пюре разных национальностей

Картофельное пюре разных национальностей

Молодая повариха Тося Кислицына из фильма "Девчата" в исполнении Надежды Румянцевой клялась, что знает более 80 блюд из картофеля. Картофель фри, картофель пай, картофельные драники, но самое любимое — картофельное пюре. Хотя и его можно приготовить в нескольких вариантах. 

Сегодня кажется, что все рецепты с картофелем — исконно русские. Но это не так. На самом деле картошка в кулинарные блюда Российской империи стала попадать в середине девятнадцатого века. Хотя царь Пётр Первый и послал в конце семнадцатого века из Голландии мешок картошки графу Шереметьеву, до того как её стали выращивать и употреблять в пищу в России, прошло более ста пятидесяти лет. 

В современной русской кухне картофель кладут в супы, из него делают жаркое, подают на гарнир в виде пюре, жареным, печёным или отварным. Вы удивитесь, но примерно так же его используют и в современных национальных кухнях по всему миру. И тоже считают эти блюда своими традиционными. Первое же упоминание картофельных блюд в европейских рецептах встречается аж в 1604 году во французской книге Ouverture de cuisine. 

Эту книгу написал Ланселот де Касто, повар трёх льежских князей-епископов, и она вышла примерно через 50—60 лет после того, как первый картофель был привезён в Испанию из путешествий конкистадоров в Южную Америку.

 В этих французских рецептах картофель отваривают и добавляют в него сливочное масло, его тушат в вине с мускатным орехом, запекают в золе. Ну, то есть готовят вполне современные блюда.

Вообще доподлинно неизвестно, кто именно привёз картофель в Европу из Южной Америки, известно только, что это произошло в конце шестнадцатого века. То есть до российского стола он добирался по суше через Испанию, Францию, Англию и Голландию с Германией ещё около двухсот пятидесяти лет. О-го-го какой срок! В Европе его уже ели, в Польше и Германии и вовсе выводили новые сорта, а у нас считали земляным дьявольским яблоком, негодным для здорового питания.

Помимо традиционных, привычных для нашего вкуса блюд из картошки я много раз встречала необычные блюда из неё в своих кулинарных путешествиях, частью из них охотно поделюсь с вами. На мой взгляд, самое главное блюдо из картофеля — это картофельное пюре, и в разных странах его готовят по одной и той же технологии, но используя разные ингредиенты.

Я расскажу вам о картофельных пюре Испании, Ирландии, Греции, Белоруссии и Франции. А самое главное — поделюсь секретами приготовления, чтобы ваше пюре вышло необычайно вкусным.

Фото © Лена ЯрцеваФото © Лена Ярцева

Основные правила идеального картофельного пюре

  • Для пюре необходимо покупать жёлтый картофель, он содержит больше крахмала и при варке более рассыпчатый. 
  • Молодой картофель для пюре не годится. 
  • Перед тем как чистить картофель, необходимо его как следует промыть. 
  • Варить картофель лучше целыми клубнями и закладывать его лучше в солёную кипящую воду. 
  • Варить 20—25 минут (в зависимости от размера клубня) под закрытой крышкой. 
  • Готовность можно проверить остриём ножа или деревянной шпажкой.
  • Картофель должен быть полностью готов, но не переварен.
  • Когда картофель готов, надо слить воду, поставить кастрюлю на огонь и дать остаткам жидкости выпариться.
  • Для приготовления пюре хорошо использовать специальный пресс, если его нет, то обычной толкушкой нужно как следует размять, не ленясь, чтобы не было комочков.
  • Нельзя пользоваться блендером, иначе пюре превратится в липкую тяжёлую массу.
  • Для начала картофель нужно как следует размять до однородной массы, а потом понемногу вводить масло и горячее молоко, продолжая пюрировать.
  • Для вкуса при варке можно добавить целую очищенную луковицу или головку чеснока, которые потом необходимо удалить.
  • Не жалейте сливочного масла, а молоко можно даже заменить на сливки.
  • Молоко или сливки должны быть горячими, иначе пюре потеряет цвет и станет серым.
  • Картофельное пюре готовится очень быстро, пока картофель горячий, и сразу же подаётся на стол.
  • Картофельное пюре ни в коем случае не должно оставаться "на завтра", потому что оно теряет свою характерную изысканность. Поэтому обязательно подавайте пюре свежеприготовленным в подогретой тарелке.
  • Картофельному пюре с помощью дополнительных ингредиентов можно придать разное настроение и вкус разных кухонь мира.
  • Картофель дружит с разными приправами, овощами и специями. Белый перец, мускатный орех, тмин, паприка, чеснок, лук зелёный и репчатый, укроп, горчица, тимьян, розмарин, грибы, сыр, сметана, йогурт, лимон, оливковое масло — все эти ингредиенты можно смело добавлять в картофельные блюда, получая разные вкусовые оттенки.

Итак, отправляемся в путешествие с картофельным пюре вокруг света.

Французское картофельное пюре

Фото © Лена ЯрцеваФото © Лена Ярцева

  • Картофель — 500 г;
  • масло — 150 г;
  • сливки 20%  — 150 г;
  • мускатный орех — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Картофель помыть, почистить, положить в кастрюлю, залить кипящей водой, посолить, довести до кипения и варить 20—25 минут до разваристого состояния. Пока варится картофель, масло поставить в тёплое место для прогрева, а сливки вскипятить.

Слить воду, в которой варился картофель, поставить на огонь кастрюлю и выпарить лишнюю жидкость. Пропустить картофель через пресс или как следует растолочь толкушкой. Добавить щепотку натёртого мускатного ореха и, взбивая венчиком, постепенно добавить мягкое сливочное масло и сливки. Подавать немедленно к столу в подогретой тарелке как гарнир к овощным, рыбным и мясным блюдам. 

Гульбишник с творогом

Гульбишник — это традиционное белорусское блюдо. Его подают как самостоятельное блюдо с квашеной капустой и как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Фото © Лена ЯрцеваФото © Лена Ярцева

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель — 1 кг;
  • творог — 200 г;
  • сметана — 100 г;
  • лук репчатый — 100 г;
  • укроп — 20 г;
  • пшеничная мука — 30 г;
  • соль — по вкусу.

Отварить картофель до готовности, размять в пюре. Растереть творог со сметаной до однородной массы и ввести в толчёный картофель. Добавить укроп, муку, мелко нарезанный лук, соль и всё перемешать.

Выложить массу в смазанную сливочным маслом форму, смазать сметаной и запечь в течение 20 минут при 210°С до румяной корочки. Подавать как гарнир и самостоятельное блюдо с квашеной капустой и другими домашними соленьями. 

Ахилимохили

Ахилимохили — испанское закусочное пюре из картофеля, печёного перца и чеснока. Подают с хрустящими тостами из белого хлеба.

Фото © Лена ЯрцеваФото © Лена Ярцева

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель — 500 г;
  • красный сладкий перец — 1 шт.;
  • оливковое масло — 70 г;
  • соль — по вкусу.

Промыть картофель и отварить его в мундире в подсоленной воде до готовности. Очистить от кожицы, размять в пюре в глубокой миске. Помыть перец, обтереть, помазать оливковым маслом и целиком запечь в духовке вместе с целой головкой чеснока. Когда перец и чеснок будут готовы, накрыть их фольгой и дать остыть, а затем почистить от кожицы. Положить перец и чеснок в блендер и измельчить до однородной массы.

Добавить в толчёный картофель пюре из перца, оливковое масло, соль и как следует взбить массу до консистенции густого майонеза. Подавать с поджаренным хлебом. 

Скордалия

Скордалия — греческое картофельное пюре, острый соус, закуска, гарнир к мясу, рыбе, овощам.      

Фото © Лена ЯрцеваФото © Лена Ярцева

Ингредиенты на 3 порции:

  • картофель — 500 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лимонный сок — 20 г;
  • оливковое масло — 60 г;
  • морская соль — по вкусу;
  • дроблёный перец — по вкусу.

Отварить картофель до готовности, пропустить через пресс или как следует растолочь, заправить смесью измельчённого чеснока, сока лимона, оливкового масла, перца и соли и дать настояться. 

Чамп

Чамп — ирландское картофельное пюре с зелёным луком.

Фото © Лена ЯрцеваФото © Лена Ярцева

  • Картофель — 500 г;
  • молоко — 150 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • зелёный лук — 4—5 стеблей;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • петрушка — 2 веточки.

Почистить и отварить картофель до готовности. Довести воду до кипения и варить картофель 15 минут или до мягкости. Тем временем приготовить молочную заправку. В кипящее молоко добавить нарезанный зелёный лук, петрушку и лавровый лист. Довести до кипения и дать настояться 3 минуты.

Слить горячую воду и размять картофель толкушкой или пропустить через пресс. Взбить пюре при помощи венчика до получения более шелковистой консистенции, постепенно добавляя молоко с травами. Добавить по вкусу соль и молотый чёрный перец. Порцию горячего пюре выложить в глубокую прогретую тарелку или миску, в центре сформировать небольшое углубление и добавить растоплённое сливочное масло. При подаче украсить нарезанным зелёным луком. 

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