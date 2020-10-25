Новое блюдо из курицы, которое гости съедают в первую очередь

Оригинальная и необычная закуска для праздничного стола – пирожные из курицы. Благодаря сливкам блюдо получается очень нежным, а грибы делают его более сытным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, поэтому куриные пирожные получаются божественно вкусными! Все гости будут в полном восторге от этой закуски!

Какие ингредиенты требуются:

Филейная часть курицы – 400-500 г;

Одно яйцо;

Шампиньоны свежие – 300 г;

Одна луковица;

Сливки жирностью 11% — 300 г;

Один зубец чеснока;

Масло сливочное – 30-40 г;

Пучок петрушки;

Перец, соль, приправы для курицы в зависимости от своего вкуса.

Переходим к процессу приготовления:

Из филе приготовьте фарш любым удобным для вас способом. Посолите, поперчите и приправьте специями для курицы по своему вкусу.

В фарш вбейте яйцо, влейте сливки холодного состояния и перемешайте. У вас должна выйти густая смесь похожая по консистенции на тесто для оладий.

Порубите меленько петрушку и смешайте с фаршем.

Противень выстелите пекарской бумагой и распределите сливочный фарш равномерным слоем по всей поверхности.

Включите заранее духовку на 180-200°. Поставьте выпекаться корж на 15-20 минут.

В это время меленько порежьте грибы и нашинкуйте луковицу.

На горячую сковородку положите кусочек сливочного масла и обжарьте сначала несколько минут лук до прозрачного состояния.

После этого на сковородку отправьте шампиньоны и жарьте до тех пор, пока не выйдет вся влага. Готовые овощи переложите на тарелку и пусть остывают.

Смешайте грибы с луком с мягким плавленым сыром. Смесь посолите, поперчите и выдавите чеснок. Перемешайте.

Готовый куриный корж разрежьте пополам. Грибной крем распределите по двум коржам.

На один корж поместите второй так, чтобы крем был сверху.

На 40 минут поместите в холодильную камеру, чтобы было проще потом порезать на пирожные.

Перед подачей украсьте каждое пирожное зеленью и дольками шампиньонов.