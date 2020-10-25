Новое блюдо из курицы, которое гости съедают в первую очередь

Оригинальная и необычная закуска для праздничного стола – пирожные из курицы. Благодаря сливкам блюдо получается очень нежным, а грибы делают его более сытным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, поэтому куриные пирожные получаются божественно вкусными! Все гости будут в полном восторге от этой закуски!
Какие ингредиенты требуются:
- Филейная часть курицы – 400-500 г;
- Одно яйцо;
- Шампиньоны свежие – 300 г;
- Одна луковица;
- Сливки жирностью 11% — 300 г;
- Один зубец чеснока;
- Масло сливочное – 30-40 г;
- Пучок петрушки;
- Перец, соль, приправы для курицы в зависимости от своего вкуса.
Переходим к процессу приготовления:
Из филе приготовьте фарш любым удобным для вас способом. Посолите, поперчите и приправьте специями для курицы по своему вкусу.
В фарш вбейте яйцо, влейте сливки холодного состояния и перемешайте. У вас должна выйти густая смесь похожая по консистенции на тесто для оладий.
Порубите меленько петрушку и смешайте с фаршем.
Противень выстелите пекарской бумагой и распределите сливочный фарш равномерным слоем по всей поверхности.
Включите заранее духовку на 180-200°. Поставьте выпекаться корж на 15-20 минут.
В это время меленько порежьте грибы и нашинкуйте луковицу.
На горячую сковородку положите кусочек сливочного масла и обжарьте сначала несколько минут лук до прозрачного состояния.
После этого на сковородку отправьте шампиньоны и жарьте до тех пор, пока не выйдет вся влага. Готовые овощи переложите на тарелку и пусть остывают.
Смешайте грибы с луком с мягким плавленым сыром. Смесь посолите, поперчите и выдавите чеснок. Перемешайте.
Готовый куриный корж разрежьте пополам. Грибной крем распределите по двум коржам.
На один корж поместите второй так, чтобы крем был сверху.
На 40 минут поместите в холодильную камеру, чтобы было проще потом порезать на пирожные.
Перед подачей украсьте каждое пирожное зеленью и дольками шампиньонов.
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