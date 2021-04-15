Пасхальные куличи — 7 самых вкусных рецептов куличей на Пасху 2021

Пасха, крашеные яйца, кагор, кролики… все это символизирует только одно, что скоро православный праздник. А значит с радостью и трепетом будем печь пасхальные куличи. Которые необходимо поставить на торжественный стол после освящения святой водой батюшки.

Поэтому именно сегодня, предлагаю научиться правильно готовить кулич к Пасхе, используя ни один проверенный мною рецепт. Обычно, если придерживаться классическим рекомендациям, то эта выпечка должна быть дрожжевой, то есть сдобной и безумно вкусной. Угощение обязательно должно покрываться глазурью или помадкой, которая по обычаям не должна липнуть к рукам и осыпаться. Ведь эти лакомства нужно донести до церкви, поэтому никаких проблем не должно возникнуть.

Также не забывайте про десерт, который традиционно готовится из творога с использованием специальной формы.

По ходу написания статьи буду делиться с вами советами и рекомендациями, чтобы получилась вся выпечка безупречной и необыкновенно мягкой и пышной. Чтобы было вау).

Итак, начинаю подборку.

Самый вкусный пасхальный кулич + глазурь, которая не крошится и не липнет

Этот рецепт мой самый любимый, и отношу его к лучшим, потому что я изобрела его сама). Правда за основу брала несколько вариантов и соединила их в один.

Знаете почему? Потому что хотелось чтобы приготовление было быстрым, а сдобное тесто получилось воздушным и сочным. И я этого добилась.

Раньше всегда пекла вот такой кулич, используя данную инструкцию и технологию. Но дело в том, там долгий процесс брожжения опары. Поэтому я упростила задачу, а вот ингредиенты для теста взяла немного не такие. Вообщем соединила, как говорится два в одном и получилось безумно вкусное угощение к пасхальному столу.

По этому простому рецепту, куличи получаются безупречными, тесто внутри сочное и пушистое. А продуктов понадобится минимум. Долго не черствеет выпечка, вообщем, то что всем надо! Рекомендую и готовлю теперь только так.

Ингредиенты:

Для теста:

молоко теплое, можно кислое — 250 мл

дрожжи живые прессованные — 25 г, можно использовать сухие 1 пакетик 10-12 г, но я не советую, с ними всегда выпечка хуже.

сахарный песок — 4 ст.л с небольшой горкой

яйцо куриное С1 — 1 шт.

водка — 2 ст.л ( кладите и не переживайте, она сделает сдобу воздушнее и сочнее, а также кое-что еще. читайте ниже в описании)

растительное масло — 4 ст.л для теста и немного для смазывания форм

мука — около 500-600 г

ванилин —по вкусу

изюм — 135 г, также можно добавить вяленую клюкву, или цукаты, курагу + 1 ст.л

Для глазури:

сахарный песок — 1 ст. 200 мл

желатин — 1 ч.л с горкой

вода — 6 ст.л

кислота лимонная — по вкусу

Этапы:

Шаг 1.

Молоко для этого рецепта необходимо взять теплым, его можно подогреть на плите или в микроволновой печи. Но не горячим! Это очень важно. Примерная температура 40 градусов.

В теплое молоко разломайте живые прессованные дрожжи и разотрите в миске с молоком. Или всыпьте пакет сухих дрожжей. Положите сахар и соль, размешайте. Отодвиньте в сторонку миску с содержимым на 20-30 минут, чтобы дрожжи начали активизироваться.

Важно! Следите чтобы дрожжи в любом случае были свежими, на упаковке с сухими дрожжами должна быть инструкция как их применять. Читайте ее. Иногда дрожжи кладутся вместе с мукой. Прессованные обязательно после вскрытия понюхайте, они должны приятно пахнуть и быть неслизкими, если их потрогаешь руками. Дату производства смотрите в обоих случаях.

Шаг 2.

А вы тем временем займитесь изюмом, его предварительно помойте в воде, а затем залейте кипящей водой и дайте постоять 20-30 минут, чтобы ягодки разбухли. Таким образом они станут сразу еще ароматнее.

Шаг 3.

Затем процедите через сито и если, есть желание, то сухофрукты оботрите в бумажных полотенцах от лишней влаги.

Кроме изюма вы можете взять и другие сухофрукты, например отлично подходит мелко рубленная курага, чернослив, а также цукаты. И кстати, можно добавить разные виды изюма, смесь белого, черного и коричневого, получится бомба!

Шаг 4.

К готовой молочной смеси, по поверхности уже начнут через 30 минут бегать пузыри, разбейте одно куриное яйцо, влейте растительное масло и водку. А также для яркой нотки во вкусе добавьте ванилин. Размешайте и начните частями вносить муку.

Интересно! Кроме ванилина можно вносить еще ванильный экстракт, барбарис, или же корицу на ваше усмотрение. Тогда кулич получится еще вкуснее).

Водку можно заменить на коньяк или даже вино! Конечно можно не добавлять алкогольный напиток, но именно c ним сдоба получается лучше. За счет чего? Вот основные свойства, за счет чего советую обязательно добавлять в тесто алкоголь:

увидите отличную пористость в готовом хлебобулочном изделии;

сдоба обязательно внутри хорошо пропечется, и не будет сырой;

изделия получатся очень пушистыми и воздушными, тесто увеличивается в три раза в объеме при выпекании);

кулич выйдет мягким и рыхлым внутри, есть его будет одно удовольствие.

Шаг 5.

Муку вносите и размешивайте сначала столовой ложкой, затем как станет это трудно делать, вымешивайте тесто руками. Чтобы оно не липло к рукам, смажьте руки растительным маслом. Тесто получается эластичным и мягким, игривым я бы сказала.

Затем прикройте крышкой (или пищевой пленкой) и дайте постоять в теплом месте 1-1,5 часа. Я обычно ставлю в разогретую духовку на 40 градусов или же рядом к радиатору или на солнышко, если оно в этот день есть. Тогда тесто поднимается очень быстро.

Шаг 6.

Вот такое чудо у меня получилось, как видите в объеме масса увеличилась в 2,5 раза.

Подбейте тесто руками, опять смочите их растительным маслом или можно водой. Закройте крышкой и дайте еще раз подняться.

Шаг 7.

Далее после второй расстойки массу подбейте и внесите изюм, который смешайте с одной столовой ложкой муки. Добавьте в миску и вбейте его в тесто.

Шаг 8.

Смотрите какая пасхальная красота получилась в домашних условиях. А как пахнет, просто чудно! Уже на зубок хочется попробовать, но пока что рановато. Идеальные пропорции и зачетное тесто перед вами.

Шаг 9.

Теперь возьмите бумажные формочки и смажьте их внутри при помощи силиконовой кисточки растительным маслом.

Шаг 10.

Тесто разрежьте на комочки и скатайте из каждого шарик. Положите в форму и руками спрячьте изюм вовнутрь. А то при выпекании он подгорит и будет неприятный оттенок во вкусе.

Тесто в форме должно быть не больше половины, так как при выпекании в духовке оно увеличится в объеме почти в три раза, учитывайте это. При желании вы можете в формочки вставить пергаментную бумагу, чтобы тесто не убежало. Ниже, я показываю как это делать.

Вот таким образом я распределила тесто, получилось 7 куличей. И еще, помните одно правило, чем меньше форма, тем сдобе меньше времени понадобится, чтобы пропечься. Чем она меньше, тем суше получается выпечка внутри. А чем форма больше, тем сочнее и влажнее кулич.

Накройте формочки полотенчиком или фольгой и дайте расстояться (это уже третья расстойка) 20 минут.

Шаг 11.

Тем временем, разогрейте духовой шкаф до 180 градусов и выпекайте сдобные лакомства в течение 40-60 минут.

Шаг 12.

Далее дайте им остыть, не забудьте проверить палочкой готовность, оно должна остаться сухой при прокалывании.

Рецепт глазури для пасхального кулича, чтобы не крошилась:

Этим способом приготовления помадки я пользуюсь уже много лет. Получается белоснежная глазурь, которая действительно не прилипает к рукам, не крошится, не ломается и не осыпается при нарезании. Застывает почти мгновенно. Мне очень нравится! А еще она вкусная, сладкая).

Ингредиенты:

сахарный песок — 1 ст. 200 мл

желатин — 1 ч.л с горкой

вода — 6 ст.л

кислота лимонная — по вкусу

Шаг 13.

В желатин добавьте 2 ст.л воды (обычной прохладной воды). Размешайте и дайте ему набухнуть в течение 20 минут.

Шаг 14.

В сахар также влейте воду 4 ст.л и выставите на плиту, варите мешая, чтобы все крупинки разошлись. Затем в горячий сироп (но не кипящий) выложите набухший желатин и перемешайте.

Шаг 15.

И сразу же взбивайте миксером на больших оборотах, чтобы получился вот такой белый крем. По желанию внесите лимонную кислоту на свое усмотрение и вкус.

После взбивания не медлите, помадка быстро застывает, прямо на глазах, поэтому наносите сразу на выпечку.

Шаг 16.

Украсьте куличи глазурью и кондитерской посыпкой, можно даже мармеладом или зефирками.

Куличики получились на Пасху кружевными и мягкими словно пух внутри, вкусные и лакомые. А какое воздушное и мягкое тесто, и как они хорошо поднялись. Глазурь не липла к рукам, дальше в видео я покажу это и не крошилась при нарезании, застыла сразу. Приятных впечатлений! Христосе Воскресе!

Простой рецепт очень вкусного кулича с изюмом

Как я уже и сказала выше, этот вариант теста улетный, потому что тесто получается воздушным, вкусным и очень ароматным за счет ванилина и добавления изюма. Вкуснятина нереальная. Рекомендую теперь весь процесс посмотреть в видео формате. Мои руки и титры все покажут и расскажут. Пеките вместе со мной, буду рада, остались вопросы задавайте с радостью отвечу.

Совет! Следите, чтобы изюм был мягким в сдобе, если это не так, то подольше его держите в кипятке, чтобы он обмяк. Ну а после обсушите бумажными полотенцами и обваляйте в муке, тогда он равномерно распределится по тесту.

Пасхальный кулич без дрожжей

Ну а теперь еще один способ готовки, как говорится кулич получается бомба. Ведь бездрожжевая выпечка тоже может быть вкусной. А главное не нужно выжидать, когда подымится и будет готово тесто. Сразу бери и делай. Круто ведь?!

Кулич напоминает вкус кекса, так что любителям сладенького думаю наверняка понравится. Или тем, кто до поздна на работе, а приготовить угощения хочется. И кстати, другие блюда к данному событию тоже, ищите их здесь.

Ингредиенты:

Для теста (можно увеличить порцию вдвое):

масло сливочное или маргарин — 125 г

мука — 125 г

сахарный песок — 110 г

яйца куриные — 2 шт. (из них 1 белок отделите на помадку)

крахмал — 1 ст.л без горки

разрыхлитель для теста — 1 ч.л с горкой

ванилин или ванильный экстракт — по своим предпочтениям

любые сухие ягоды (например изюм, курага, цукаты и т.п, вяленая клюква) — 60 г

кондитерская посыпушка

Для глазури:

Для крема:

куриный белок (охлажденный) — 1 шт.

сахарный песок — 1,5 ст.л

лимонка — по вкусу или без нее

Этапы:

Шаг 1.

Сначала приготовьте тесто, для этого разбейте два куриных яйца, вот только оставьте один белок для глазури. Переложите его в стакан и выставите в холодильник, чтобы он был охлажденным.

Сливочное масло возьмите комнатной температуры и разрежьте его на небольшие кусочки ножом. Всыпьте сахарный песок и перемешайте миксером или венчиком кухонной машины.

Интересно! Используйте это тесто и пеките с удовольствием кексы и маффины в свободное время по выходным или будням.

Шаг 2.

Затем добавьте яичную смесь, ванилин и вновь все взбейте.

Далее по плану вносите муку, разрыхлитель и крахмал, хорошо перемешайте до однородной консистенции. Как только тесто будет похоже на кремообразную массу, внесите ягоды изюма, кусочки кураги или цукаты. Размешайте.

Шаг 3.

Готовое тесто распределите по формочкам. Я взяла силиконовые и обычную бумажную. Заполняйте формы тестом до 1/3, а то оно может после поднимания «убежать».

Шаг 4.

Духовку разогрейте до 180 градусов заранее и выставите заготовки. Выпекайте 40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, если она сухая, то выпечка готова.

Шаг 5.

Вот такие куличи получились, как видите хорошо приподнялись в духовке. Дайте им хорошо остыть, а вы тем временем сделайте глазурь.

Шаг 6.

Для этого соедините один куриный белок с сахарной пудрой и при помощи миксера взбейте до густого крема. В конце для вкуса всыпьте лимонную кислоту. Попробуйте обязательно на вкус, крупинки пудры не должны ощущаться.

Шаг 7.

Украсьте куличи помадкой, а также кондитерской присыпкой. Храните пасочки в холодильнике, так как крем полностью белковый, но такой вкусный). Можно глазурь сделать и другими способами, которые были представлены в этой статье. Что ж, Христосе Воскресе!

Поделитесь своим мнением, как вам данный рецепт, понравился?

Пасха с творогом в духовке

Так уж сложилось, что для кого-то пасха это и кулич в одном. На самом деле до сих пор идет, спор. Но все же, творожная пасха делается непосредственно без выпечки, а вот куличи пекутся в духовке, но в тесто кладется творог. И тот и другой способ имеет место быть.

В данном статье показываю духовой способ выпекания, другой, сырой — можно посмотреть вот здесь.

Ингредиенты:

Для теста:

творог — 0,4 кг

яйцо с холодильника — 4 шт. С0

сахарный песок — 2 ст. (стакан номиналом 200 мл) (или можно поменьше, на свое усмотрение)

мука — 3 ст. (стакан номиналом 200 мл)

сливочное масло — 145 г

ванилин — по своим предпочтениям, около 1 пакета

разрыхлитель — 1, 5 ст.л с горкой

изюм — 145 г (или любые другие сухофрукты)

Для глазури (помадки):

сахарный песок — 1 ст.

желатин — 1 ч.л

вода питьевая — 2,5 ст.л для желатина и 4 ст.л в сахар

лимонная кислота — по вкусу

Для украшения:

кондитерская посыпка, шоколадная стружка, цукаты и др.

Этапы:

Шаг 1.

Возьмите качественный творог, творожный продукт сюда не подойдет. Разотрите его блендером в пюреобразную массу. Добавьте к творогу яйца, и сахарный песок. Размешайте.

Добавьте растопленное сливочное масло и вновь перемешайте.

За счет сливочного масла в тесте, кулич получится не сухим, а в меру влажным внутри.

Размешайте муку с разрыхлителем и ванилином. Всыпьте сыпучую массу в творожную и хорошенько вымесите, пока не получится однородное по консистенции тесто.

Изюм или любые сухофрукты перемойте в воде и на пару минут залейте кипятком, после жидкость слейте. Обсушите бумажными салфетками. Далее всыпьте ягоды в тесто и размешайте.

Шаг 2.

Далее распределите его по формочкам до половины, которые заранее можно смазать растительными маслом изнутри.

Важно! Формы берите маленькие в диаметре 6-7 см, типо как для кексиков, так как это вариант бездрожжевой и тесто может убежать за края и растечься. Будет некрасиво.

Шаг 3.

Духовой шкаф разогрейте до 180 градусов и выставите формы на противень. Выпекайте до готовности, примерно уйдет 40 минут. В принципе будет понятно по верхушке, если она станет золотистой, то кулич готов, но все же проткните деревянной шпажкой, чтобы уж наверняка, палочка должна остаться сухой при полной готовности.

Дайте лакомствам остыть, а потом снимайте пробу. Ах, да как же без украшения. Поэтому двигаемся дальше и предлагаю сделать помадку.

Шаг 4.

Для приготовления залейте желатин водой (2,5 ст.л холодной воды) и дайте ему набухнуть.

Остальную воду и сахар соедините в кастрюле и выставите на плиту. Жидкость должна слегка закипеть, чтобы все крупинки растворились. Сразу снимите с плиты и дайте сахарному сиропу остыть пару минут.

Затем в разбухшийся желатин влейте сироп и начните взбивать сразу же массу миксером. Делайте это до тех пор, пока не получите белоснежную глазурь. На свой вкус добавьте лимонную кислоту. И сразу же украшайте десерт. Так как особенность этой глазури в том, что она высыхает незамедлительно, схватывается.

Шаг 5.

Украшайте куличи любыми посыпками, а также цукатами или шоколадом, как сделала это я. Удачи! Хотите увидеть эти лакомства в разрезе, переходите в другую статью, там я показывала.

Кулич к Пасхе в мультиварке

Этот способ выпекания проще простого, так как в работу включается мультипомощница. В прошлом году я пекла такой кулич и была в шоке от высоты кулича. Он получился такой пышный, что мне было смешно, тесто поднялось до самого верха крышки. Получился мегамонстрик))). Но было очень вкусно, поэтому делюсь впечатлениями и рецептом с вами.

Чаша для мультиварки должна быть 5 л, у меня марка Редмонд, но подойдет и Поларис, а также другие виды. Главное, чтобы температурный режим был 120 градусов и Выпечка.

Ингредиенты:

мука — 650 г

молоко коровье — 250 мл (1 ст.)

любые сухофрукты, например изюм — 140 г

сахарный песок — 200 г

масло сливочное — 125 г

ванилин или экстракт ванили — по вкусу

соль — щепотка

дрожжи прессованные — 30 г или пакетик сухих (12 г)

яйца куриные — 2 шт.

растительное масло без запаха — для смазывания

Этапы:

Шаг 1.

Возьмите теплое молоко и растворите в нем дрожжи. А для лучшей активации внесите сахар ( 2 ст.л от общей массы), муку (3-4 ст.л от общей массы) и соль, перемешайте и подождите пока дрожжи заиграют. Для этого выставите режим Подогрев (или Мультиповар, Расстойка теста) в мультиварке и температуру 40 градусов, прикройте крышкой и подождите 30-40 минут. Как опара подымится двигайтесь дальше.

Муки кладите на глаз, но опара должна по консистенции напоминать тесто на оладьи.

Помните, важное условие, молоко должно быть теплым, не холодным, но и не горячим (не выше 40 градусов).

Шаг 2.

Остальной сахар и куриные яйца взбейте до однородной массы, буквально пару минут. Сливочное масло растопите на водяной бане или нужно, чтобы оно было мягким (комнатной температуры). Влейте его к яйцам и перемешайте венчиком миксера.

Шаг 3.

Как только опара подошла, перемешайте ее ложкой и влейте подготовленную яично-масляную смесь. Следом небольшими порциями вносите хорошо просеянную муку, размешивайте уже не миксером, а столовой ложкой или лопаткой, чтобы не повредить поверхность чаши от мультиварки.

Следом закиньте цукаты или вымытый хорошо изюм и другие сухофрукты.

Шаг 4.

Руки смажьте растительным маслом, когда уже трудно будет вымешивать в чаше лопаткой. Помните тесто.

Выставите опять режим Мультиповар, температура 40 градусов, а время готовки 1 час 30 минут. За это время кулич увеличится в размере в два раза.

Вот такое чудо получилось!

Тесто вновь подбейте руками, выньте его из формы. Форму очистите от муки, если она есть, хорошо смажьте стенки и дно растительным маслом. Поместите обратно тесто на режим Мультипекарь на 30 минут, чтобы оно расстоялось еще разок.

Шаг 5.

Далее выставляйте режим Выпечка на 1 час 30 минут без клапана. Вот что вышло у меня по истечению времени.

Шаг 6.

Но если форму перевернуть, вот такой красавчик.

Шаг 7.

Для глазури смешайте 2 куриных охлажденных белка с сахарной пудрой (6 ст.л) и взбейте миксером до густой массы, крема. Для вкусовых впечатлений добавьте ароматизатор или лимонную кислоту.

Шаг 8.

Украшайте пасхальным декором, а также минизефирками, как поступила я))). Приятных приключений и открытий!

Классический рецепт куличей на сухих дрожжах

Этот рецепт тоже хорош тем, что куличики получаются в меру влажными и сочными, как будто тают во рту. Хотя сухие дрожжи я не долюбливаю, но тоже использую частенько. Лучше конечно брать живые прессованные, они никогда не подведут. Невероятное наслаждение, ммм… аж слюни наворачиваются.

Ингредиенты:

молоко — 190 мл

дрожжи сухие — 1 пакетик 10-11 г

сахарный песок — 4 ч.л с горкой

яйцо куриное — 1 шт.

коньяк — 2 ч.л (можно без него, но с ним лучше)

растительное масло — 6 ч.л + для смазывания формочек

мука — 390-410 г

ванилин — по вкусу

изюм или курага, клюква — 170 г

Этапы:

Шаг 1.

В теплое молоко добавьте сахар, соль и пакетик дрожжей. Дайте массе постоять и слегка набухнуть, за счет дрожжей на поверхности молока начнет образовываться пленка из пузырей через 30 минут. Это значит, дрожжи начали свою работу.

Добавьте растительное масло и куриные яйца. Перемешайте ложкой. Влейте коньяк, который необходим для лучшей пористости, а также легкости и сочности готового кулича.

Внесите муку и вымесите тесто, в которое еще необходимо вмешать ягоды изюма, которые вымойте и обсушите полотенцами из бумаги.

Шаг 2.

Вот такой лакомый сдобный комочек получится. Уже хочется укусить и попробовать. Но еще не время, поместите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и дайте постоять около 1-1,5 часов в теплом месте, например где светит солнышко или рядом с радиатором.

Кстати, изюм можно вмешивать в тесто на самом последнем этапе, когда будете раскладывать кусочки в формы.

Шаг 3.

Как тесто подымится, подбейте его и вновь поставьте на расстойку на 40 минут. После вновь подбейте и скатайте из теста вот такие комочки.

Шаг 4.

Распределите их в формы, заполнив их наполовину и выставите в разогретую духовку до 180 градусов, выпекайте 40 минут или до готовности.

Шаг 5.

Дайте готовым лакомствам остыть до комнатной температуры. После смажьте их глазурью, которую сделайте в домашних условиях самостоятельно. Выбирайте любой понравившейся рецепт из этой статьи. Мне нравится либо белковая, либо на желатине. А вы какую предпочитаете готовить?

Шаг 6.

Для украшения используйте любую декоративную сладкую присыпку, которая конечно же съедобная))).

Шаг 7.

Вот какие великолепные лакомства получились. Пышные и красивые, а какой вкус смачный, ммм…. не передать словами.

Как приготовить кулич в хлебопечке

Ну а сейчас предлагаю обратиться к каналу ютуб и посмотреть еще одно видео от Маши. Автор утверждает что по этому варианту выпечка получается как солнышко, золотой. В действительности это так и есть. Я тоже знаю этот способ выпекания и рекомендую поколдовать на своей кухне. Выходит классно! А главное правило, получается у всех и всегда, вот такая математика. В меру влажный и не черствеет долгое время при правильном хранении. Пробуйте, друзья.

Другие варианты куличей в хлебопечи, читайте в другой заметке на этом сайте.

На этом все, все секреты раскрала и надеюсь теперь ваш пасхальный кулич получится самым вкусным на праздничном столе. Готовьте это угощение с радостью и хорошим настроением. Также украшайте писанки разным декором, разрисовывайте их, используя множество способов, делайте с детьми поделки, чтобы и атмосфера в доме была подходящей.

Я уверена, что все у вас получилось, ведь этими простыми рецептами пользуясь я сама. Каждый вариант был проверен мною и моей семьей. Мы ели с удовольствием, все съелось очень быстро)))).