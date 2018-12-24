Торт «Панчо» с ананасами. Это влажный бисквит, нежный и воздушный сливочно-сметанный крем, ароматные кусочки ананаса, грецкие орехи и насыщенная шоколадная глазурь. Торт прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным!
Ингредиенты
Рецепт:
Для бисквита:
Яйца – 6 шт
Мука – 200 гр.
Какао-порошок – 3 ст.л.
Сахар – 250 гр.
Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Диаметр формы-22 см
Для крема:
Сметана 20% - 400 гр.
Сливки 33-35% – 200 мл.
Сахар – 150 гр.
Для начинки:
Консервированные ананасы – 1 банка
Грецкие орехи – 120 гр.
Для глазури:
Темный шоколад – 70 гр.
Сливочное масло – 40 гр.
В разбиваем 6 яиц комнатной температуры, Взбиваем миксером до увеличения объема и получения пышной пены примерно 5 минут. Не переставая взбивать добавляем сахарный песок. И взбиваем еще примерно 10 минут.
В муку добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, 3 чайные ложки какао порошка перемешиваем и просеиваем.
В яичную массу вводим муку с какао в 3 приема.
Форму диаметром 22 см застилаем дно пергаментом, смазываем растительным маслом, переливаем тесто в форму.
Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.
Приготовим крем. В глубокую миску вливаем 200 мл сливок жирностью 33 процента и взбиваем миксером. Сливки загустели, сразу добавляем 400 гр сметаны 20 процентной жирности и сахарный песок, взбиваем до растворения сахара и загустения.Крем готов.
Бисквит разрезаем на 2 коржа, так чтобы Нижний корж получился тонким (высотой примерно 1 см) — он послужит основой нашего торта.
Тонкий корж укладываем на плоскую тарелку пропитываем сиропом от консервированных ананасов. Примерно 3-4 ст.л.
Корж промазываем кремом.
Посыпаем половиной кусочками ананаса, и половиной измельченными грецкими орехами.
Бисквитные кубики окунаем в крем и распределяем ровным слоем, пряча ананасы и орехи.
Так делаем 3 слоя. Полученную «горку» промазываем оставшимся кремом со всех сторон.
Делаем глазурь. В небольшую кастрюлю разламываем шоколад, добавляем сливочное масло.
Растапливаем на водяной бане, даем немного остыть и рисуем шоколадные потеки. Убираем тортик в холодильник для пропитки как минимум на 3 часа. Нарезаем порционно и подаем к чаю.
Приятного аппетита!
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