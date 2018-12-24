Торт «Панчо» с ананасами. Это влажный бисквит, нежный и воздушный сливочно-сметанный крем, ароматные кусочки ананаса, грецкие орехи и насыщенная шоколадная глазурь. Торт прост в приготовлении, но получается восхитительно вкусным!

Ингредиенты

Рецепт:

Для бисквита:

Яйца – 6 шт

Мука – 200 гр.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Сахар – 250 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Диаметр формы-22 см

Для крема:

Сметана 20% - 400 гр.

Сливки 33-35% – 200 мл.

Сахар – 150 гр.

Для начинки:

Консервированные ананасы – 1 банка

Грецкие орехи – 120 гр.

Для глазури:

Темный шоколад – 70 гр.

Сливочное масло – 40 гр.

В разбиваем 6 яиц комнатной температуры, Взбиваем миксером до увеличения объема и получения пышной пены примерно 5 минут. Не переставая взбивать добавляем сахарный песок. И взбиваем еще примерно 10 минут.

В муку добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, 3 чайные ложки какао порошка перемешиваем и просеиваем.

В яичную массу вводим муку с какао в 3 приема.

Форму диаметром 22 см застилаем дно пергаментом, смазываем растительным маслом, переливаем тесто в форму.

Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Приготовим крем. В глубокую миску вливаем 200 мл сливок жирностью 33 процента и взбиваем миксером. Сливки загустели, сразу добавляем 400 гр сметаны 20 процентной жирности и сахарный песок, взбиваем до растворения сахара и загустения.

Крем готов.

Бисквит разрезаем на 2 коржа, так чтобы Нижний корж получился тонким (высотой примерно 1 см) — он послужит основой нашего торта.

Тонкий корж укладываем на плоскую тарелку пропитываем сиропом от консервированных ананасов. Примерно 3-4 ст.л.

Корж промазываем кремом.

Посыпаем половиной кусочками ананаса, и половиной измельченными грецкими орехами.

Бисквитные кубики окунаем в крем и распределяем ровным слоем, пряча ананасы и орехи.

Так делаем 3 слоя. Полученную «горку» промазываем оставшимся кремом со всех сторон.

Делаем глазурь. В небольшую кастрюлю разламываем шоколад, добавляем сливочное масло.

Растапливаем на водяной бане, даем немного остыть и рисуем шоколадные потеки. Убираем тортик в холодильник для пропитки как минимум на 3 часа. Нарезаем порционно и подаем к чаю.

Приятного аппетита!